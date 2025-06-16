Очаровательные оазисы Таиланда: Топ-8 волшебных мест для оздоровления и духовных практик

Райские оазисы Таиланда с потрясающими пляжами идеально подходят для курортного отдыха в гармонии с удивительной природой. Отели с приветливым сервисом и изысканной кухней во многих аспектах опережают своих британских и американских "аналогов". Для потрясающего релакса у бирюзового моря путешественники выбирают модные отели или уединенные виллы с роскошным "букетом" удобств и королевским комфортом. Они гордятся персонализированным сервисом и лучшими спа-центрами с тайскими массажами и божественными омолаживающими процедурами.

В нашей статье мы хотим познакомить вас с лучшими отелями Таиланда, от обособленных бутик-заведений до массивных бетонных "блоков" с огромным количеством премиум-удобств. Сюда постоянно стекаются туристы с ограниченным бюджетом, а также ценители элитного отдыха, не терпящего компромиссов.

Таиланд – гостеприимная страна, которую однозначно стоит посетить. Источник: Pixels

SALA Phuket Resort and Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Лучшие отели Таиланда известны своей роскошной атмосферой и акцентом на конфиденциальности. SALA Phuket Resort and Spa — одно из таких заведений, которые предлагает роскошные апартаменты и виллы с индивидуальными бассейнами и шезлонгами. Отель расположен в живописной северо-западной части Пхукета на девственном пляже Май Кхао. Здесь отчетливо прослеживаются элементы китайской и португальской архитектуры с аутентичными тайскими мотивами.

Вкусную местную и международную кухню искусно готовит кулинарный персонал ресторана на крыше отеля. Особое место занимают острые блюда из морепродуктов, выловленных из морских глубин накануне.

В SALA Phuket Resort and Spa, который входит в топ-10 отелей Таиланда, все намекает на лучший тропический отдых:

Виллы оформлены со вкусом, элегантной мебелью и современными телевизорами с плоским экраном и кабельным телевидением.

Бесплатный доступ в Интернет предлагает бесплатный Wi-Fi.

Яркой жемчужиной роскошных вилл есть просторные ванные комнаты с глубокими ваннами под огромным голубым небом. Экзотическая зелень и виды на частный бассейн очаровывают.

Вишенкой на торте прекрасного отдыха путешественников является посещение спа-центра отеля с тремя террасами у пляжа и отличными оздоровительными сеансами. Для любителей спорта также предусмотрен тренажерный зал с функциональным оборудованием на территории заведения.

SALA Phuket – идеальное убежище для романтиков, мечтающих отпраздновать свадьбу на белоснежном пляже среди кокосовых деревьев или незабываемый медовый месяц под шепот нежных волн.

SALA Phuket Resort and Spa – рай для влюбленных. Источник: Pixels

Забронируйте лучший отдых на сайте: https://www.salahospitality.com/.

Адрес: 333, Май Кхао, район Таланг, Пхукет 83110, Таиланд

Телефон: +66 76 338 888

Aleenta Retreat, Чиангмай

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Один из лучших отелей для проживания в Таиланде, Aleenta Retreat, приглашает гостей в мир безусловной роскоши с тайским шармом. Он состоит из четырех домов с заостренными крышами, изготовленными вручную из качественной тиковой древесины.

Виллы здесь впечатляют: гости могут свободно расположиться в четырех спальнях и часто выходить на балкон, чтобы насладиться потрясающими тропическими видами. На территории оздоровительный центр с приятными процедурами и бассейном, окруженный пышной растительностью. Здесь можно ощутить все преимущества релакса в райской локации. В медитационной комнате с акцентом на рефлексологию легко добиться полного нирваны и восстановить душевное равновесие.

Ресторан Aleenta Retreat мастерски поддерживает концепцию оздоровления гостей. Здесь богатый ассортимент целебных коктейлей на основе имбиря и куркумы, а также здоровые блюда с преобладанием витаминных фруктов и овощей.

Удивите свои вкусовые рецепторы северными тайскими лапшами и рыбой с печеным картофелем, приправленным нежным соусом. Запейте все это соблазнительным коктейлем с кусочками южных фруктов, и вершина блаженства будет достигнута.

Узнайте больше на сайте: https://www.aleenta.com/.

