Опасное предложение Сикорского

Радек Сикорский предлагает отдать Крым под мандат ООН для подготовки референдума.

Идея не нова и не его. Мандат импотентной ООН – это плохая шутка.

Конечно, в тысячу раз лучше российской оккупации, но кто сказал, что ООН там дадут что-то делать для деоккупации?

А если это настоящий мандат ООН, то он не для подготовки столь желанного для Кремля референдума, а для возвращения там нормальной жизни.

Поэтому именно увязывание вопросов "мандата ООН" и "референдума" просто попытка легитимизации российской собственности, ничего более, путь к "новой нормальности".

Очень опасно, ведь тогда каждый может что-то захватить, поставить под мандат ООН и провести выгодное для себя голосование.

Понимаю желание стать частью будущих переговорных процессов, но не понимаю прокачку этих идей. Это ослабляет позицию Украины и Запада даже к любым теоретически возможным переговорам. Вот и все, что я об этом думаю.