Новий курорт на Криті поєднує комфорт із природою та місцевими традиціями

JW Marriott офіційно відкрив свій перший середземноморський пляжний курорт на острові Крит, поблизу міста Ханья в регіоні Мараті. Курорт займає понад 100 акрів уздовж узбережжя Егейського моря та включає 160 помешкань, таких як номери, люкси та вілли, деякі з яких мають приватні басейни. Створений, щоб гармоніювати з ландшафтом і відображати місцеві звичаї, цей комплекс запрошує гостей зануритися в спадщину острова та його природну красу.

Архітектура від афінської фірми Block722 плавно поєднується з природним оточенням і фокусується на використанні екологічних методів будівництва. Використано натуральні матеріали, зокрема мармур і дерево, а також зелені дахи з рослинами, щоб інтегрувати споруди в довкілля. Територія озеленена місцевими оливковими та ріжковими деревами. Курорт застосовує екологічні технології, такі як сонячні панелі, геотермальні системи, блоки рекуперації тепла та переробку води для зрошення, відповідаючи сучасним практикам сталого туризму.

Екологічно свідомий дизайн гармоніює з критськими морськими пейзажами. Джерело: Marriott International

Гості курорту мають зручний доступ до кількох визначних природних і культурних пам’яток. Ущелина Самарія, розташована неподалік і відома своїми туристичними стежками та суворими ландшафтами, продовжує приваблювати багатьох любителів активного відпочинку. Пляж Елафонісі, відомий своїм унікальним рожевим піском і кришталево чистою водою, а також лагуна Балос, славна своїми мілкими бірюзовими затоками, знаходяться за коротку поїздку, пропонуючи чудові місця для купання, засмагання та досліджень.

Для відвідувачів, зацікавлених у ботаніці та традиційному сільському житті, Ботанічний парк і сади Криту надають спокійне середовище для вивчення місцевих видів рослин. Село Вамос, розташоване поблизу, пропонує погляд на справжнє критське сільське життя з пішохідними стежками та можливістю насолодитися місцевою їжею. Прибережна зона пропонує численні активності, такі як вітрильний спорт, снорклінг і човнові тури, які дозволяють гостям насолоджуватися красою Егейського моря та його берегової лінії.

Місцева атмосфера. Джерело: https://www.botanical-park.com/

Відкриття цього курорту відображає ширшу тенденцію в середземноморському туризмі, орієнтовану на сталий розвиток і автентичні культурні враження. Зусилля щодо розвитку туристичного сектору Криту посилюють його привабливість як місця, де сталість і культурна ідентичність ідуть пліч-о-пліч із сучасною гостинністю. Ця стратегія відповідає ширшому руху в туристичній індустрії до поєднання якісного сервісу з автентичними, цілеспрямованими враженнями.