Адрес: 189 Сутеп Аллей, Тамбон Су Тхэп, Муанг, Чиангмай 50200, Таиланд

Телефон: +66 52 090 333

Banyan Tree Samui

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Картинно идеальные шикарные виллы, обрамленные райскими деревьями, оживают в Banyan Tree Samui. Этот высокорейтинговый отель Таиланда заслуженно получил свои звезды и награды. Он предлагает просторные семейные виллы и романтические дома для пар с бассейнами, дождевыми душами и гламурными видами на пышный сад и море.

Для релакса на свежем воздухе есть большие мешковидные кресла, украшающие террасы вилл. Здесь можно часами созерцать линию горизонта, растворяющуюся в огромном теплом море. Досуг в Banyan Tree Samui просто поражает:

Banyan Tree Samui и море - нераздельны. Источник: Pixels

Посещение спа-центра с гидротерапевтическими массажами и парной с обязательной процедурой Rainforest . После этого прохладные струи воды льются на спины гостей, оказывая положительное воздействие на тонус мышц спины.

. После этого прохладные струи воды льются на спины гостей, оказывая положительное воздействие на тонус мышц спины. Шикарный отдых на частном пляже с прокатом каяков и прогулками на лодках вдоль живописных берегов.

Уютный отдых в пляжном ресторане с большим количеством аппетитных деликатесов местной и международной кухни, а также нежными вкусностями до послеобеденного чая. Туристы, посещающие гостиницу весной, иногда становятся свидетелями удивительного зрелища — новорожденных черепах, двигающихся к лазурному океану.

Сайт: https://www.banyantree.com/.

Адрес: 99, 9, Марет, Сурат Тхани 84310, Таиланд

Телефон: +66 77 915 333

Villa Mahabhirom, Chiang Mai

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Среди лучших мест для проживания в Таиланде Villa Mahabhirom является самым уютным. Это отель, который предлагает безопасное убежище от повседневных забот в уютном уголке тропических джунглей. Перед глазами путешественников предстают 24 тайских дома, окруженные высокими бамбуковыми деревьями и кокосовыми пальмами.

Виллы бережно сохраняют атмосферу старых семейных "очагов", возведенных более 100 лет назад. Сегодня это тщательно отреставрированы здания со светлыми интерьерами, где каждый предмет мебели или элемент декора способствует созданию настроения для отдыха в райском гнезде. Некоторые из них имеют индивидуальные бассейны и сады. Просторные и светлые виллы украшены винтажной мебелью с естественными потертостями и затейливыми люстрами, датируемыми прошлым веком. Прилегающая территория Villa Mahabhirom украшена глиняными скульптурами, подвесными фонарями и реалистичными фигурками животных, которых хочется погладить.

Уютные шезлонги расположены у бассейнов. Здесь подают удивительные деликатесы вьетнамской кухни и ароматные коктейли, приготовленные по секретным рецептам. Это единственный час, когда можно пообщаться с гостями других вилл, поскольку остальное время гости проводят в блаженном одиночестве.

Бесплатным бонусом к замечательному опыту в отеле является встреча с оленями, спокойно прогуливающимися по территории.

Адрес: 62 М. 10 Т. Сутеп А. Муанг, 50200, Чиангмай, Таиланд

Телефон: +66 53 271 200

Phulay Bay, The Ritz-Carlton Reserve, Krabi

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Лучшие отели Таиланда венчает Phulay Bay, живописный заповедник Ritz-Carlton, расположенный в Крабе. Эта сказочная локация отражает мусульманские традиции региона массивными постройками с красными фасадами и фигурными дверными проемами.

Phulay Bay – волшебный оазис, отражающий мусульманские традиции. Источник: Pixels

Королевский шик вилл Phulay Bay подчеркивают следующие детали:

Элегантные ванные комнаты с колоннами и фирменным настенным искусством ждут гостей.

Огромные кровати с гипоаллергенными матрасами застелены белоснежным бельем, поэтому сон здесь удивительно крепкий и омолаживающий.

Кроме красивых интерьеров, виллы "хвалятся" волшебными видами на девственные ландшафты залива Пханг Нга. Прилегающая территория отеля украшена бассейнами, окруженными свечами. Роскошные сады очаровывают большим количеством тропической экзотики и божественными ароматами жасмина и плюмерии, душистого символа Таиланда.

Сайт: https://www.ritzcarlton.com/.

