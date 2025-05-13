Найкращі сайти для пошуку житла для відпустки. Ваш універсальний інструмент для всіх бажань, бюджетів і подій

Плануючи подорож для відпочинку, кожен замислювався над питанням: витратити час і організувати все самостійно чи замовити через туристичне агентство і не турбуватися. Однак ті, хто вже спробував власні сили, зрозуміли, наскільки дешевшою може стати поїздка, і ніколи не повертаються до сторонньої допомоги. Ми вирішили підкріпити ваш успіх сайтами, які вирішать головне питання вашої відпустки: де жити. З найкращими перевіреними сайтами для оренди житла для відпустки ви отримуєте додатковий захист і варіанти. Платформи вдосконалюються щодня, і багато з них уже пропонують безконтактну реєстрацію або послуги консьєржа, щоб покращити вашу відпустку та забезпечити вас потрібними зручностями. Фільтри та мобільні додатки допомагають швидко й мобільно знайти відповідний варіант, який одразу враховує всі ваші побажання та усуває необхідність переглядати й перевіряти купу інформації.

Якщо ви досі не знаєте, як знайти будинок для відпустки, прочитайте наш огляд найкращих сервісів пошуку житла для відпустки, де ми розкриємо переваги, особливості та секрети цих платформ. Перед вами найпопулярніші варіанти місць, де можна шукати оренду для відпустки, які перевірені мільйонами користувачів з усього світу.

Шукайте оренду для відпустки вигідніше, швидше та мобільніше, знаючи всі нюанси сайтів для бронювання житла для відпустки.

Велика кількість варіантів житла для відпустки на будь-який бюджет. Джерело: Arbnb.com

Airbnb

Компанія, яка підкорила світ ще у 2008 році, вийшовши на ринок із понад 6 мільйонами пропозицій у 100 тисячах міст по всьому світу. Оскільки більшість пропозицій на сайті – це дуже доступні варіанти розміщення, у вас є всі шанси зробити вашу поїздку максимально комфортною та бюджетною.

Що я знайду

Від бартерного житла, кімнат, люксів, апартаментів, будинків до плавучих помешкань. Вам лише потрібно ввести всі свої побажання у фільтр і насолоджуватися запропонованими варіантами. Пам’ятайте, що ви також можете вказати комфорт. Наприклад: кондиціонер, пральна машина або басейн.

Також ви знайдете розділ під назвою "Варіанти Другої світової війни", де представлені найнеймовірніші та унікальні місця для відпустки у світі.

Привілеї

З 2018 року компанія пережила своєрідне оновлення, і з’явилася версія Airbnb Plus. Нова версія пропонує варіанти оренди для відпустки, які пройшли додаткову перевірку та отримали найвищі рекомендації. Це рішення може трохи скоротити список, але точно додасть безпеки та захистить від шахрайства, а також підвищить рівень комфорту вашого відпусткового притулку.

Спробуйте забронювати будинок для відпустки на airbnb.com.

Ваша тривала відпустка в будь-якій точці світу. Джерело: Sonder.com

Sonder

Один із лідерів ринку у пошуку будинків для відпустки або довгострокового проживання. Наприклад, вам потрібен будинок на пару місяців з усіма зручностями для тривалого перебування – це тут. Компанія пропонує варіанти середнього та високого класу на додаток до готелів, що гарно відображається у співвідношенні ціни та якості.

Що я знайду

Ви можете знайти як окремі кімнати, так і цілі апартаменти чи будинки у великих мегаполісах, таких як Філадельфія, Нью-Йорк, Рим, Дубай, Бостон або Лондон.

Комфортні варіанти розміщення можуть включати окремі кухні або навіть оазиси у приватному дворі.

Привілеї

Зручний додаток дозволяє знаходити житло в будь-якій великій локації світу дуже мобільно. У фільтрах є міста, дати та кількість гостей, а також зручні карти для вибору зручного району в місті. Додаткові фільтри з’являються, коли ви обираєте місто, і тут можна вказати потрібні зручності. Точки на картах показують приблизні цінові теги, що допомагає перевіряти лише ті варіанти, які вам комфортні за ціною. Переваги та знижки також можуть бути вказані в описі помешкання. Рейтинг стане вашим орієнтиром щодо безпеки та якості послуг.

Бронюйте житло для відпустки через sonder.com.

