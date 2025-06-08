Найкращі райони та готелі для туристів у Лондоні: Як обрати ідеальне місце для проживання під час подорожі

Кожен мандрівник має відвідати Лондон хоча б раз у житті. Хоча насправді цікавих місць тут набагато більше, ніж потрібно для однієї поїздки. Місця, пов’язані з британською королівською родиною, ідеальний післяобідній чай, всесвітньо відомі пам’ятки, історична спадщина, що сягає римської епохи, чудовий шопінг і культурне розмаїття: Лондон пропонує все необхідне для захоплюючої подорожі та безліч чудових місць для проживання під час вашого перебування.

Лондон – одна з найбільших мегаполісів світу, тому, плануючи поїздку сюди, варто врахувати кілька факторів, щоб обрати найкращий район. Щоб вибрати ідеальне місце для проживання в Лондоні, слід звернути увагу на розташування пам’яток, місця, які ви плануєте відвідати, та близькість до метро. Наприклад, можна обрати готелі поблизу транспортних ліній, які обслуговують більшість пунктів вашого маршруту, щоб зменшити кількість пересадок. Якщо ви прилітаєте до Лондона літаком або вам потрібно вирушити раннім рейсом, дослідіть, які види транспорту можна використати, щоб дістатися до аеропорту з вашого тимчасового житла. Звісно, оренда автомобіля чи таксі зручні, але й дорожчі. Обов’язково перевірте поблизу наявність ресторанів, кафе, барів і клубів із хорошими відгуками, а також інших розваг, якщо вас цікавить жваве нічне життя. Усе це допоможе вам обрати ідеальне місце для зупинки під час подорожі до Лондона, щоб мінімізувати клопоти та отримати максимум від поїздки.

Мейфейр

Один із найшикарніших районів Лондона, Мейфейр пропонує чудові варіанти розміщення для подорожей, які сподобаються як дорослим, так і дітям. Букінгемський палац розташований за кілька хвилин ходьби, а чарівні зелені вулиці заповнені модними бутиками високого класу та розкішними магазинами. Район межує з трьома королівськими парками – Сент-Джеймс, Гайд-парк і Грін-парк, – тож тут є багато цікавих маршрутів для прогулянок і втечі від міської метушні. Ви можете відвідати художні виставки в Національній галереї та знайти місця з смачними ласощами, як-от Fortnum & Mason. Цей престижний район усе ще зберігає комфорт і доступність для мандрівників.

The Mayfair Townhouse

У Лондоні безліч розкішних готелів. Джерело: Image Themayfairtownhouse.com

Один із найстильніших готелів нового покоління в Лондоні має вигідне розташування в самому серці району Мейфейр. Це вибір сучасних мандрівників для комфортного перебування з послугами, гідними розкішного притулку, і теплою атмосферою. Mayfair Townhouse базується на особняках у георгіанському стилі та поєднує історичні меблі з сучасним дизайном. Декор яскравий, але стриманий, що відповідає загальній атмосфері району. Готель має 172 номери різних класів і планувань, зокрема кілька люксів із доступом до внутрішнього двору та саду. Серцем готелю є Dandy Bar, де можна обідати цілий день, провести веселий вечір, переглядаючи ретельно підібраний список класичних і авангардних коктейлів, а також зустрітися за сніданком і ранковою кавою.

Особливості:

Фітнес-зал із персональним тренером, безкоштовний міні-бар із солодощами та косметика для ванни Noble Isle.

The Dorchester

Один із найрозкішніших готелів Лондона може похвалитися значною історичною спадщиною, преміальними зручностями і чудовими краєвидами на парк. Цей культовий готель у центрі Парк-Лейн приймає гостей із 1930-х років. Цей п’ятизірковий притулок із елегантним декором і розкішними зручностями пропонує справді зіркове розміщення в номерах, зокрема фірмових люксах і парі шикарних пентхаусів. Зручності для мандрівників включають ресторан на даху Dorchester Rooftop Restaurant із прекрасною панорамою Гайд-парку, вишуканий післяобідній чай і спа-центр із критим басейном.

