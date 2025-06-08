Лучшие районы и отели для туристов в Лондоне: Как выбрать идеальное место для проживания во время путешествия

Каждый путешественник должен посетить Лондон хотя бы один раз в жизни. Хотя действительно интересных мест здесь гораздо больше, чем нужно для одной поездки. Места, связанные с британской королевской семьей, идеальный послеобеденный чай, всемирно известные достопримечательности, историческое наследие, уходящее за римскую эпоху, великолепный шопинг и культурное разнообразие: Лондон предлагает все необходимое для увлекательного путешествия и множество прекрасных мест для проживания во время вашего пребывания.

Лондон – один из самых больших мегаполисов мира, поэтому, планируя поездку сюда, стоит учесть несколько факторов, чтобы выбрать лучший район. Чтобы выбрать идеальное место жительства в Лондоне, следует обратить внимание на расположение достопримечательностей, места, которые вы планируете посетить, и близость к метро. Например, можно выбрать отели вблизи транспортных линий, обслуживающих большинство пунктов вашего маршрута, чтобы уменьшить количество пересадок. Если вы прилетаете в Лондон самолетом или вам нужно отправиться ранним рейсом, изучите, какие виды транспорта можно использовать, чтобы добраться до аэропорта из вашего временного жилья. Конечно, аренда автомобиля или такси удобна, но и дороже. Обязательно проверьте поблизости наличие ресторанов, кафе, баров и клубов с хорошими отзывами, а также других развлечений, если вас интересует оживленная ночная жизнь. Все это поможет вам выбрать идеальное место для остановки во время путешествия в Лондон, чтобы минимизировать заботы и получить максимум поездки.

Мейфейр

Один из самых шикарных районов Лондона, Мэйфейр предлагает отличные варианты размещения для путешествий, которые понравятся как взрослым, так и детям. Букингемский дворец расположен в нескольких минутах ходьбы, а очаровательные зеленые улицы заполнены модными бутиками высокого класса и роскошными магазинами. Район граничит с тремя королевскими парками – Сент-Джеймс, Гайд-парк и Грин-парк – здесь есть много интересных маршрутов для прогулок и бегства от городской суеты. Вы можете посетить художественные выставки в Национальной галерее и найти места с вкусным лакомством, например Fortnum & Mason. Этот престижный район по-прежнему сохраняет комфорт и доступность для путешественников.

The Mayfair Townhouse

В Лондоне множество роскошных отелей. Источник: Image Themayfairtownhouse.com

Одна из самых стильных гостиниц нового поколения в Лондоне имеет выгодное расположение в самом сердце района Мейфейра. Это выбор современных путешественников для комфортного пребывания с услугами, достойными роскошного убежища и теплой атмосферой. Mayfair Townhouse базируется на особняках в георгианском стиле и сочетает историческую мебель с современным дизайном. Декор яркий, но сдержанный, что соответствует общей атмосфере района. Отель имеет 172 номера различных классов и планировок, в том числе несколько люксов с доступом к внутреннему двору и саду. Сердцем отеля является Dandy Bar, где можно обедать целый день, провести веселый вечер, просматривая тщательно подобранный список классических и авангардных коктейлей, а также встретиться за завтраком и утренним кофе.

Особенности:

Фитнес-зал с персональным тренером, бесплатный мини-бар со сладостями и косметика для ванной Noble Isle.

The Dorchester

Одна из самых роскошных гостиниц Лондона может похвастаться значительным историческим наследием, премиальными удобствами и прекрасными видами на парк. Этот культовый отель в центре Парк-Лейн принимает гостей с 1930-х годов. Это пятизвездочное убежище с элегантным декором и роскошными удобствами предлагает поистине звездное размещение в номерах, в частности фирменных люксах и паре шикарных пентхаусов. Удобства для путешественников включают ресторан на крыше Dorchester Rooftop Restaurant с прекрасной панорамой Гайд-парка, изысканный чай и спа с крытым бассейном.

Особенности:

Услуги дворецкого, няни и ухода за домашними животными, роскошные автомобили для гостей, упаковка и упаковка багажа, а также частный портной.

Ковент-Гарден

Если вы впервые путешествуете в Лондон, центральное расположение поможет вам исследовать его разные уголки. Из всех лондонских районов для проживания в британской столице Ковент Гарден идеально подходит. Он охватывает много достопримечательностей и расположен близко к многочисленным театрам Вест-Энда. Достичь других районов также удобно благодаря тому, что через Ковент-Гарден проходят несколько линий метро. В районе есть множество музеев, пабов, магазинов, ресторанов и рынков. Вы сможете найти развлечения в нескольких минутах ходьбы от отеля, что позволит максимально использовать вашу поездку.

