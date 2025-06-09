Морская жизнь и охрана природы в центре внимания на закате на Мальдивах в сентябре

С 12 по 21 сентября 2025 года на Мальдивах состоится неделя, посвященная океану, куда приглашают людей со всего мира, чтобы узнать больше о том, как заботиться о море и его дикой природе. Сбор состоится на атолле Баа, в месте, где сосуществуют разные морские обитатели, а в определенные периоды года в большом количестве появляются манты. Неделя включает мероприятия как для подготовленных дайверов, так и для любознательных путешественников, желающих научиться защищать морских существ и сохранять здоровье океанских сред.

17 сентября, в честь Всемирного дня мант, участники присоединятся к учебному курсу, посвященному биологии мант, в частности их пищевым привычкам, станциям очистки и использованию среды обитания. Курс завершится экскурсией со снорклингом в залив Ханифара, морской заповедной зоны в пределах определенного биосферного заповедника ЮНЕСКО. Эта местность международно признана своей ролью в поддержке больших групп мант в определенные месяцы года, что делает это мероприятие особенно актуальным.

"Расположение Avani+ Fares идеально как для начинающих, так и для опытных дайверов, с глубинами и структурами для исследования, а также потрясающими мелководными рифами. Его близость к заливу Ханифара делает его идеальной базой для наблюдения за чрезвычайными скоплениями мант в этот период". (Ханли Принслоо)

Кроме сессий, посвященных мантам, будет много возможностей засучить рукава и присоединиться к реальным мерам по уходу за океаном. Они включают подводные уборки, направленные на удаление морского мусора, сессии мониторинга здоровья кораллов и открытые лекции, проводимые морскими исследователями. Посетители без официальной сертификации дайвинга могут участвовать в ежедневных выездах со снорклингом и обучающих мероприятиях на берегу, исследующих рифовые экосистемы и морские вызовы в регионе.

Планирование поездки на Мальдивы в сентябре может принести дополнительный бонус, ведь это шанс провести время с морской жизнью и научиться напрямую от тех, кто работает с океаном каждый день. Вместо простого отдыха у бассейна, эта поездка позволяет узнать новое об океане и принять участие в мероприятиях, способствующих его защите. Море обычно прозрачно в это время года, поэтому это хороший момент, чтобы увидеть таких существ, как манты и разноцветные рифовые рыбы, свободно плавающие в своей среде.

Ханли Принслоо исследует риф вместе с мантой. Источник: Minor Hotels

Этот проект является одним из примеров того, как охрана природы постепенно становится более четкой частью туристических впечатлений по всему миру. Открывая морские программы для странствующей публики, организаторы поддерживают межкультурное экологическое обучение и повышают осведомленность о вызовах экосистем, с которыми сталкиваются малые островные нации. Для путешественников эта неделя предлагает не только незабываемые встречи, но и практическое понимание того, как может выглядеть устойчивый туризм на практике.