Особливості:

Послуги дворецького, няні та догляду за домашніми тваринами, розкішні автомобілі для гостей, розпакування та пакування багажу, а також приватний кравець.

Ковент-Гарден

Якщо ви вперше подорожуєте до Лондона, центральне розташування допоможе вам дослідити його різні куточки. З усіх лондонських районів для проживання в британській столиці Ковент-Гарден ідеально підходить. Він охоплює багато пам’яток і розташований близько до численних театрів Вест-Енду. Дістатися до інших районів також зручно завдяки тому, що через Ковент-Гарден проходять кілька ліній метро. У районі є безліч музеїв, пабів, магазинів, ресторанів і ринків. Ви зможете знайти розваги за кілька хвилин ходьби від готелю, що дозволить максимально використати вашу поїздку.

NoMad London

Поживіть деякий час в одній із історичних будівель Лондона. Джерело: Image Thenomadhotel.com

Одне з найкращих місць для проживання в Лондоні – це культова будівля XIX століття, яка черпає свою атмосферу з історії та розташування. Будівля є пам’яткою, адже тут розміщувалися магістратський суд і поліцейська дільниця. Готель відкрився нещодавно – у 2021 році – і є філією нью-йоркського бренду, що помітно в його дизайні. Поєднуючи гламур і комфорт із англійською історією, він пропонує розкішні номери та три грандіозні люкси. Спустіться з номера до ресторану NoMad у скляній оранжереї або до невимушеного Side Hustle, який демонструє любов до кухні Південної Каліфорнії.

Особливості:

Оздоровчі та спа-процедури від Ricari Studios і Katie England, косметика для ванни Côté Bastide. .

Henrietta Hotel

Цей стильний і комфортний бутик-готель поблизу ринку Ковент-Гарден пропонує відокремлений відпочинок у самому центрі подій міста. У ньому 40 номерів, розташованих у двох таунхаусах. Вони відносно невеликі, але стильно оформлені: кожен номер унікальний і поєднує мармур, тканинні панелі та ліжка ручної роботи. Для більших груп є суміжні номери. Готель має італійський ресторан Da Henrietta і невеликий чарівний коктейль-бар.

Особливості:

Цілодобове обслуговування номерів, послуги няні та налаштовуваний міні-бар.

Саутбанк

Район Саутбанк на південному березі Темзи в останні роки приєднався до числа районів, вартих проживання під час подорожі до Лондона. Значною мірою ця зростаюча популярність пояснюється тим, що тут розташовані знамениті музеї, такі як галерея Tate Modern, багато цікавих барів, пабів і чарівних ресторанів, а також популярні пам’ятки, як-от ринок Borough Market і Лондонське око. Ви також можете дістатися до Сохо та Ковент-Гарден із їхніми культовими пам’ятками, Біг-Беном і Тауерським мостом за кілька хвилин. Це хороший вибір для індивідуальних мандрівників, які оцінять достаток ресторанів і продуктових кіосків біля ринку, а також для сімейних поїздок. У районі багато готелів на будь-який бюджет.

The Hoxton, Southwark

Консьєрж у вашому готелі може порадити цікаві місця, невідомі путівникам. Джерело: Image Thehoxton.com

Популярний хіпстерський бренд Hoxton відзначив свою присутність у південному Лондоні, пропонуючи невимушену модну естетику. Це їхній третій готель у Лондоні, який резонує з молодою аудиторією. За гамірним лобі гості знайдуть вибір із 192 сучасних і комфортних номерів. На даху розташований головний атракціон готелю – ресторан і бар Seabird, один із найпопулярніших відкритих просторів Лондона, тож столик тут варто бронювати заздалегідь. Поблизу готелю проходять кілька ліній метро та автобусів.

Особливості:

Міні-холодильник у номері з чаєм, молоком і кавою, безкоштовні міжнародні дзвінки, велосипеди та власна лінія косметики Blank.