Просторі помешкання для вашої відпустки. Джерело: Vrbo.com

Vrbo

Компанія пропонує варіанти житла виключно для відпустки. Тому ви уникнете неприємностей із приватними пропозиціями з підводними каменями чи чужою власністю, яку заборонено використовувати. Варто ретельно вивчати пропозиції, щоб не стати жертвою дрібного шрифту та, здавалося б, незначних умов, які можуть зіпсувати свято. Якщо плануєте вечірку, варто обговорити та уточнити всі нюанси.

Що я знайду

Серед пропозицій на шести континентах переважають просторі помешкання з власною кухнею або навіть двором із басейном, де сім’я чи компанія почуватимуться як удома. На території можуть бути невеликі дитячі майданчики, батути чи паркувальне місце, яке комфортно вмістить залізного члена вашої родини. Більшість місць легко доступні для тварин. Апартаменти, будинки, котеджі, вілли, шале – усе це в списку пропозицій.

Привілеї

Ви можете використовувати додаток на мобільному телефоні для комфортного пошуку житла. Стаючи постійним клієнтом сайту, ви можете отримати додаткові знижки на бронювання житла для відпустки. На головній сторінці вже є зручний тематичний поділ пропозицій, щоб звузити пошук. Ви навіть зможете обрати гнучкість скасування бронювання або житло для проживання з тваринами. Безпека запропонованих варіантів досить висока, оскільки всі пропозиції додатково перевіряються.

Не лінуйтеся залишати чесні відгуки, адже це допомагає убезпечити інших і покращити пропозиції сервісу.

Бронюйте весь світ із vrbo.com.

Складіть повноцінну відпустку з житлом і розвагами. Джерело: FlipKey.com.

FlipKey

Будучи афілійованим із Tripadvisor, FlipKey може допомогти знайти житло для відпустки на основі численних відгуків клієнтів. Використовуючи дані Tripadvisor, сайт пошуку житла може підбирати варіанти на основі ресторанів, барів і пам’яток поблизу, що дозволяє скласти вашу відпустку якнайкраще.

Що я знайду

Ви знайдете понад 800 000 локацій у 190 країнах світу. Від приватних кімнат до розкішних вілл – усе може потрапити у ваш фільтр. Ви зможете обрати цікаву зупинку, оточену різноманітними враженнями та можливостями. Дуже детальні фільтри допоможуть максимально відсортувати житло вашої мрії.

Привілеї

Звичайно, розширений фільтр – одна з найкращих функцій, але не єдина. Конвертер валют допоможе відображати ціну у звичній для вас валюті, що прискорить процес пошуку. Відкриваючи результати пошуку за локацією, ви зможете побачити список із цінами, позначеними зручностями та кількістю відгуків. Карта покаже, що знаходиться поруч із обраним житлом, і полегшить складання хорошого плану. Ви навіть можете дізнатися, як швидко в середньому власник відповідає вам, що є приємним доповненням до сервісу.

Знайдіть найкраще для вашої відпустки з Flipkey.com.

Безліч готелів і приватних пропозицій для різних бюджеті. Джерело: Booking.com

Booking

Звісно, сайт більше спеціалізується на готелях і кімнатах. Але сьогодні платформа розширила свої пропозиції будинками для відпустки, невеликими приватними котеджами чи навіть апартаментами. Щодо безпеки, Booking все ще покладається на відгуки клієнтів, і ми рекомендуємо ділитися ними чесно.

Що я знайду

Ви знайдете будинки, котеджі, апартаменти для відпустки, які здаються лише за миттєвим бронюванням. Скасування здійснюються безпосередньо через заклад бронювання, а не через вебсайт. Це важливо пам’ятати. Компанія не стягує відсоток із вас, а безпосередньо з власника нерухомості. Вам не доведеться платити додаткові збори, але варто мати на увазі, що пряме бронювання часто знижує ціну будинку, але не дає гарантії безпеки.

Привілеї

Завдяки миттєвому бронюванню ви отримуєте житло досить швидко. Є можливість використовувати детальні фільтри, щоб відсіяти непотрібне. Ви побачите рейтинг і відгуки, які допоможуть швидше прийняти рішення. Конвертер валют і велика кількість мов для вибору дають хороші шанси, що ви легко розберетеся на сайті. Великий вибір нерухомості по всьому світу гарантує, що ви знайдете житло навіть у найвіддаленіших куточках земної кулі.

Знайдіть своє місце у світі з Booking.com.

Перевірені місця для відпустки. Джерело: Vacasa.com.

