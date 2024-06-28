Пенсионеры могут потерять выплаты: условия

Украинцы могут получать пенсии по возрасту, по инвалидности, потери кормильца и за выслугу лет. В некоторых случаях пенсионера могут оставить без выплат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" назначаются следующие виды пенсий:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с утратой кормильца;

за выслугу лет.

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Такие выплаты назначаются на период, определенный законом, а именно:

пенсия по возрасту – бессрочно;

пенсия по инвалидности – на все время, пока установлена инвалидность;

пенсия в связи с потерей кормильца – на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным;

пенсия за выслугу лет – бессрочно.

Выплата пенсий прекращается, если период, на который назначена пенсия, завершается. Также пенсию могут забрать, если условие, от которого зависит выплата, не производится.

Случаи, в которых по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается выплата пенсии, определены статьей 49 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", говорится в сообщении.

Однако согласно закону №3674-ІХ, выплата пенсии может прекратиться по заявлению гражданина о прекращении выплаты пенсии из-за временного проживания за границей.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто еще больше не сможет получить надбавки к пенсии по возрасту.

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