CitizenM London Bankside

Неможливо не включити CitizenM у Саутбанку до списку найкращих районів і готелів Лондона для сучасних мандрівників. Тут мандрівники знайдуть розумні технології, комфортні ліжка та дизайнерські меблі. Усі зручності зручно керуються через додаток на смартфоні: від реєстрації та перегляду меню до управління системами в номері. Цей готель обирають як ділові, так і туристичні мандрівники. Є ресторан і бар, але поблизу також є вишукані заклади, як-от Lantana і Caravan Bankside. Ринок Borough Market, театр Shakespeare’s Globe і галерея Tate Modern знаходяться в пішій доступності.

Особливості:

Декоративне освітлення в номерах, бібліотека фільмів і книг, сніданок "шведський стіл".

Sea Containers London

Серед лондонських готелів, вартих проживання, цей вирізняється унікальним розташуванням і захоплюючими краєвидами на річку. Sea Containers London розташований на березі Темзи, а шикарний дизайн змушує відчувати себе пасажиром трансатлантичного круїзного лайнера 1920-х років. Номери та люкси мають сучасний вигляд, а меблі виготовлені на замовлення. Готель має все необхідне для насиченого перебування, включно зі спа-центром, одним із найкращих коктейль-барів Лондона Lyaness, двома ресторанами та чудовим кінотеатром Curzon Cinema у підвалі, де по вихідних показують нові фільми.

Особливості:

Тренажерний зал, відкритий 24 години, консьєрж-послуги Peloton і приватний кінотеатр.

Мерілебон

Для вибагливих мандрівників, які шукають місцевої атмосфери в Лондоні, центральний Мерілебон є одним із найкращих районів. Тут варто прогулятися чарівною головною вулицею та відвідати недільний фермерський ринок. Найкращі зелені зони міста – Ріджентс-парк і Гайд-парк, музей Шерлока Холмса та художній музей Wallace Collection – у пішій доступності. Район може похвалитися різноманітними модними ресторанами, такими як Chiltern Firehouse, Kol і Lurra. Тому його готелі популярні серед мандрівників, які шукають місця для особливих подій.

The Prince Akatoki

Інтер’єри в лондонських готелях вражають своєю пишністю. Джерело: Image 11cadogangardens.com

Мандрівники, які віддають перевагу чомусь розкішному, але затишному, можуть обрати цей п’ятизірковий готель, натхненний японською гостинністю та дизайном. Він розташований неподалік від Оксфорд-стріт і забезпечує розмірене перебування в серці міста. Номери елегантні, з мінімалістичним декором, не типовим для англійських готелів. Для більших груп і сімей є суміжні номери та вражаюче великі люкси. Продовжуючи загальну тему, ресторан готелю Tokii пропонує японську кухню, а затишний Malt Lounge & Bar проводить дегустації японського віскі та саке.

Особливості:

Тренажерний зал, килимки для йоги в номерах, косметика для ванни MALIN+GOETZ, дозвіл на перебування з тваринами та вечірній чайний сервіс.

Treehouse Hotel London

Один із найкращих центральних готелів, відомий чудовими краєвидами на Лондон, розташований у самому серці Оксфорд-Серкус. Сучасні номери вирізняються химерними деталями та величезними вікнами, у деяких типах номерів є зручні місця біля вікон. На першому поверсі є чудова піцерія Pizzeria Mozza, а також ресторан Madera, який пропонує унікальні інтерпретації мексиканської кухні та коктейлі. Найвражаючу панораму можна знайти в барі на даху The Nest.

Особливості:

Послуги вигулу та догляду за собаками, кавомашина Nespresso, плюшеві іграшки Paddington Bear по всьому готелю.

Челсі

Якщо мета вашої поїздки до Лондона – дослідити місцеву атмосферу та поспілкуватися з людьми, варто зупинитися в одному з районів, які ще не переповнені туристами. Це місце для розслабленого та розкішного відпочинку з покроковим доступом до деяких культових пам’яток. Тут ви можете відвідати виставку в художній галереї Saatchi, знаменитий універмаг Harrods або п’єсу в театрі Royal Court, а потім прогулятися висококласними бутиками та ресторанами на Кінгс-роуд.