Адрес: 111 Му 3 Нонгталай, Муанг Краби 81180, Таиланд

Телефон: +66 75 628 111

Four Seasons Resort Chiang Mai

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Не тратьте много времени на размышления, какой отель в Таиланде самый лучший, а направляйтесь сразу в Four Seasons Resort Chiang Mai. Он расположен на 31 акре тропических садов и рисовых полей в долине Маэ Са.

Досуг гостей здесь сосредоточен вокруг живописного озера. Путешественники практикуют йогу утром и тайский бокс днем, играют в теннис и занимаются гончарством под внимательным руководством местного мастера. Эта локация идеальна для пар и семей, которые хотят укрыться от мира в роскошных оазисах с частными бассейнами и кухонными зонами, террасами для уютных чаепитий и развлечений на открытом воздухе.

Еда здесь особенная, с гармоничным сочетанием деликатесов разных кухонь мира. Китайская лапша и итальянские равиоли, английский пудинг и французские пирожные подаются на элегантных подносах вежливым персоналом Four Seasons Resort Chiang Mai.

Сайт: https://www.fourseasons.com/.

Адрес: 502 МУ 1, Маэ Рим, Старая дорога, район Самоэнг, Чиангмай 50180, Таиланд

Телефон: +66 53 298 181

Чива-Сом, Хуа Хин

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Крутые места для проживания в Таиланде радуют путешественников королевским уютом и демонстрируют лучшие традиции оздоровительной сцены. Отель Chiva-Som с его уникальными оздоровительными практиками можно смело отнести к таким заведениям. Здесь гостям предлагают выбрать подходящий вариант программы омоложения, которая работает по разным направлениям:

Укрепление мышц и повышение выносливости с помощью специального оборудования.

Диагностика организма с выявлением патологий разных органов и систем с комплексом необходимых тестов и исследований.

Укрепление иммунитета и повышение стойкости к стрессу, а также восстановление душевного равновесия. После посещения Chiva-Som путешественники меняют свое отношение к себе и миру вокруг, приобретая желаемую гармонию и чувство полного релакса.

Сайт: https://www.chivasom.com/.

Адрес: 73/4-6 Пхет Касем Роуд, Хуа Хин, район Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан 77110, Таиланд

Телефон: +66 32 536 536

The Siam, Бангкок

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Обзор лучших отелей Таиланда невозможно представить без отеля The Siam, расположенного в Бангкоке. Его главный козырь — уединенное расположение, к которому так стремятся городские жители, уставшие от постоянного психического напряжения.

Отель расположен в экзотической зоне в живописной долине реки Дусит. Здесь успешно переплетаются нотки исторического прошлого Бангкока и уверенные штрихи современного дизайна. От изношенных чемоданов до настенных постеров Pan Am, отель бережно хранит предметы, принадлежавшие влиятельным деятелям города. Аккуратные люксы и атмосферные виллы с частными бассейнами с любовью подготовлены для гостей. В The Siam есть спа-центр с крутыми массажами и обертываниями, а также магазин с товарами для дома от Джима Томпсона, знаменитого магната шелка.

Известный тайский ресторан отеля предлагает прекрасные блюда из мяса, овощей и морепродуктов, приправленные ароматными специями. Столы украшены изысканными орхидеями, что придает ненавязчивому гламуру интерьеры.

Сайт: https://www.thesiamhotel.com/.

Адрес: The Siam 3, 2 Кхао, Вачирапаябал, район Дусит, Бангкок 10300, Таиланд

Телефон: +66 2 206 6999

Когда лучше всего посещать Таиланд

Полезные советы для посещения Таиланда:

Оптимальное время для посещения Таиланда – ноябрь и период с февраля по март. С мая по ноябрь возможны сильные дожди, но следует помнить, что это не закономерность, и погода может отличаться в разных частях страны из-за ее значительной протяженности.

Весенние месяцы не лучшее время для посещения центральных и северо-восточных частей Таиланда из-за сильной жары до +40°C. В этот период высока вероятность лесных пожаров, которые могут вызвать наполнение улиц вредными парами смогу.

В зимние месяцы всегда учитывайте, что температура может опускаться до +10-15°C ночью, поэтому в чемодане всегда должны быть теплые вещи.

Надеемся, что наше виртуальное путешествие в лучшие гостиницы Таиланда помогло вам сформировать план для следующей поездки с любимым человеком или семьей. Конечно, сделать окончательный выбор сложно, но следует прислушиваться к своему сердцу и отправиться в путь. Желаем вам отличного отдыха в одной из лучших экзотических локаций солнечного рая!