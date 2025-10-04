"Путін" побачив "світло наприкінці тунелю" в обіцянці Трампа передати Україні ракети "Томагавки" і не зміг промовчати. Тому пісків 28 вересня анонсував могутню промову шефа, яка все переверне, але інтригуюче помітив, час і місце вимовлення її буде названо пізніше. Про час було легко здогадатися лише після зустрічі Трампа з військовими, призначеної на 30 вересня.

Далее текст на языке оригинала

Место обозначилось 2 октября в резиденции на Валдае на международном форуме, так как толкать такую "эпохальную" речь в зале кремля только перед своими было бы верхом пиар-примитива и вызвало бы аллюзию с речами Гитлера в бункере весной 1945 г. Этого меньше всего хотелось кремлёвцам. Им хотелось показать, что они не боятся глобального эмбарго на торговлю с РФ, к которому всех подталкивает администрация Трампа, что РФ не в изоляции, и вообще ничего не боится.

Зато "некоторым", которые продвигают идею эмбарго, надо хорошенько подумать о своём поведении, как выразился "путин" на этом Валдае. "Некоторым" Трампа он ещё не называл. Трамп вообще был единственным живым человеком, упомянутым "путиным" в 50-минутном валдайском докладе "О многополярности в мире и другой фигне". Трампа он упомянул дважды, если не считать "некоторые", и в положительной коннотации.

Такого не удостоились ни Си Цзиньпин, ни Ким Чен Ын, ни Виктор Орбан с Робертом Фицо, за которых кремлёвцам надо держать обоими руками. Притом, что "путин" назвал Венгрию и Словакию в числе друзей и союзников "расеи", источником формирования многополярности, национально-культурной идентичности и ещё чего-то такого насквозь положительного. Перед тем, как упомянуть в этом ряду КНДР, "путин" сделал паузу и изменил интонацию, ожидания возгласов возражений из зала. Но зал молчал. Залу было глубоко фиолетово, КНДР образец для подражания или не образец. Все в зале знали, на Валдайский дискуссионный форум их собрали не для того, чтобы дискутировать.

Актёр, похожий на путина, вполне качественно отработал своё на форуме. Настолько качественно, что было очевидно – это не матричный путин, а его клон. Качественная игра актёра иногда портит весь замысел режиссёра. Но режиссёры сами побаивались, что актёр слишком войдёт в роль, и мир примет его речь за "чистую монету". Поэтому профессор Соловей загодя в понедельник 29 сентября изрёк: в декабре смена власти в кремле войдёт в апогей и апогей продлится до весны. В день Валдая профессор расшифровал это своё пророчество и возвестил: имя следующего хозяина кремля и расеи – Дима патрушев, и он не "ястреб", в отличие от отца. В общем, не увлекайтесь валдайствующим "путиным".

Валдайствовать "путин" начал с того, что объявил – в этом мире всё возможно. Надо полагать, исчезновение РФ с карт мире тоже возможно. Но "путин" не стал развивать эту мысль. Вместо этого начал жаловаться, как несправедливо устроен белый свет, особенно в отношении РФ, и к середине доклада добрался до первопричины всех бед. Эта причина – новый нарратив у кремлёвцев и озвучен он на таком уровне, что его стоит процитировать.

После жалоб на милитаризацию Запада, где политики обманывают народы мифом о российской угрозе и заставляют людей туже затягивать пояса, и при этом Запад загнивает, теряет идентичность из-за мигрантов и в довершение там "распоясались левые радикалы" он выдал: "Кстати говоря, думаю, что роспуск Советского Союза был связан с позицией тогдашнего руководства россии избавиться от всякой идеологической конфронтации в надежде на то, что сейчас, когда с коммунизмом у нас покончено, наступит братание. Нет, ничего подобного".

Вот с этого и стоило начинать – братание не наступило, взамен на роспуск СССР и КПСС. "Путин", вероятно, впервые произнёс слово "роспуск" СССР, вместо распад, как это и было на саммитах в Беловежской Пуще и в Алма-Ате. Относительно "братания не произошло", то московиты как всегда соврали. Обама простил РФ после нападения на Грузию, объявил "Перезагрузку", и "отморозился" при захвате Крыма. Если бы диверсант гиркин не "Спустил курок войны" на востоке Украины, то Обама с Меркель могли бы и аннексию Крыма простить РФ и отправить возвращение полуострова Украине в долгие времена дипломатических методов. Почти так они и поступили, но расеянцев сгубила жадность – захотели ещё и "коридор" в Крым, а не только мост, и ещё 7-8 областей Украины.

Но более интересно то, что "путин" засветил истинную причину роспуска СССР – план КГБ захвата мира методом интеграции в "капиталистический лагерь". Сохранение КПСС и красных флагов такую интеграцию исключало. Поэтому от них надо было избавиться, что Ельцин и довёл до логичного финала, когда в августе 1991 г. распустил КПСС в ещё не распущенном СССР. Это было убедительней, быстрей и проще, чем план Горбачёва по её трансформации в социал-демократическую партию и ново-огарёвский процесс с СССР. В исполнении Горбачёв всё это могло затянуться на годы и выйти из-под контроля. Ельцин и ГКЧП всё упростили, и самое главное, сделали убедительным, чтобы запустить братание, приём РФ в "Семёрку", "ножки Буша" и остальное.

