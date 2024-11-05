Молдові пощастило двічі

Молдова знаходиться за спиною України, яка прийняла удар агресивної Росії на себе і прикрила її від російських військ, що рвуться до Придністров'я. Вдруге Молдова, ціною неймовірних зусиль, сама "впоралася" і перемогла Кремль на референдумі про своє європейське майбутнє та вибори президента країни.

Проєвропейський, але слабкий молдавський політик Санду зуміла зберегти владу. Путін не досяг повтору "грузинського успіху" в напівсонній Молдові.

Третє випробування, яке чекає на Молдову, — це не майбутні парламентські вибори, а доля Придністров'я.

Придністров'я це найсильніший важіль контролю та засіб домінування Росії в Молдові, поряд із корупцією та кремлівською пропагандою.