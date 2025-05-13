Лучшие сайты для поиска жилья для отпуска. Ваш универсальный инструмент для всех желаний, бюджетов и событий

Планируя путешествие на отдых, каждый задумывался над вопросом: потратить время и организовать все самостоятельно или заказать через туристическое агентство и не беспокоиться. Однако те, кто уже попробовал свои силы, поняли, насколько дешевле может стать поездка, и никогда не возвращаются к посторонней помощи. Мы решили подкрепить ваш успех сайтами, которые решат главный вопрос вашего отпуска: где жить. С лучшими проверенными сайтами для аренды жилья для отпуска вы получаете дополнительную защиту и варианты. Платформы совершенствуются ежедневно, и многие уже предлагают бесконтактную регистрацию или услуги консьержа, чтобы улучшить ваш отпуск и обеспечить вас нужными удобствами. Фильтры и мобильные приложения помогают быстро и мобильно найти подходящий вариант, который учитывает все ваши пожелания и устраняет необходимость просматривать и проверять кучу информации.

Если вы до сих пор не знаете, как найти отпускной дом, прочтите наш обзор лучших сервисов поиска жилья для отпуска, где мы раскроем преимущества, особенности и секреты этих платформ. Перед вами самые популярные варианты мест, где можно искать аренду для отпуска, проверенные миллионами пользователей со всего мира.

Ищите аренду для отпуска более выгодно, быстрее и мобильнее, зная все нюансы сайтов для бронирования жилья для отпуска.

Большое количество вариантов жилья для отпуска на любой бюджет. Источник: Arbnb.com

Airbnb

Компания, покорившая мир еще в 2008 году, выйдя на рынок с более чем 6 миллионами предложений в 100 тысячах городов по всему миру. Поскольку большинство предложений на сайте – это очень доступные варианты размещения, у вас есть все шансы сделать вашу поездку максимально комфортной и бюджетной.

Что я найду

От бартерного жилья, комнат, люксов, апартаментов, домов до плавучих жилищ. Вам нужно ввести все свои пожелания в фильтр и наслаждаться предложенными вариантами. Помните, что вы можете также указать комфорт. К примеру: кондиционер, стиральная машина или бассейн.

Также вы найдете раздел под названием "Варианты Второй мировой войны", где представлены самые невероятные и уникальные места для отдыха в мире.

Привилегии

С 2018 года компания пережила своеобразное обновление, и появилась версия Airbnb Plus. Новая версия предлагает варианты аренды для отпуска, которые прошли дополнительную проверку и получили самые высокие рекомендации. Это решение может немного сократить список, но точно добавит безопасности и защитит от мошенничества, а также повысит уровень комфорта вашего приюта.

Попытайтесь забронировать дом для отпуска на airbnb.com.

Ваш длительный отпуск в любой точке мира. Источник: Sonder.com

Sonder

Один из лидеров рынка в поиске домов для отпуска или долгосрочного проживания. К примеру, вам нужен дом на пару месяцев со всеми удобствами для длительного пребывания – это здесь. Компания предлагает варианты среднего и высокого класса в дополнение к гостиницам, что хорошо отражается в соотношении цены и качества.

Что я найду

Вы можете найти как отдельные комнаты, так и целые апартаменты или дома в больших мегаполисах, таких как Филадельфия, Нью-Йорк, Рим, Дубай, Бостон или Лондон.

Комфортные варианты размещения могут включать в себя отдельные кухни или даже оазисы в частном дворе.

Привилегии

Удобное приложение позволяет находить жилье в любой большой локации мира очень мобильно. В фильтрах есть города, даты и количество гостей, а также удобные карты для выбора удобного района в городе. Дополнительные фильтры появляются, когда вы выбираете город, и здесь можно указать нужные удобства. Точки на картах показывают приблизительные ценовые тэги, что помогает проверять только те варианты, которые вам комфортны по цене. Преимущества и скидки могут быть указаны в описании квартиры. Рейтинг станет вашим ориентиром по безопасности и качеству услуг.

Забронируйте жилье для отпуска через sonder.com.