NoMad London

Поживите некоторое время в одном из исторических построек Лондона. Источник: Image Thenomadhotel.com

Одно из лучших мест для проживания в Лондоне – это культовое здание XIX века, черпающее свою атмосферу из истории и расположения. Здание является памяткой, ведь здесь размещались магистратский суд и полицейский участок. Отель открылся недавно – в 2021 году – и является филиалом нью-йоркского бренда, что заметно в его дизайне. Сочетая гламур и комфорт с английской историей, он предлагает роскошные номера и три грандиозных люкса. Спуститесь из номера в ресторан NoMad в стеклянной оранжерее или в непринужденный Side Hustle, демонстрирующий любовь к кухне Южной Калифорнии.

Особенности:

Оздоровительные и спа-процедуры от Ricari Studios и Katie England, косметика для ванны Côté Bastide. .

Henrietta Hotel

Этот стильный и комфортный бутик-отель вблизи рынка Ковент-Гарден предлагает уединенный отдых в самом центре событий города. В нем 40 номеров, расположенных в двух таунхаусах. Они относительно небольшие, но стильно оформлены: каждый номер уникален и сочетает мрамор, тканевые панели и кровати ручной работы. Для больших групп есть смежные номера. Отель имеет итальянский ресторан Da Henrietta и небольшой очаровательный коктейль-бар.

Особенности:

Круглосуточное обслуживание номеров, услуги няни и мини-бар.

Саутбанк

Район Саутбанка на южном берегу Темзы в последние годы присоединился к числу районов, достойных проживания во время путешествия в Лондон. В значительной степени эта растущая популярность объясняется тем, что здесь расположены знаменитые музеи, такие как галерея Tate Modern, много интересных баров, пабов и волшебных ресторанов, а также популярные достопримечательности, например рынок Borough Market и Лондонский глаз. Вы также можете добраться до Сохо и Ковент-Гарден с их достопримечательностями, Биг-Беном и Тауэрским мостом за несколько минут. Это хороший выбор для индивидуальных путешественников, которые оценят обилие ресторанов и продуктовых киосков у рынка, а также для семейных поездок. В районе много гостиниц на любой бюджет.

The Hoxton, Southwark

Консьерж в вашем отеле может посоветовать интересные места, неизвестные путеводителям. Источник: Image Thehoxton.com

Популярный хипстерский бренд Hoxton отметил свое присутствие в южном Лондоне, предлагая непринужденную модную эстетику. Это их третий отель в Лондоне, резонирующий с молодой аудиторией. По шумному лобби гости найдут выбор из 192 современных и комфортных номеров. На крыше расположен главный аттракцион отеля – ресторан и бар Seabird, один из самых популярных открытых просторов Лондона, поэтому столик здесь стоит бронировать заранее. Вблизи отеля проходят несколько линий метро и автобусов.

Особенности:

Мини-холодильник в номере с чаем, молоком и кофе, бесплатные международные звонки, велосипеды и собственная линия косметики Blank.

CitizenM London Bankside

Невозможно не включить CitizenM в Саутбанк в список лучших районов и гостиниц Лондона для современных путешественников. Здесь путешественники найдут разумные технологии, комфортные кровати и дизайнерскую мебель. Все удобства управляются через приложение на смартфоне: от регистрации и просмотра меню до управления системами в номере. Этот отель выбирают как деловые, так и туристические путешественники. Есть ресторан и бар, но поблизости также есть изысканные заведения, как Lantana и Caravan Bankside. Рынок Borough Market, театр Shakespeare's Globe и галерея Tate Modern находятся в пешей доступности.

Особенности:

Декоративное освещение в номерах, библиотека фильмов и книг, завтрак "шведский стол".

Sea Containers London

Среди лондонских гостиниц, достойных проживания, этот отличается уникальным расположением и увлекательными видами на реку. Sea Containers London находится на берегу Темзы, а шикарный дизайн заставляет чувствовать себя пассажиром трансатлантического круизного лайнера 1920-х годов. Номера и люксы выглядят современно, а мебель изготовлена под заказ. Отель располагает всем необходимым для насыщенного пребывания, включая спа-центр, одним из лучших коктейль-баров Лондона Lyaness, двумя ресторанами и великолепным кинотеатром Curzon Cinema в подвале, где по выходным показывают новые фильмы.

