Нові авіарейси через Рим спрощують подорожі між Європою та віддаленими містами

Починаючи з 1 липня 2025 року, пасажири зможуть бронювати далекомагістральні рейси, що поєднують авіакомпанії Lufthansa Group з ITA Airways в рамках одного маршруту. Оновлена угода про кодшеринг поширюється на Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines і Brussels Airlines у комбінації з вильотами ITA Airways із Рима. Раніше ця співпраця обмежувалася європейськими маршрутами, і нове розширення знаменує перехід до ширшої міжконтинентальної інтеграції.

Угода включає:

Вильоти з Франкфурта, Мюнхена, Відня або Брюсселя

Стиковки через Рим на рейсах ITA Airways

Напрямки: Бангкок Ер-Ріяд Джидда Сан-Паулу Ріо-де-Жанейро Каїр



Додаткові переваги:

Єдиний квиток на всі сегменти маршруту

Автоматична передача багажу між стиковочними рейсами

Відсутність повторних процедур реєстрації на пересадкових пунктах

Ця схема може допомогти пасажирам, які вилітають із регіональних аеропортів із обмеженим доступом до міжконтинентальних маршрутів, забезпечуючи безперервну подорож через Рим.

Новий кодшеринг об’єднує п’ять європейських авіакомпаній. Джерело: Lufthansa Group

Серед напрямків, що тепер підключені, Бангкок пропонує можливість поплавати каналами Тонбурі, де старі дерев’яні будинки нависають над водою, або неспішно прогулятися парком Лумпхіні – зеленим оазисом посеред міського руху, де люди бігають, розтягуються або просто спостерігають за черепахами. У Ріо-де-Жанейро можна поблукати тихими стежками Ботанічного саду, де тропічні рослини ростуть у затінку, або вирушити до Лапи, де старий акведук височіє над сходами, вкритими мозаїкою, що ведуть на пагорб. Ці місця дають уявлення про культурну спадщину та міські ландшафти без потреби в додаткових відхиленнях.

Мандрівники, які прямують до Каїра, можуть дослідити Ісламський квартал із багатовіковими мечетями та вузькими ринковими вуличками або відвідати Замалек – зелений острівний район із галереями та парками. У Сан-Паулу парк Ібірапуера поєднує відкритий простір із модерністськими спорудами, а Віла Мадалена підкреслює місцеву креативність через алеї, вкриті графіті, та невеликі студії. Ці маршрути підійдуть мандрівникам, які хочуть прямого доступу до місцевої культури без пересадок у кількох аеропортах, використовуючи Рим як основний пересадковий пункт.

Сан-Паулу додано до маршрутів, пов’язаних із Римом. Джерело: unsplash

Розширений кодшеринг полегшує поєднання рейсів між Європою та віддаленими місцями без необхідності координувати різні авіакомпанії чи купувати кілька квитків. Якщо ви вилітаєте з місця без далекомагістральних рейсів, пересадка в Римі допомагає зберегти подорож цілісною без зайвих клопотів. Це відображає галузеву тенденцію до спрощення складних міжнародних поїздок через спільні системи бронювання.