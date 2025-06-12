Отпуск мечты: Топ-10 отелей на Мауи для незабываемых моментов

Гавайские острова Мауи предлагают невероятные курорты, где роскошь и природа гармонично смешиваются. Мы рассматриваем лучшие отели Мауи, чтобы вы могли выбрать идеальное место для незабываемого отпуска.

Four Seasons Resort Maui в Wailea

Ужин с видом на океан в лучших отелях Мауи. Источник: Ahmad Rizaldi image from Pixabay website

Роскошный курорт с видом на океан, спа и тремя бассейнами.

Адрес: 3900 Wailea Alanui Dr, Kihei, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/maui/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Four Seasons Resort Maui at Wailea – настоящий рай на острове Мауи. Расположенный вдоль золотого пляжа Вайлеа, курорт предлагает незабываемый опыт для гостей.

Особенности Four Seasons Resort Maui at Wailea :

Просторные номера. Курорт предлагает самые большие номера на Мауи без дополнительной платы. Здесь вы найдете комфорт и пространство для удовольствия отпуском.

Курорт предлагает самые большие номера на Мауи без дополнительной платы. Здесь вы найдете комфорт и пространство для удовольствия отпуском. Бескрайний бассейн. Погрузитесь в бассейн только для взрослых и наслаждайтесь видом на океан и цветами.

Персонализированное обслуживание. От индивидуальных экскурсий к ужину на берегу океана это незабываемые моменты для вас.

От индивидуальных экскурсий к ужину на берегу океана это незабываемые моменты для вас. Пляж Вайлео. Курорт расположен возле одного из самых больших пляжей Мауи. Здесь вы расслабитесь на шезлонгах, наслаждаясь теплыми ветрами и видом на океан.

Посетите Four Seasons Resort Maui at Wailea, чтобы почувствовать дух Алоха и погрузиться в роскошь, окруженную природой.

Hotel Wailea

Элегантная гостиница только для взрослых с просторными люксами, частным пляжем и рестораном с панорамными видами.

Адрес: 555 Kaukahi St, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.hotelwailea.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hotel Wailea – это уникальное место, где роскошь и спокойствие переплетаются с увлекательными видами. Представьте отель, возвышающийся на 300 футов над океаном с панорамным видом на три Гавайских острова. Вот что делает его особенным:

Только для взрослых. Hotel Wailea – единственный отель на Мауи только для взрослых. Здесь вы найдете конфиденциальность и релаксацию.

– единственный отель на Мауи только для взрослых. Здесь вы найдете конфиденциальность и релаксацию. Просторный бунгало. Ваш личный ланай с видом на океан – это рай.

Ваш личный ланай с видом на океан – это рай. Прекрасный ресторан. The Birdcage – место, где подают блюда японской гриль-кухни с потрясающими видами на океан.

– место, где подают блюда японской гриль-кухни с потрясающими видами на океан. Первоклассное обслуживание. Консьержи помогут с бронированием ресторанов и развлечением на острове.

Консьержи помогут с бронированием ресторанов и развлечением на острове. Бассейны. Отдыхайте у бассейна в комфортных кабанах с коктейлем в руке. А если хотите активности, попробуйте водные горки.

Hotel Wailea – это не просто лучший отель на Мауи. Это история, которую вы будете помнить годами.

Монтаж Kapalua Bay

Ужин с видом на океан в лучших отелях Мауи. Источник: Ahmad Rizaldi image from Pixabay website

Изысканный курорт с апартаментами, двумя пляжами, полем для гольфа и культурным центром.

Адрес: 1 Bay Dr, Lahaina, HI 96761, США

Вебсайт: https://www.montage.com/kapaluabay/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Montage Kapalua Bay – это роскошный отель на Мауи, расположенный на эксклюзивном пляже Капалуа. Вот некоторые из его особенностей:

Пляжи. Живописный залив Наама имеет два пляжа, где вы будете наслаждаться солнцем и купаться в теплых водах Тихого океана.

Живописный залив Наама имеет два пляжа, где вы будете наслаждаться солнцем и купаться в теплых водах Тихого океана. Поле для гольфа. Наслаждайтесь игрой на прекрасном поле Kapalua Golf Club's Bay Course , вдохновляясь видами на океан и горы.

Наслаждайтесь игрой на прекрасном поле , вдохновляясь видами на океан и горы. Культурный центр. Montage Kapalua Bay – это не только место для отдыха, но и центр, где вы погрузитесь в аутентичную культуру острова. Здесь есть рестораны, магазины с местными товарами и современный спа-центр для релаксации и ухода за собой.

