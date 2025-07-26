Майдан не згасне ніколи?

Протести проти спроб концентрації влади надали політичного оптимізму.

Так, мета цих протестів не конкретна, вони не цілодобові, і організовували їх здебільшого активісти-грантоїди, у яких останнім часом майже не залишилося ні грантів, ні активності.

Але люди таки вийшли на протест — переважно, молодь, яка за віком не побоюється ТЦК. Вийшли навіть у таких містах як Харків, який щоденно потерпає від ворожих обстрілів. Тобто, протестний дух українців не здатна подолати і повномасштабна війна і пов’язане з нею радикальне посилення репресивного апарату.

А росіяни протестувати не здатні, хоча зараз їх заганяються у темне середньовіччя. Саме тому ми — не один народ

І ще мені сподобалася здорова скептична реакція наших протестуючих на спроби М. Безуглої та С. Лещенко доєднатися до них. Тобто, молодь все розуміє, і отруйні гриби від їстівних відрізняти здатна.

В ОП були абсолютно переконані, що на їхню блискавичну махінацію з взяттям НАБУ і САП під остаточний контроль, суспільство не відреагує. Бо політична активність залишилася хиба що в Раді, та й і там все керовано. Але — ніт. Майдан як остаточна форма впливу суспільства на владу, яка зарвалася, ще жевріє. І може спалахнути, якщо додати дрова.

Саме на протести, а не на законодавче шулерство зреагували наші західні партнери. І — диво дивне — влада змушена задкувати. Швиденько-швиденько продукувати новий варіант закону з поверненням самостійності НАБУ і САП, при цьому старанно роблячи вигляд, що нічого особливо не сталося. Хоча владний тандем В. Зеленський — А. Єрмак отримав гучного ляпаса, як на мене, більш образливого, ніж неподобство у Білому Домі.

Звісно, боротьбі з корупцією все це ніяк не допоможе, бо антикорупційна вертикаль в нас мертвонароджена, і її треба перезавантажувати повністю. Але й це даси лише тимчасовий ефект, якщо не перезавантажити всю владну систему — на основі нової Конституції України, яка враховує реалії сьогодення і майбутнього. Саме це треба доносити до нонконформістської молоді, яка в Україні досі є.

А наступні вибори в Україні можуть виявитися не просто актом перезатвердження влади, що діє зараз. І ось саме це і обнадіює, принаймні, мене.

Майдан не згасне ніколи?