Новые отели возле Лондонского глаза предложат больше вариантов для путешественников к 2028 году

IHG Hotels & Resorts в сотрудничестве с Palm Holdings объявили о строительстве нового гостиничного комплекса с двумя брендами в центральном районе Ватерлоо в Лондоне. Проект, завершение которого ожидается в конце 2028 года, будет включать voco London Waterloo и Hotel Indigo & Suites London Waterloo. Итого эти два объекта добавят 354 номера в район, увеличив емкость жилья в одном из лучше всего соединенных районов Лондона.

Отель voco будет иметь 182 номера с акцентом на современный комфорт, в то время как соседний Hotel Indigo & Suites предложит 172 номера и люксы, вдохновленные характером местной местности. Обе гостиницы будут работать на общей инфраструктуре, включающей рестораны, бизнес-пространства и оздоровительные заведения. Такой подход предназначен для удовлетворения потребностей как туристов, так и деловых путешественников, предпочитающих центральное расположение и легкий доступ.

Отель Indigo Waterloo откроется к 2028 году. Источник: IHG Hotels & Resorts

Гости, останавливающиеся в этих отелях, легко добратся до многих важных культурных и исторических достопримечательностей Лондона. В пешей доступности расположен Имперский военный музей, известный своими впечатляющими экспозициями о мировых войнах. Рядом Национальный театр на Саутбенке предлагает разнообразную программу высококлассных представлений. Посетители, стремящиеся к живописным пейзажам города, могут насладиться знаменитым Лондонским глазом, предлагающим панорамные виды на столицу с высоты.

Кроме культурных достопримечательностей район вокруг гостиниц также известен своей оживленной кулинарной и художественной сценой. Боро Маркет, один из старейших и популярных рынков Лондона, расположен неподалеку и является отличным местом, чтобы отведать вкусы со всего мира. Прогулка через реку приведет к Тейту Модерну, крупному музею современного искусства, расположенному в переоборудованной электростанции. Для более локального опыта путешественники могут исследовать рынок Ловер Марш, известный своей уличной едой, винтажными магазинами и независимыми кафе.

Новые отели оживят музейный туризм. Источник: unsplash

Открытие этих двух гостиниц предлагает большую гибкость и выбор для посетителей Лондона. Сочетая два разных стиля гостиниц в одной локации, этот проект соответствует более широкому спектру предпочтений, независимо от того, ищут ли гости бутиковую атмосферу, или более стандартное премиум-проживание. Этот подход отражает изменение ожиданий среди путешественников, теперь ищущих разнообразие, удобное расположение и постоянство в своем размещении.