Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не прогавити свій шанс

Один з найпрестижніших університетів світу першим, як мінімум в Західній півкулі, дозволив студентам та викладачам офіційно в їхній роботі та навчанні використовувати Chat GPT.

Можна не сумніватися, далі, як гриби після дощу, подібні дозволи зʼявляться в інших вузах. Коли це станеться у нас - питання відкрите. І сподіваюся, не риторичне.