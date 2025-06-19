Marriott расширит присутствие в Африке десятками новых отелей до 2027 года

Marriott International объявила о планах открыть более 50 новых отелей и добавить более 9000 номеров по всей Африке к концу 2027 года. Расширение представит компанию на пяти новых рынках: Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Мавритания, расширяя нынешнее ее присутствие за пределы 20 африканских стран, где она уже работает. Этот шаг отражает растущий спрос и повышенную туристическую активность на континенте.

Новые отели будут расположены в разных локациях, от прибрежных курортов до городских центров и природных заповедников. Ключевые проекты включают в себя новые сафари-лоджи в Кении и Танзании, дебют Aloft Hotels на Северном побережье Египта и открытие AC Hotels by Marriott в Касабланке. Marriott также планирует выйти на новые направления, такие как Ассини-Мафия в Кот-д'Ивуаре и Нуакшот в Мавритании. Некоторые проекты предполагают конверсию существующих зданий, что обеспечит более быстрый выход на ключевые рынки.

Расширение Marriott включает сафари-лоджи вблизи Серенгети. Источник: unsplash

Те, кто планирует путешествия в Африку, найдут улучшенный доступ к размещению вблизи уникальных направлений. В Кении будущий отель JW Marriott близ Масаи-Мара открывает возможности для наблюдения за Великой миграцией и посещения региона реки Мара и ворот Талек. Касабланка предлагает удобную базу в Марокко, с пляжем Айн-Диаб, старой Мединой и районом Корниш неподалеку. В Танзании отели вблизиНационального парка Серенгети обеспечивают близость к заповеднику Грумети и озеру Магади, идеальным для природных и диких приключений.

Меньше посещаемые страны начинают привлекать внимание, предлагая новые возможности для путешественников. Будущий Four Points by Sheraton в Сан-Висенте расположен в месте, где пляжные дни, горные тропы и тихие заливы являются частью ежедневного пейзажа. Посетители Мадагаскара будут недалеко от Национального парка Андасибе-Мантадия, холма Амбохиманга и Парка лемуров возле Антананарива. В Мавритании гости в Нуакшоте смогут посетить Порт-де-Пеш, живописный пляж Нуакшот и оживленный рынок Марше Капиталь, чтобы заглянуть в местную повседневную жизнь.

Новые отели на Мадагаскаре улучшат доступ к Парку лемуров. Источник: unsplash

Расширение международно управляемых гостиниц по всей Африке, возможно, улучшит логистику путешествий и уровень комфорта. Это обеспечит более гибкое планирование поездок, особенно для тех, кто предпочитает стабильные стандарты размещения в разных регионах. В долгосрочной перспективе рост может способствовать диверсификации туристических потоков на континенте, позволяя посетителям с большей уверенностью исследовать менее известные направления.