Особенности:

Тренажерный зал, открытый 24 часа, консьерж-услуги Peloton и приватный кинотеатр.

Мэрилебон

Для прихотливых путешественников, ищущих местную атмосферу в Лондоне, центральный Мэрилебон является одним из лучших районов. Здесь стоит прогуляться по очаровательной главной улице и посетить воскресный фермерский рынок. Лучшие зеленые зоны города – Риджентс-парк и Гайд-парк, музей Шерлока Холмса и художественный музей Wallace Collection – в пешей доступности. Район может похвастаться разнообразными модными ресторанами, такими как Chiltern Firehouse, Kol и Lurra. Поэтому его отели популярны среди путешественников, ищущих места для особых событий.

The Prince Akatoki

Интерьеры в лондонских отелях поражают своим великолепием. Источник: Image 11cadogangardens.com

Путешественники, предпочитающие чем-то роскошный, но уютный, могут выбрать этот пятизвездочный отель, вдохновленный японским гостеприимством и дизайном. Он расположен недалеко от Оксфорд-стрит и обеспечивает стабильное пребывание в сердце города. Номера элегантные, с минималистичным декором, не типичным для английских отелей. Для больших групп и семей есть смежные номера и поразительно большие люксы. Продолжая общую тему, ресторан отеля Tokii предлагает японскую кухню, а уютный Malt Lounge & Bar проводит дегустации японского виски и саке.

Особенности:

Тренажерный зал, коврики для йоги в номерах, ванна косметика MALIN+GOETZ, разрешение на пребывание с животными и вечерний чайный сервис.

Treehouse Hotel London

Одна из лучших центральных гостиниц, известная прекрасными видами на Лондон, расположена в самом сердце Оксфорд-Серкус. Современные номера отличаются причудливыми деталями и огромными окнами, в некоторых типах номеров есть удобные места у окон. На первом этаже есть замечательная пиццерия Pizzeria Mozza, а также ресторан Madera, предлагающий уникальные интерпретации мексиканской кухни и коктейли. Наиболее впечатляющую панораму можно найти в баре на крыше The Nest.

Особенности:

Услуги выгула и ухода за собаками, кофемашина Nespresso, плюшевые игрушки Paddington Bear по всей гостинице.

Челси

Если цель вашей поездки в Лондон – исследовать местную атмосферу и пообщаться с людьми, стоит остановиться в одном из районов, еще не переполненных туристами. Это место для расслабленного и роскошного отдыха с пошаговым доступом к некоторым культовым достопримечательностям. Здесь вы можете посетить выставку в художественной галерее Saatchi, знаменитый универмаг Harrods или пьесу в театре Royal Court, а затем прогуляться по высококлассным бутикам и ресторанам на Кингс-роуд.

11 Cadogan Gardens

Интерьеры в лондонских отелях поражают своим великолепием. Источник: Image 11cadogangardens.com

Уютный бутик-отель рядом с площадью Слоун обеспечивает гостям уединенное изысканное пребывание. Отель состоит из 34 номеров, 22 люкса и 6 роскошных апартаментов с историческими деталями в интерьере. Каждый номер имеет роскошный повседневный дизайн. Начинайте день здесь с завтрака в Hans' Grill на первом этаже, прежде чем отправиться осматривать достопримечательности поблизости, включая музей Виктории и Альберта, Букингемский дворец и галерею Saatchi. Отель также предлагает классический послеобеденный чай.

Особенности:

Тренажерный зал, открытый 24 часа, услуги няни, кофемашина Nespresso, косметика для ванной Noble Isle.

Beaverbrook Town House

Этот яркий роскошный отель вблизи площади Слоун полон веселья и вдохновлен лондонскими театрами. Путешественники, которые являются ценителями искусства, не будут долго искать хорошее место жительства в Лондоне. Пятизвездочный приют Beaverbrook Town House, расположенный в двух георгианских таунхаусах, очарует их своим шармом. Это один из новичков на лондонской гостиничной сцене, ведь отель открылся в 2021 году. Номера имеют теплую и причудливую атмосферу, что соответствует общему театральному настроению. Отель имеет японский ресторан Fuji Grill и отличный бар Sir Frank's Bar, украшенный коллекцией искусства.

Особенности:

Косметика для ванной Bamford, бесплатный мини-бар, партнерство с тренажерным залом KXU.