Expedia

Це не просто сайт для оренди житла для відпустки, це ціла база, яка може допомогти організувати подорож від А до Я. Завдяки цьому платформа приваблює мільйони користувачів, а також клієнтів, які розміщують свої об’єкти навіть за 30% комісії.

Що я знайду

Список буде досить довгим, але щодо житла для відпустки тут ви можете забронювати готелі, гостьові будинки, хостели, мотелі, вілли та розкішні апартаменти. Додатково ви можете забронювати авіаквитки, оренду автомобілів, відпусткові пакети та навіть круїзні лайнери.

Привілеї

Ви отримуєте перевірені та безпечні варіанти розміщення. Можливість створити свою відпустку від початку до кінця. Забронюйте навіть квитки на відомі матчі. Під час огляду варіантів вам нададуть рейтинги, вартість, фотографії, доступність опції "все включено" та основні зручності, як-от басейн чи гідромасажна ванна.

Складіть свою насичену відпустку з Expedia.com.

Сучасний підхід до пошуку житла для відпустки. Джерело: Plumguide.com

Plumguide

Ще один крок до вашої безпеки. Plumguide пропонує перевірені варіанти приблизно для 30 000 комфортних будинків для відпустки. Об’єкти перевіряються за допомогою нейронних мереж і панелі експертів, тож у вас є хороші шанси орендувати будинок, який відповідає вашим очікуванням.

Що я знайду

На вас чекають розкішні варіанти будинків для відпустки, де басейн, сад чи чудовий вид – це не опція, а обов’язкова умова. Компанія робить акцент на наданні лише найкращих варіантів, тож ви зможете одразу відкинути все, що нижче середнього. Будьте готові обирати між терасою та великою терасою, вікнами від підлоги до стелі з видом на місто чи власною приватною оглядовою терасою. Але це аж ніяк не означає, що ваша ціна має перевищувати 200 доларів за ніч. Наприклад, ми знайшли готельний номер у Дубаї для двох осіб за менш ніж 100 доларів за ніч.

У номері є міні-кухня, а на території є басейн.

Привілеї

Вузькі фільтри з’являються, коли ви обираєте конкретне місто. Ви зможете одразу вказати наявність домашніх тварин, паркування, відсортувати локацію відносно океану чи навіть наявність ліфта без сходинок. Ви також зможете фільтрувати ціни, щоб одразу наблизитися до вашого туристичного бюджету.

Знайдіть свій розкішний будинок для відпустки з Plumguide.com.

Цілеспрямований пошук будинку для відпустки. Джерело: Paris Perfekt Shared.com

Paris Perfect Shared

Вони почали з оренди власного будинку і перетворили маленький бізнес на цілу компанію. Так пара з Парижа змогла побудувати власну справу. Сьогодні пропозиції компанії охоплюють Італію, Прованс, Париж і Лондон. Компанія стежить за безпекою та перевіряє всі запропоновані об’єкти на відповідність.

Що я знайду

Достатньо комфортні пропозиції, які, наприклад, дозволяють милуватися Ейфелевою вежею з вікна. А також безкоштовний путівник Парижем після заселення.

Привілеї

Можливо, кількість країн не така велика, як хотілося б, але якщо ваша відпустка потрапляє до списку, ви зможете відфільтрувати все зайве та дістатися до омріяного відпочинку. Ви також можете забронювати цілі тури на сайті, якщо втомилися витрачати власний час на організацію поїздки.

Обирайте свій напрямок із parisperfect.com.

Бартер і безкоштовні варіанти оренди житла для відпустки. Джерело: HomeStay.com

Homestay

На відміну від усіх вищезгаданих сайтів пошуку житла для відпустки, Homestay дозволяє користувачам знаходити недороге, бартерне або безкоштовне житло. Наразі сайт має понад 55 000 варіантів розміщення у 160 країнах. Тож у вас є хороші шанси зробити вашу поїздку досить бюджетною.

Що я знайду

Будинки для відпустки на основі приватних пропозицій. Ви можете знайти варіант проживання з сім’єю або, наприклад, житло в обмін на прибирання чи догляд за тваринами. Більшість варіантів призначені для індивідуальних мандрівників, і така платформа навряд чи підійде для організації сімейного відпочинку.

Привілеї

Перед бронюванням вам доведеться обговорити з власником житла всі нюанси. Наприклад, домовитися про можливість прання чи навіть використання ванної кімнати. Вашою платою за перебування може бути зустрічна пропозиція здати в оренду ваше житло на певний період.

Спробуйте свою удачу з Homestay.com.