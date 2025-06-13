Новый курорт на Крите сочетает комфорт с природой и местными традициями

JW Marriott официально открыл свой первый средиземноморский пляжный курорт на острове Крит, вблизи города Ханья в регионе Марати. Курорт занимает свыше 100 акров вдоль побережья Эгейского моря и включает в себя 160 домов, таких как номера, люксы и виллы, некоторые из которых имеют частные бассейны. Созданный, чтобы гармонировать с ландшафтом и отражать местные обычаи, этот комплекс приглашает гостей погрузиться в наследие острова и его природную красоту.

Архитектура от афинской фирмы Block722 плавно сочетается с природным окружением и фокусируется на использовании экологических методов строительства. Использованы натуральные материалы, в том числе мрамор и дерево, а также зеленые крыши с растениями, чтобы интегрировать сооружения в окружающую среду. Территория озеленена местными оливковыми и рожковыми деревьями. Курорт применяет экологические технологии, такие как солнечные панели, геотермальные системы, блоки рекуперации тепла и переработка воды для орошения, отвечая современным практикам устойчивого туризма.

Экологически сознательный дизайн гармонирует с критскими морскими пейзажами. Источник: Marriott International

Гости курорта имеют удобный доступ к нескольким достопримечательностям. Ущелье Самария, расположенное неподалеку и известное своими туристическими тропами и суровыми ландшафтами, продолжает привлекать многих любителей активного отдыха. Пляж Элафониси, известный своим уникальным розовым песком и кристально чистой водой, а также лагуна Балос, славная своими мелкими бирюзовыми заливами, находятся за короткую поездку, предлагая отличные места для купания, загара и исследований.

Для посетителей, заинтересованных в ботанике и традиционной сельской жизни, Ботанический парк и сады Крита предоставляют спокойную среду для изучения местных видов растений. Деревня Вамос, расположенная поблизости, предлагает взгляд на настоящую критскую сельскую жизнь с пешеходными тропами и возможностью насладиться местной едой. Прибрежная зона предлагает многочисленные активности, такие как парусный спорт, снорклинг и лодочные туры, позволяющие гостям наслаждаться красотой Эгейского моря и его береговой линии.

Местная атмосфера. Источник: https://www.botanical-park.com/

Открытие этого курорта отражает более широкую тенденцию в средиземноморском туризме, ориентированную на устойчивое развитие и аутентичные культурные впечатления. Усилия по развитию туристического сектора Крита усиливают его привлекательность как места, где постоянство и культурная идентичность идут бок о бок с современным гостеприимством. Эта стратегия отвечает более широкому движению в туристической индустрии к сочетанию качественного сервиса с подлинными, целенаправленными впечатлениями.