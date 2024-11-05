Молдове повезло дважды

Молдова находится за спиной Украины, которая приняла удар агрессивной России на себя и прикрыла ее от рвущихся к Приднестровью российских войск. Второй раз Молдова, ценой невероятных усилий, сама "справилась" и победила Кремль на референдуме о своем европейском будущем и выборах президента страны.

Проевропейский, но слабый молдавский политик Санду сумела сохранить власть. Путин не добился повтора "грузинского успеха" в полусонной Молдове.

Третье испытание, которое ожидает Молдовы — это не будущие парламентские выборы, а судьба Приднестровья.

Приднестровье это самый сильный рычаг контроля и средство доминирования России в Молдове, наряду с коррупцией и кремлевской пропагандой.