11 Cadogan Gardens

Інтер’єри в лондонських готелях вражають своєю пишністю. Джерело: Image 11cadogangardens.com

Затишний бутик-готель поруч із площею Слоун забезпечує гостям відокремлене вишукане перебування. Готель складається з 34 номерів, 22 люксів і 6 розкішних апартаментів із історичними деталями в інтер’єрі. Кожен номер має розкішний повсякденний дизайн. Починайте день тут зі сніданку в Hans’ Grill на першому поверсі, перш ніж вирушити оглядати пам’ятки поблизу, включно з музеєм Вікторії та Альберта, Букінгемським палацом і галереєю Saatchi. Готель також подає класичний післяобідній чай.

Особливості:

Тренажерний зал, відкритий 24 години, послуги няні, кавомашина Nespresso, косметика для ванни Noble Isle.

Beaverbrook Town House

Цей яскравий розкішний готель поблизу площі Слоун сповнений веселощів і натхненний лондонськими театрами. Мандрівники, які є поціновувачами мистецтва, не муситимуть довго шукати хороше місце для проживання в Лондоні. П’ятизірковий притулок Beaverbrook Town House, розташований у двох георгіанських таунхаусах, зачарує їх своїм шармом. Це один із новачків на лондонській готельній сцені, адже готель відкрився у 2021 році. Номери мають теплу та трохи химерну атмосферу, що відповідає загальному театральному настрою. Готель має японський ресторан Fuji Grill і чудовий бар Sir Frank’s Bar, прикрашений колекцією мистецтва.

Особливості:

Косметика для ванни Bamford, безкоштовний міні-бар, партнерство з тренажерним залом KXU.

Шордітч

Один із наймодніших районів Лондона для туристів, Шордітч приваблює своїм жвавим нічним життям і бурхливою арт-сценою. Проживання тут дозволить насолодитися вуличним мистецтвом, барами та ресторанами з кухнею з усього світу, а також яскравими нічними клубами. Метро доставить вас до головних туристичних пам’яток за лічені хвилини. Це чудовий вибір для тих, хто шукає насичену відпустку та хоче насолодитися місцевою атмосферою, відвідавши ринок квітів Columbia Road Flower Market і Broadway Market.

Mondrian Shoreditch

Цей готель із басейном на даху має стриману атмосферу розкоші, подібну до свого оточення. Він підійде мандрівникам, які шукають менш туристичний варіант розміщення. Номери шикарні, із стриманим сучасним дизайном, і багато з них мають краєвиди на міський пейзаж. Є кілька ресторанів, таких як Christina’s, кафе на цілий день і коктейль-бар, та Marlin’s On The Roof, гламурний ресторан і бар у голлівудському стилі з басейном на даху. Деякі з найрозкішніших закладів Лондона, як-от Brat і Dishoom, розташовані неподалік.

Особливості:

Спа-процедури, басейн і тренажерний зал із велосипедами Peloton, відкритий 24 години.

Nobu Hotel London Shoreditch

Розслабтеся після дня дослідження Лондона в розкішному спа. Джерело: Image London-shoreditch.nobuhotels.com

Один із двох готелів Nobu у Лондоні, він має стриманий індустріальний дизайн, який сподобається гостям, що віддають перевагу сучасному мінімалізму. У готелі 164 номери та люкси з вишуканим і елегантним декором, що створює спокійну та комфортну атмосферу. Жвавим центром готелю, звісно, є ресторан Nobu, але крім нього, є коктейль-бар і фітнес-центр. Ресторан має відкриту терасу, з якої можна насолоджуватися краєвидами Лондона, перш ніж прогулятися районом, повним цікавих місцевих кафе, модних закладів і барів.

Особливості:

Спа в номері, фітнес-центр, відкритий 24 години, японський чайний сервіс, косметика для ванни Natura Bissé.

Район Ноттінг-Гілл

Серед районів для проживання під час поїздки до Лондона варто розглянути Ноттінг-Гілл для мандрівників, які хочуть уникнути типових туристичних зон. Він приваблює яскравою атмосферою шанувальників мистецтва, які відвідують галереї, а не масові розваги, і наповнений місцевими ресторанами та бутиками. Готелі тут, як правило, менші та більш відокремлені, що чудово підходить для молодих пар і індивідуальних мандрівників.

