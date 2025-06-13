Новые авиарейсы через Рим упрощают путешествия между Европой и отдаленными городами

Начиная с 1 июля 2025 года, пассажиры смогут бронировать дальнемагистральные рейсы, совмещающие авиакомпании Lufthansa Group с ITA Airways в рамках одного маршрута. Обновленное соглашение о кодшеринге распространяется на Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines в комбинации с вылетами ITA Airways из Рима. Ранее это сотрудничество ограничивалось европейскими маршрутами, и новое расширение знаменует переход к более широкой межконтинентальной интеграции.

Соглашение включает:

Вылеты из Франкфурта, Мюнхена, Вены или Брюсселя.

Стыковки через Рим на рейсах ITA Airways

Направления: Бангкок Эр-Рияд Джидда Сан-Паулу Рио-де-Жанейро Каир



Дополнительные преимущества:

Единый билет на все сегменты маршрута

Автоматическая передача багажа между стыковочными рейсами

Отсутствие повторных процедур регистрации на пересадочных пунктах

Эта схема может помочь пассажирам, вылетающим из региональных аэропортов с ограниченным доступом к межконтинентальным маршрутам, обеспечивая непрерывное путешествие через Рим.

Новый кодшеринг объединяет пять европейских авиакомпаний. Источник: Lufthansa Group

Среди теперь подключенных направлений Бангкок предлагает возможность поплавать по каналам Тонбури, где старые деревянные дома нависают над водой, или неспешно прогуляться по парку Лумпхини – зеленому оазису посреди городского движения, где люди бегают, растягиваются или просто наблюдают за черепахами. В Рио-де-Жанейро можно побродить по тихим тропам Ботанического сада, где тропические растения растут в тени, или отправиться к Лапе, где старый акведук возвышается над лестницей, покрытой мозаикой, ведущей на холм. Эти места дают представление о культурном наследии и городских ландшафтах без необходимости в дополнительных отклонениях.

Путешественники, направляющиеся в Каир, могут исследовать Исламский квартал с многовековыми мечетями и узкими рыночными улочками или посетить Замалек – зеленый островной район с галереями и парками. В Сан-Паулу парк Ибирапуэра объединяет открытое пространство с модернистскими сооружениями, а Вила Мадалена подчеркивает местную креативность через аллеи, покрытые граффити, и небольшие студии. Эти маршруты подойдут путешественникам, желающим прямого доступа к местной культуре без пересадок в нескольких аэропортах, используя Рим как основной пересадочный пункт.

Сан-Паулу добавлен к маршрутам, связанным с Римом. Источник: unsplash

Расширенный кодшеринг облегчает сочетание рейсов между Европой и отдаленными местами без необходимости координировать различные авиакомпании или покупать несколько билетов. Если вы вылетаете с места без дальнемагистральных рейсов, пересадка в Риме помогает сохранить путешествие целостным без лишних хлопот. Это отражает отраслевую тенденцию к упрощению сложных международных поездок через общие системы бронирования.