Нові готелі біля Лондонського ока запропонують більше варіантів для мандрівників до 2028 року

IHG Hotels & Resorts у співпраці з Palm Holdings оголосили про будівництво нового готельного комплексу з двома брендами в центральному районі Ватерлоо в Лондоні. Проєкт, завершення якого очікується наприкінці 2028 року, включатиме voco London Waterloo та Hotel Indigo & Suites London Waterloo. Разом ці два об’єкти додадуть 354 номери до району, збільшивши місткість житла в одному з найкраще з’єднаних районів Лондона.

Готель voco матиме 182 номери з акцентом на сучасний комфорт, тоді як сусідній Hotel Indigo & Suites запропонує 172 номери та люкси, натхненні характером місцевої місцевості. Обидва готелі працюватимуть на спільній інфраструктурі, яка включає ресторани, бізнес-простори та оздоровчі заклади. Такий підхід призначений для задоволення потреб як туристів, так і ділових мандрівників, які надають перевагу центральному розташуванню та легкому доступу.

Готель Indigo Waterloo відкриється до 2028 року. Джерело: IHG Hotels & Resorts

Гості, які зупиняються в цих готелях, легко дістануться до багатьох важливих культурних і історичних пам’яток Лондона. У пішій доступності розташований Імперський воєнний музей, відомий своїми вражаючими експозиціями про світові війни. Поруч Національний театр на Саутбенку пропонує різноманітну програму висококласних вистав. Відвідувачі, які прагнуть мальовничих краєвидів міста, можуть насолодитися знаменитим Лондонським оком, що пропонує панорамні види на столицю з висоти.

Окрім культурних пам’яток, район навколо готелів також відомий своєю жвавою кулінарною та мистецькою сценою. Боро Маркет, один із найстаріших і найпопулярніших ринків Лондона, розташований неподалік і є чудовим місцем, щоб скуштувати смаки з усього світу. Прогулянка через річку приведе до Тейт Модерн, великого музею сучасного мистецтва, розташованого в переобладнаній електростанції. Для більш локального досвіду мандрівники можуть дослідити ринок Ловер Марш, відомий своєю вуличною їжею, вінтажними магазинами та незалежними кафе.

Нові готелі пожвавлять музейний туризм. Джерело: unsplash

Відкриття цих двох готелів запропонує більшу гнучкість і вибір для відвідувачів Лондона. Поєднуючи два різні стилі готелів в одній локації, цей проєкт відповідає ширшому спектру вподобань, незалежно від того, чи шукають гості бутикову атмосферу, чи більш стандартне преміум-проживання. Цей підхід відображає зміну очікувань серед мандрівників, які тепер шукають різноманітність, зручне розташування та сталість у своєму розміщенні.