The Portobello Hotel

Богемний шарм Ноттінг-Гілла втілює The Portobello Hotel, який пропонує рок-н-рол вайб і унікальне розміщення. Він розташований на тихій зеленій вулиці та складається з двох неокласичних особняків. У готелі 21 номер із оригінальною та драматичною естетикою: наприклад, в одному з них можна знайти кругле ліжко та вінтажну ванну в вікторіанському стилі. Снідати можна на першому поверсі або замовити обслуговування в номер і провести вечір у затишному лаунджі в лобі. Це хороший варіант для проживання в Лондоні для огляду пам’яток і знайомства з місцевою культурою.

Особливості:

Ексклюзивний спа-пакет у Cloud Twelve Wellness Spa, косметика для ванни Green & Spring, бар самообслуговування з видом на приватний сад.

The Lost Poet

Крихітний бутик-готель у вікторіанському таунхаусі на Портобелло-роуд змусить гостей почуватися як удома, навіть перебуваючи далеко від нього. У ньому лише 4 номери, але кожен вирізняється унікальним декором у фірмових кольорах і антикварними меблями. Це місце для інтимного перебування. Якщо ви подорожуєте великою групою, можна орендувати весь готель. Це також хороший вибір для пар. Для ще більш інтимного перебування можна зупинитися в люксі Muse із двома рівнями, приватною ванною та терасою на даху. У готелі немає власного ресторану, але за його порогом ви знайдете все – від місцевих закладів до ресторанів із зірками Мішлен. Notting Hill Arts Club, галерея сучасного мистецтва Serpentine, зелені поля садів Кенсінгтона та Гайд-парку розташовані неподалік.

Особливості:

Самостійна реєстрація, безключовий доступ, безкоштовний сніданок, кавомашини Nespresso.

Підсумок

Обирайте місце для зупинки в Лондоні, виходячи з вашого маршруту та планів подорожі. Джерело: Image paulohabreuf/Pixabay

Незалежно від того, подорожуєте ви до Лондона самі, удвох, із групою друзів чи сім’єю, ви знайдете багато хороших місць для проживання. Центральні райони, як-от Мерілебон і Ковент-Гарден, чудово підходять для тих, хто вперше відвідує місто, або для сімей. Ноттінг-Гілл і Шордітч забезпечать відвідувачам місцеву атмосферу поза туристичними стежками. Щоб відчути амбіції та велич цього стародавнього міста, зупиніться в його історичних, всесвітньо відомих розкішних готелях, як-от The Dorchester. А для більш невимушеної атмосфери оберіть бутик-готель, як-от Beaverbrook Town House, для домашнього затишку.

Що знати перед подорожжю

Лондон – місто, дружнє до пішоходів. Пересуватися без транспорту легко, прогулюючись численними парками та зеленими зонами. Громадський транспорт Transport for London добре розвинений, із автобусами, поїздами та метро, які доставлять вас куди завгодно. Подбайте про зручне взуття і, звісно, не забудьте парасольку.

Ви можете безкоштовно помилуватися чудовою панорамою міста. Забронюйте безкоштовний квиток до Sky Garden на його офіційному сайті та насолоджуйтесь захоплюючим 360-градусним видом із 43-го поверху будівлі Walkie-Talkie.

Також можна заощадити на квитках до лондонських музеїв. Британський музей, Tate, Музей природознавства та Національна галерея безкоштовні, за винятком спеціальних виставок.

Як обиралися готелі

Для рекомендації готелів у різних районах Лондона враховувалися такі критерії: репутація, історія та дизайн готелю, розташування місце, зручності в номерах і готелі, загальна атмосфера. Додатковою перевагою була різноманітність варіантів харчування, унікальні послуги, як-от спа-центри, басейни та ресторани на даху. Останні відгуки мандрівників на актуальних ресурсах також стали важливою частиною оцінки.