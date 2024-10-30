Обвал фронта в Украине: что нужно знать

Обвал фронта.

Термин "обвал фронта" применяется в случае прорыва противником обороны, на участке фронта протяженностью более 20 километров и глубиной более 30 километров, с последующим выходом на оперативный простор.

Фактически, обвал фронта - это быстрый и необратимый прорыв противником первой линии обороны (линии обеспечения) и второй линии обороны, с прямым выходом и оперированием в зоне третьей линии обороны (тыловой зоны обеспечения).

Собственно, есть ли прорыв фронта или нет, решает пускай каждый для себя сам. Благо информации в открытых источниках много, онлайн карты тоже есть, линейкой пользоваться тоже все умеют.

Очень неловко сегодня с утра давать всем желающим комментарии, по этому поводу, во многом потому как касаются они брошенной в массы фразы боевого и уважаемого человека, не доверять словам которого невозможно, с учётом его опыта за плечами. Но, приходится...