Montage Kapalua Bay – одна из лучших гостиниц на Мауи. Настоящий рай для тех, кто хочет насладиться красотой природы, комфортом и гостеприимством Гавайев.

Andaz Maui At Wailea Resort

Бесконечный бассейн в отеле на острове. Источник: Image by ecowa from Pixabay website

Современный курорт в Мауи.

Адрес: 3550 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.hyatt.com/andaz/oggaw-andaz-maui-at-wailea-resort

Рейтинг: 4.6 ⭐

В Andaz Maui At Wailea Resort вы найдете:

Бассейны. Четыре безграничных бассейна, спускающиеся каскадом от вершины курорта вниз. Есть места для отдыха, плавания и игры.

Четыре безграничных бассейна, спускающиеся каскадом от вершины курорта вниз. Есть места для отдыха, плавания и игры. Люксы и виллы. Если вам нужно больше пространства, в Andaz Maui доступны люксы и виллы, оборудованные всем необходимым для комфортного пребывания.

Рестораны. В Morimoto Maui Restaurant известный шеф-повар Масахару Моримото подает блюда японско-американской фьюжн-кухни и фирменные коктейли.

В известный шеф-повар Масахару Моримото подает блюда японско-американской фьюжн-кухни и фирменные коктейли. Экологическая ответственность. Andaz Maui имеет сертификат LEED-NC Silver за экологически дружественные практики.

Andaz Maui At Wailea Resort – это экологический отель на Мауи для идеального отпуска.

The Ritz-Carlton, Kapalua

Роскошный курорт с шестью ресторанами, спа, теннисными кортами и детским клубом.

Адрес: 1 Ritz Carlton Dr, Kapalua, HI 96761, США

Вебсайт: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/jhmrz-the-ritz-carlton-maui-kapalua

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Ritz-Carlton, Kapalua – это удивительное место с величественными панорамными видами на Гавайские острова. Именно The Ritz-Carlton, Kapalua предлагает:

Шесть ресторанов. Окунитесь в мир гастрономических сладостей. От японской кухни до местных деликатесов – выбор огромный.

Спа. После активного дня на пляже или в горах вы заслуживаете релаксации. Попробуйте различные процедуры восстановления энергии и гармонии.

После активного дня на пляже или в горах вы заслуживаете релаксации. Попробуйте различные процедуры восстановления энергии и гармонии. Теннисные корты. Если вы любите активный отдых, проведите время на открытом воздухе, играя в теннис с друзьями или семьей.

Если вы любите активный отдых, проведите время на открытом воздухе, играя в теннис с друзьями или семьей. Детский клуб Для юных гостей есть особое место – детский клуб. Здесь дети могут играть, творить и заводить новых друзей под наблюдением опытных аниматоров.

The Ritz-Carlton, Kapalua – это не просто роскошный отель на Мауи. Это место, где ваши мечты о роскоши и релаксации становятся реальностью.

Grand Wailea Maui Resort

Церемония луау в отеле на острове. Источник: Image by bibianagonzalez from Pixabay website

Впечатляющий курорт с аквапарком, музеем искусства и церемониями луау.

Адрес: 3850 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.grandwailea.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Grand Wailea Maui Resort – это топовое место, где роскошь, комфорт и спокойствие сочетаются с удивительной природой. Что делает его особенным?

Аквапарк. Бассейны, горки и водные аттракционы ждут вас, где вы сможете весело провести время с семьей и друзьями.

Бассейны, горки и водные аттракционы ждут вас, где вы сможете весело провести время с семьей и друзьями. Музей искусства. Grand Wailea гордится своей обширной коллекцией искусства. Здесь вы найдете удивительные произведения, которые вдохновят вас и добавят красок вашему отпуску.

гордится своей обширной коллекцией искусства. Здесь вы найдете удивительные произведения, которые вдохновят вас и добавят красок вашему отпуску. Церемонии Луау. Не упустите настоящее празднование гавайской культуры. Танцы, музыка, традиционная еда – все это ждет вас в Grand Wailea.

Grand Wailea Maui Resort – это лучший отель на Мауи, где вы почувствуете себя частью острова.

Fairmont Kea Lani, Мауи

Элегантный курорт с виллами, тропическими садами и каякингом.

Адрес: 4100 Wailea Alanui Dr, Wailea-Makena, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.fairmont.com/kea-lani-maui

Рейтинг: 4.7 ⭐

Fairmont Kea Lani – это уникальное место, где голубое небо, золотой песчаный пляж и множество тропических цветов создают роскошное убежище для всех. Этот курорт находится на южном побережье Мауи в районе Вайлеа. Его особенности:

Виллы и люксы. Здесь каждый гость ощутит мир комфорта и прекрасные виды на океан.