Просторные помещения для вашего отпуска. Источник: Vrbo.com

Vrbo

Компания предлагает варианты жилья исключительно для отпуска. Поэтому вы избежите неприятностей с частными предложениями с подводными камнями или чужой собственностью, которую запрещено использовать. Следует тщательно изучать предложения, чтобы не стать жертвой мелкого шрифта и, казалось бы, незначительных условий, которые могут испортить праздник. Если планируете вечеринку, следует обсудить и уточнить все нюансы.

Что я найду

Среди предложений на шести континентах преобладают просторные дома с собственной кухней или даже двором с бассейном, где семья или компания будут чувствовать себя как дома. На территории могут быть небольшие детские площадки, батуты или парковочное место, комфортно вместившее железного члена вашей семьи. Большинство мест легко доступны для животных. Апартаменты, дома, коттеджи, виллы, шале – все это в списке предложений.

Привилегии

Вы можете использовать приложение на мобильном телефоне для удобного поиска жилья. Становясь постоянным клиентом сайта, вы можете получить дополнительные скидки на бронирование жилья для отпуска. На главной странице уже есть удобное тематическое разделение предложений, чтобы сузить поиск. Вы даже можете выбрать гибкость отмены бронирования или жилье для проживания с животными. Безопасность предложенных вариантов достаточно высока, поскольку все предложения дополнительно проверяются.

Не ленитесь оставлять честные отзывы, ведь это помогает обезопасить других и улучшить предложения сервиса.

Бронируйте весь мир с vrbo.com.

Составьте полноценный отпуск с жильем и развлечениями. Источник: FlipKey.com.

FlipKey

Будучи аффилированным с Tripadvisor, FlipKey может помочь найти жилье для отпуска на основе многочисленных отзывов клиентов. Используя данные Tripadvisor, сайт поиска жилья может подбирать варианты на основе ресторанов, баров и достопримечательностей поблизости, что позволяет составить ваш отпуск как можно лучше.

Что я найду

Вы найдете более 800 000 локаций в 190 странах мира. От приватных комнат до роскошных вилл – все может попасть в ваш фильтр. Вы можете выбрать интересную остановку, окруженную разнообразными впечатлениями и возможностями. Очень подробные фильтры помогут максимально отсортировать жилье вашей мечты.

Привилегии

Конечно, расширенный фильтр – одна из лучших функций, но не единственная. Конвертер валют поможет отображать цену в привычной для вас валюте, что ускорит процесс поиска. Открывая результаты поиска по локации, вы сможете увидеть список с ценами, обозначенными удобствами и количеством отзывов. Карта покажет, что находится рядом с выбранным жильем, и облегчит составление хорошего плана. Вы даже можете узнать, как быстро в среднем владелец отвечает вам, что является приятным дополнением к сервису.

Найдите лучшее для вашего отпуска из Flipkey.com.

Множество отелей и частных предложений для разных бюджете. Источник: Booking.com

Booking

Конечно, сайт больше специализируется на гостиницах и комнатах. Но сегодня платформа расширила свои предложения отпускными домами, небольшими частными коттеджами или даже апартаментами. По безопасности, Booking все еще полагается на отзывы клиентов, и мы рекомендуем делиться ими честно.

Что я найду

Вы найдете дома, коттеджи, апартаменты для отпуска, которые сдаются только за мгновенным бронированием. Отмена осуществляется непосредственно через заведение бронирования, а не через вебсайт. Это важно помнить. Компания не взимает процент с вас, а напрямую с владельца недвижимости. Вам не придется платить дополнительные сборы, но следует иметь в виду, что прямое бронирование часто снижает цену дома, но не дает гарантии безопасности.

Привилегии

Благодаря мгновенному бронированию вы получаете жилье достаточно быстро. Есть возможность использовать подробные фильтры, чтобы отсеять ненужное. Вы увидите рейтинг и отзывы, которые помогут быстрее принять решение. Конвертер валют и обилие языков для выбора дают хорошие шансы, что вы легко разберетесь на сайте. Большой выбор недвижимости по всему миру гарантирует, что вы найдете жилье даже в самых отдаленных уголках земного шара.

Найдите свое место в мире с Booking.com.

Проверенные места для отпуска. Источник: Vacasa.com.

