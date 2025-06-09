Морське життя та охорона природи в центрі уваги на заході на Мальдівах у вересні

З 12 по 21 вересня 2025 року на Мальдівах відбудеться тиждень, присвячений океану, куди запрошують людей з усього світу, щоб дізнатися більше про те, як піклуватися про море та його дику природу. Збір відбудеться на атолі Баа, у місці, де співіснують різноманітні морські мешканці, а в певні періоди року у великій кількості з’являються манти. Тиждень включає заходи як для підготовлених дайверів, так і для допитливих мандрівників, які хочуть навчитися захищати морських істот і зберігати здоров’я океанських середовищ.

17 вересня, на честь Всесвітнього дня мант, учасники приєднаються до навчального курсу, присвяченого біології мант, зокрема їхнім харчовим звичкам, станціям очищення та використанню середовища існування. Курс завершиться екскурсією зі снорклінгом до затоки Ханіфару, морської заповідної зони в межах визначеного біосферного заповідника ЮНЕСКО. Ця місцевість міжнародно визнана за свою роль у підтримці великих груп мант у певні місяці року, що робить цей захід особливо актуальним.

"Розташування Avani+ Fares ідеальне як для початківців, так і для досвідчених дайверів, з глибинами та структурами для дослідження, а також приголомшливими мілководними рифами. Його близькість до затоки Ханіфару робить його ідеальною базою для спостереження за надзвичайними скупченнями мант у цей період року." (Ханлі Прінслоо)

Окрім сесій, присвячених мантам, буде багато можливостей засукати рукави та долучитися до реальних заходів із догляду за океаном. Вони включають підводні прибирання, спрямовані на видалення морського сміття, сесії моніторингу здоров’я коралів і відкриті лекції, які проводять морські дослідники. Відвідувачі без офіційної сертифікації дайвінгу можуть брати участь у щоденних виїздах зі снорклінгом і навчальних заходах на березі, які досліджують рифові екосистеми та морські виклики в регіоні.

Планування поїздки на Мальдіви у вересні може принести додатковий бонус, адже це шанс провести час із морським життям і навчитися безпосередньо від тих, хто працює з океаном щодня. Замість простого відпочинку біля басейну, ця поїздка додає можливості дізнатися нове про океан і взяти участь у заходах, які сприяють його захисту. Море зазвичай прозоре в цей час року, тож це гарний момент, щоб побачити таких істот, як манти та різнокольорові рифові риби, що вільно плавають у своєму природному середовищі.

Ханлі Прінслоо досліджує риф разом із мантою. Джерело: Minor Hotels

Цей проєкт є одним із прикладів того, як охорона природи поступово стає чіткішою частиною туристичних вражень по всьому світу. Відкриваючи морські програми для мандрівної публіки, організатори підтримують міжкультурне екологічне навчання та підвищують обізнаність про виклики екосистем, з якими стикаються малі острівні нації. Для мандрівників цей тиждень пропонує не лише незабутні зустрічі, але й практичне розуміння того, як може виглядати стійкий туризм на практиці.