Здесь каждый гость ощутит мир комфорта и прекрасные виды на океан. Пространственная территория. С 22 акрами открытых просторов и пышными тропическими садами этот курорт предлагает много места для отдыха, восстановления и единения с природой.

С 22 акрами открытых просторов и пышными тропическими садами этот курорт предлагает много места для отдыха, восстановления и единения с природой. Коякинг. Отправка в приключение на каяках – отличный способ изучить остров и насладиться природой.

Fairmont Kea Lani – это уникальный отель на Мауи, настоящий уголок райского побережья с удивительными закатами.

Hyatt Regency Maui Resort and Spa

Уникальный отель на Мауи с пингвинами. Источник: Image by Olya Adamovich from Pixabay website

Семейный курорт с пингвинами, обсерваторией и вулканическими бассейнами.

Адрес: 200 Nohea Kai Dr, Lahaina, HI 96761, США

Вебсайт: https://www.hyatt.com/hyatt-regency/en-US/oggrm-hyatt-regency-maui-resort-and-spa

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hyatt Regency Maui Resort and Spa – это уютное место на острове Мауи, где семьи могут насладиться незабываемым отпуском. Вот несколько вещей, которые отличают этот курорт:

Пингвины. Да, вы не ошиблись! Этот курорт – единственное место на Гавайях, где можно увидеть африканских пингвинов. Они живут в специальном гнезде прямо на территории курорта.

Да, вы не ошиблись! Этот курорт – единственное место на Гавайях, где можно увидеть африканских пингвинов. Они живут в специальном гнезде прямо на территории курорта. Обсерватория. Если вас увлекают звезды и небесные тела, обязательно посетите обсерваторию на крыше курорта, где можно насладиться ночным небом и звездами.

Если вас увлекают звезды и небесные тела, обязательно посетите обсерваторию на крыше курорта, где можно насладиться ночным небом и звездами. Вулканические бассейны. Курорт предлагает бассейны с водопадами и горками, вдохновенными вулканами. Это отличное место для веселых водных приключений.

Hyatt Regency Maui Resort and Spa – это удивительный отель на Мауи. Мир роскоши, природы и потрясающих впечатлений для всей семьи.

Travaasa Hana, Мауи

Уединенный курорт с бунгало, йогой, верховой ездой и массажами.

Адрес: 4 Mill Pl, Hana, HI 96713, США

Вебсайт: http://travaasa.com/hana

Рейтинг: 4.4 ⭐

Travaasa Hana – это уникальное место, где тишина, комфорт и уют создают идеальную атмосферу для релаксации. Особые моменты:

Спа. Расслабьтесь и отдохните в спа-центре, где вас ждут массажи, процедуры для тела и лица.

Расслабьтесь и отдохните в спа-центре, где вас ждут массажи, процедуры для тела и лица. Йога и фитнес. Поддерживайте гармонию тела и разума.

Поддерживайте гармонию тела и разума. Верховая езда. Любители конных прогулок могут насладиться верховой ездой посреди природы.

Travaasa Hana – это уникальное место для отдыха и единения с природой.

Wailea Beach Resort – Марриотт, Мауи

Комфортное проживание в отелях. Источник: Image by hshotels from the Pixabay website

Современный курорт с водными горками, игровыми зонами и пляжным баром.

Адрес: 3700 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/hnmmc-wailea-beach-resort-marriott-maui

Рейтинг: 4.6 ⭐

Wailea Beach Resort – Marriott, Maui – это место, где роскошь, изысканность и спокойствие создают сказочный отпуск. Рассмотрим, что делает его особенным:

Водные горки. Четыре водных горки, включая самую длинную на Мауи – 325 футов! Этот аквапарк – рай для любителей веселья и адреналина.

Четыре водных горки, включая самую длинную на Мауи – 325 футов! Этот аквапарк – рай для любителей веселья и адреналина. Игровые зоны. Множество игровых зон для детей и взрослых. От мини-гольфа до настольного тенниса – каждый найдет что-нибудь для себя.

Множество игровых зон для детей и взрослых. От мини-гольфа до настольного тенниса – каждый найдет что-нибудь для себя. Пляжный бар. Освежитесь в бассейнах, а затем отправляйтесь в пляжный бар, чтобы насладиться коктейлем с видом на океан. Пальмы, бриз и вкусные напитки – что может быть лучше?

Wailea Beach Resort – Marriott, Maui – это больше, чем просто один из лучших отелей на Мауи. Это история незабываемых приключений и удивительных закатов.

Эти топовые отели Мауи, независимо от вашего выбора, предлагают различные услуги и уровни комфорта, чтобы сделать ваше пребывание на острове незабываемым.