Expedia

Это не просто сайт для аренды жилья для отпуска, это целая база, которая может помочь организовать путешествие от А до Я. Благодаря этому платформа привлекает миллионы пользователей, а также клиентов, размещающих свои объекты даже за 30% комиссии.

Что я найду

Список будет достаточно длинным, но по отпускному жилью здесь вы можете забронировать отели, гостевые дома, хостелы, мотели, виллы и роскошные апартаменты. Дополнительно можно забронировать авиабилеты, аренду автомобилей, отпускные пакеты и даже круизные лайнеры.

Привилегии

Вы получаете проверенные и безопасные варианты размещения. Возможность создать свой отпуск от начала до конца. Забронируйте билеты на известные матчи. Во время обзора вариантов вам предоставят рейтинги, стоимость, фотографии, доступность опции "все включено" и основные удобства, такие как бассейн или гидромассажная ванна.

Составьте свой насыщенный отпуск с Expedia.com.

Современный подход к поиску жилья для отпуска. Источник: Plumguide.com

Plumguide

Еще один шаг к вашей безопасности. Plumguide предлагает проверенные варианты для примерно 30 000 комфортных домов для отпуска. Объекты проверяются с помощью нейронных сетей и панели экспертов, поэтому у вас есть хорошие шансы арендовать дом, отвечающий вашим ожиданиям.

Что я найду

Вас ждут роскошные варианты домов для отпуска, где бассейн, сад или отличный вид – это не опция, а обязательное условие. Компания делает акцент на предоставлении только лучших вариантов, поэтому вы сможете сразу отбросить все ниже среднего. Будьте готовы выбирать между террасой и большой террасой, окнами от пола до потолка с видом на город или собственной террасой. Но это никак не означает, что ваша цена должна превышать 200 долларов за ночь. К примеру, мы нашли гостиничный номер в Дубае для двух человек за менее чем 100 долларов за ночь.

В номере есть мини-кухня, а также бассейн.

Привилегии

Узкие фильтры появляются, когда вы выбираете конкретный город. Вы сможете сразу указать наличие домашних животных, парковку, отсортировать локацию по океану или даже наличие лифта без ступенек. Вы также сможете фильтровать цены, чтобы сразу приблизиться к вашему туристическому бюджету.

Найдите свой роскошный дом для отпуска из Plumguide.com.

Целенаправленный поиск дома для отпуска. Источник: Paris Perfekt Shared.com

Paris Perfect Shared

Они начали с аренды собственного дома и превратили маленький бизнес в целую компанию. Так пара из Парижа смогла построить собственное дело. Сегодня предложения компании охватывают Италию, Прованс, Париж и Лондон. Компания следит за безопасностью и проверяет все предлагаемые объекты на соответствие.

Что я найду

Достаточно комфортные предложения, которые, например, позволяют любоваться Эйфелевой башней из окна. А также бесплатный путеводитель по Парижу после заселения.

Привилегии

Возможно, количество стран не так велико, как хотелось бы, но если ваш отпуск попадает в список, вы сможете отфильтровать все лишнее и добраться до вожделенного отдыха. Вы также можете забронировать целые туры на сайте, если устали тратить свое время на организацию поездки.

Укажите свое направление с parisperfect.com.

Бартер и бесплатные варианты аренды жилья для отпуска. Источник: HomeStay.com

Homestay

В отличие от всех вышеупомянутых сайтов поиска жилья для отпуска, Homestay позволяет пользователям находить недорогое, бартерное или бесплатное жилье. В настоящее время сайт имеет более 55 000 вариантов размещения в 160 странах. Так что у вас есть хорошие шансы сделать вашу поездку достаточно бюджетной.

Что я найду

Отпускные дома на основе частных предложений. Вы можете найти вариант проживания с семьей или, например, жилье в обмен на уборку или уход за животными. Большинство вариантов предназначено для индивидуальных путешественников, и такая платформа вряд ли подойдет для организации семейного отдыха.

Привилегии

Перед бронированием вам придется обсудить с собственником жилья все нюансы. К примеру, договориться о возможности стирки или даже использования ванной комнаты. Вашей платой за пребывание может быть встречное предложение сдать в аренду жилье на определенный период.

Испытайте свою удачу с Homestay.com.