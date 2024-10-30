Обвал фронту в Україні: що потрібно знати

Обвал фронту.

Термін "обвал фронту" застосовується в разі прориву противником оборони на ділянці фронту протяжністю понад 20 кілометрів і глибиною понад 30 кілометрів, з подальшим виходом на оперативний простір.

Фактично, обвал фронту - це швидкий і незворотний прорив противником першої лінії оборони (лінії забезпечення) і другої лінії оборони, з прямим виходом і оперуванням у зоні третьої лінії оборони (тилової зони забезпечення).

Власне, є прорив фронту чи ні, вирішує нехай кожен для себе сам. Благо інформації у відкритих джерелах багато, онлайн карти теж є, лінійкою користуватися теж усі вміють.

Дуже ніяково сьогодні зранку давати всім охочим коментарі з цього приводу, багато в чому тому, що стосуються вони кинутої в маси фрази бойової і шанованої людини, не довіряти словам якої неможливо, з урахуванням її досвіду за плечима. Але, доводиться...