План "коммунизм в обмен на место в "Семёрке" был обусловлен многими причинами. В том числе той, что за 70 лет, особенно после роспуска Коминтерна в 1943 г. в обмен на ленд-лиз, эта идеология утратила привлекательность и КНР вступил с СССР в жёсткую конкуренцию на её почве. Её бесперспективность вполне адекватно оценили в Москве и сообразили, что это можно выгодно обменять. Пусть китайцы проводят себе на здоровье международные совещания коммунистических и рабочих партий, чем они до сих пор и занимаются, а мы пойдём другим путём.

Эта часть плана сработала, часть по интеграции в мировую экономику тоже сработала – условные глобалисты видели в этом способ навсегда избавиться от мировых войн, если не от войн вообще. Инфильтрация агентуры КГБ/ФСБ тоже шла вполне успешно, и не только в США и Европу. Но всё это были лишь инструменты плана.

Главная его цель – принятие РФ в Евросоюз и в НАТО, так и оставалась не достигнутой через 23 года на момент Революции достоинства в Украине. В 2015 г. Москва публично заявляла, что допустит подписание ассоциации Украины с ЕС только после принятия РФ в Евросоюз или принятия одновременно с Украиной. К 2015 г. история РФ о вступлении в ЕС насчитывала 10 лет, а сейчас "путин", отвечая на вопросы, жаловался, что ему дважды отказали в членстве в НАТО.

Как не парадоксально звучит, но росиянцы воюют с Украиной за то, чтобы РФ приняли в НАТО и в ЕС. Если РФ примут в ЕС, то численность населения даст ей большой перевес на голосованиях в Совете и на саммитах, особенно в пакете с трубопроводами, нефтью, газом, и другими ресурсами. Московиты через членство в ЕС без единого выстрела могли бы захватить Европу, используя также партии типа той, что была у Януковича, или есть у Фицо и Орбана, и получить расею от Владивостока до Лиссабона.

Украина с населением в 45-46 млн. была важнейшим пунктом этого плана. Если к ней добавить 147 млн. бумажных русских душ, около 10 млн. беларусов и 3 млн. молдаван, то в сумме это давало под 200 млн. населения и около половины мест в Европарламенте. Тут русская душа и разгулялась бы. Но сначала кремлёвцы сами испортили себе игру, когда принудили Януковича не подписывать ассоциацию с ЕС, а после Майдана вовсе достали планом "Б" с войной. После этого исходная цель – вступить РФ в ЕС и НАТО сместилась в закон об иноагентах. Но во всём у них виноват Майдан и майдановцы.

В итоге план "Б" натолкнулся на очевидные проблемы, которые не позволяет снять даже обилие "кротов" в политменеджменте Украины на всех уровнях и идеология "какая разница" с её "нам аби гроші і харчі хороші". Достали план "С" – восстание "трудового глобального Юга" против "золотого миллиарда" Запада, но это тоже не взлетает третий год. Казахстан в день валдайствования "путина" начал тормозить на границе с РФ фуры с подсанкционными товарами. Так что, первые полчаса доклада "путина" о борьбе Юга за новый лучший мир под руководством Москвы были лишь пустым сотрясением воздуха.

Режиссёры сами это знали, поэтому "путин" почти не употреблял слов США, ЕС, тем более "империалисты". Притом, что конструкция доклада была как на съездах КПСС, но без её терминов. "Путину" разрешили лишь использовать слово НАТО, но без пафоса и злоупотреблений. Разок ругнул глобалистов как врагов человечества, притом, что Трамп как раз и перекраивает мировую торговлю под ситуацию войны, когда лучше всё делать у себя в стране.

Два поклона Трампу в докладе и жалоба, что братание до степени принятия РФ в НАТО не состоялось, показывают, у кремлёвцев планы иссякли или близки к этому. Не верят они и в то, что "полезные идиоты" из Демпартии, устроившие с 1 октября шатдаун, выиграют этот раунд у республиканцев. Тем более заставят отказаться от жёсткой политики санкций в отношении РФ. Сенат сейчас двухпартийный "трампист" в этом вопросе больший, чем сам Трамп. Впереди ещё ловушка для РФ с планом Трампа по Газе. Этот план приняли все постоянные члены Совбеза, кроме РФ, хранящей молчание. Сайт Белого дома вывесил 1 октября список тех государств, которые его одобряют и цитаты из заявлений их лидеров. Уклончивый отзыв "путин" об этом плане показывает, что принять его кремлёвцы не хотят и мучаются над тем, как сделать это так, чтобы не поругаться с Трампом и арабами.

Международный форум на Валдае – не место для дискуссий, а место для директив, но на этот раз у кремлёвцев туго даже с директивами. Поэтому не исключено, что профессор Соловей, возможно, и угадает, наконец, что-то значимое из близкого будущего РФ.