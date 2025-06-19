Marriott розширить присутність в Африці десятками нових готелів до 2027 року

Marriott International оголосила про плани відкрити понад 50 нових готелів і додати більше 9000 номерів по всій Африці до кінця 2027 року. Розширення представить компанію на п’яти нових ринках: Кабо-Верде, Кот-д’Івуар, Демократична Республіка Конго, Мадагаскар і Мавританія, розширюючи її нинішню присутність за межі 20 африканських країн, де вона вже працює. Цей крок відображає зростаючий попит і підвищену туристичну активність на континенті.

Нові готелі будуть розташовані в різноманітних локаціях, від прибережних курортів до міських центрів і природних заповідників. Ключові проєкти включають нові сафарі-лоджі в Кенії та Танзанії, дебют Aloft Hotels на Північному узбережжі Єгипту та відкриття AC Hotels by Marriott у Касабланці. Marriott також планує вийти на нові напрямки, такі як Ассіні-Мафія в Кот-д’Івуарі та Нуакшот у Мавританії. Деякі проєкти передбачають конверсію існуючих будівель, що забезпечить швидший вихід на ключові ринки.

Розширення Marriott включає сафарі-лоджі поблизу Серенгеті. Джерело: unsplash

Ті, хто планує подорожі до Африки, знайдуть покращений доступ до розміщення поблизу унікальних напрямків. У Кенії майбутній готель JW Marriott поблизу Масаї-Мара відкриває можливості для спостереження за Великою міграцією та відвідування регіону річки Мара й воріт Талек. Касабланка пропонує зручну базу в Марокко, з пляжем Айн-Діаб, старою Мединою та районом Корніш неподалік. У Танзанії готелі поблизу Національного парку Серенгеті забезпечують близькість до заповідника Груметі та озера Магаді, ідеальних для природних і диких пригод.

Менш відвідувані країни починають привертати увагу, пропонуючи нові можливості для мандрівників. Майбутній Four Points by Sheraton у Сан-Вісенте розташований у місці, де пляжні дні, гірські стежки та тихі затоки є частиною щоденного пейзажу. Відвідувачі Мадагаскару будуть неподалік від Національного парку Андасібе-Мантадія, пагорба Амбохіманга та Парку лемурів біля Антананаріву. У Мавританії гості в Нуакшоті зможуть відвідати Порт-де-Пеш, мальовничий пляж Нуакшот і жвавий ринок Марше Капіталь, щоб зазирнути в місцеве повсякденне життя.

Нові готелі на Мадагаскарі покращать доступ до Парку лемурів. Джерело: unsplash

Розширення міжнародно керованих готелів по всій Африці, ймовірно, покращить логістику подорожей і рівень комфорту. Це забезпечить гнучкіше планування поїздок, особливо для тих, хто віддає перевагу стабільним стандартам розміщення в різних регіонах. У довгостроковій перспективі це зростання може сприяти диверсифікації туристичних потоків на континенті, дозволяючи відвідувачам із більшою впевненістю досліджувати менш відомі напрямки.