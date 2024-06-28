Пенсіонери можуть втратити виплати: умови

Українці можуть отримувати пенсії за віком, по інвалідності, через втрату годувальника та за вислугу років. У деяких випадках пенсіонера можуть залишити без виплат.

Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" призначаються такі види пенсій:

за віком;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника;

за вислугу років.

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Такі виплати призначають на період, визначений законом, а саме:

пенсія за віком – безстроково;

пенсія по інвалідності – на весь час, поки встановлено інвалідність;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника – на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;

пенсія за вислугу років – безстроково.

Виплата пенсій припиняється, якщо період, на який призначено пенсію, завершується. Також пенсію можуть забрати, якщо умова, від якої залежить виплата, не виконується.

Випадки, в яких за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється виплата пенсії, визначено статтею 49 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", йдеться у повідомленні.

Проте відповідно до закону №3674-ІХ, виплата пенсії може припинитися за заявою громадянина про припинення виплати пенсії через тимчасове проживання за кордоном.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто ще більше не зможе отримати надбавки до пенсії за віком.

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