Небезпечна пропозиція Сікорського

Радек Сикорський пропонує віддати Крим під мандат ООН для підготовки там референдуму.

Ідея не нова і не його. Мандат імпотентної ООН це поганий жарт.

Звісно, в тисячу разів краще, ніж російська окупація, але хто сказав, що ООН там дадуть щось робити для деокупації?

А якщо це справжній мандат ООН, то він не для підготовки так бажаного для Кремля референдуму, а для повернення там нормального життя.

Тому саме пов'язування питань "мандату ООН" та "референдуму" просто спроба легитимізації російської власності, нічого більше, шлях до "нової нормальності".

Дуже небезпечної, адже тоді кожен може щось захопити, поставити під мандат ООН і провести вигідне для себе голосування.

Розумію бажання стати частиною майбутніх переговорних процесів, але не розумію прокачку цих ідей. Це послаблює позицію України та Заходу навіть до будь-яких теоретично можливих переговорів. Ось і все, що я про це думаю.