Шордитч

Один из самых модных районов Лондона для туристов, Шордитч привлекает своей оживленной ночной жизнью и бурной арт-сценой. Проживание здесь позволит насладиться уличным искусством, барами и ресторанами с кухней со всего мира, а также яркими ночными клубами. Метро доставит вас в главные туристические достопримечательности в считанные минуты. Это отличный выбор для тех, кто ищет насыщенный отпуск и хочет насладиться местной атмосферой, посетив рынок цветов Columbia Road Flower Market и Broadway Market.

Mondrian Shoreditch

Отель с бассейном на крыше имеет сдержанную атмосферу роскоши, подобную своему окружению. Он подойдет путешественникам, которые ищут менее туристический вариант размещения. Номера шикарные, со сдержанным современным дизайном, и многие имеют виды на городской пейзаж. Есть несколько ресторанов, таких как Christina's, кафе на целый день и коктейль-бар, и Marlin's On The Roof, гламурный ресторан и бар в голливудском стиле с бассейном на крыше. Некоторые из самых роскошных заведений Лондона, таких как Brat и Dishoom, расположены неподалеку.

Особенности:

Спа-процедуры, бассейн и тренажерный зал с велосипедом Peloton, открытый 24 часа.

Nobu Hotel London Shoreditch

Расслабьтесь после дня исследования Лондона в роскошном спа. Источник: Image London-shoreditch.nobuhotels.com

Один из двух отелей Nobu в Лондоне, он имеет сдержанный индустриальный дизайн, который понравится гостям, предпочитающим современный минимализм. В отеле 164 номера и люксы с изысканным и элегантным декором создают спокойную и комфортную атмосферу. Оживленным центром отеля, конечно, ресторан Nobu, но кроме него, есть коктейль-бар и фитнес-центр. Ресторан имеет открытую террасу, с которой можно наслаждаться видами Лондона, прежде чем прогуляться по району, полному интересных местных кафе, модных заведений и баров.

Особенности:

Спа в номере, фитнес-центр, открытый 24 часа, японский чайный сервис, косметика для ванны Natura Bissé.

Район Ноттинг-Хилл

Среди районов для проживания во время поездки в Лондон стоит рассмотреть Ноттинг-Хилл для путешественников, желающих избежать типичных туристических зон. Он привлекает яркой атмосферой поклонников искусства, посещающих галереи, а не массовые развлечения, и наполнен местными ресторанами и бутиками. Отели здесь, как правило, меньшие и более уединенные, что отлично подходит для молодых пар и индивидуальных путешественников.

The Portobello Hotel

Богемный шарм Ноттинг-Хилла олицетворяет The Portobello Hotel, который предлагает рок-н-ролл вайб и уникальное размещение. Он расположен на тихой зеленой улице и состоит из двух неоклассических особняков. В отеле 21 номер с оригинальной и драматической эстетикой: например, в одном из них можно найти круглую кровать и винтажную ванную в викторианском стиле. Завтракать можно на первом этаже или заказать обслуживание в номер и провести вечер в уютном лаундже во лбу. Это хороший вариант для проживания в Лондоне для просмотра достопримечательностей и знакомства с местной культурой.

Особенности:

Эксклюзивный спа-пакет в Cloud Twelve Wellness Spa, косметика для ванны Green & Spring, бар самообслуживания с видом на частный сад.

The Lost Poet

Крошечный бутик-гостиница в викторианском таунхаусе на Портобелло-роуд заставит гостей чувствовать себя как дома, даже находясь вдали от него. В нем всего 4 номера, но каждый отличается уникальным декором в фирменных цветах и антикварной мебелью. Это место для интимного пребывания. Если вы путешествуете по большой группе, можно арендовать весь отель. Это тоже хороший выбор для пар. Для более интимного пребывания можно остановиться в люксе Muse с двумя уровнями, частной ванной и террасой на крыше. В отеле нет собственного ресторана, но за его порогом вы найдете все – от местных заведений до ресторанов со звездами Мишлен. Notting Hill Arts Club, галерея современного искусства Serpentine, зеленые поля садов Кенсингтона и Гайд-парка расположены неподалеку.

Особенности:

Самостоятельная регистрация, бесключевой доступ, бесплатный завтрак, кофемашины Nespresso.

Итог

Выбирайте место для остановки в Лондоне, исходя из вашего маршрута и планов путешествия. Источник: Image paulohabreuf/Pixabay

Независимо от того, путешествуете ли вы в Лондон сами, вдвоем, с группой друзей или семьей, вы найдете много хороших мест для проживания. Центральные районы, например Мэрилебон и Ковент-Гарден, прекрасно подходят для тех, кто впервые посещает город, или для семей. Ноттинг-Хилл и Шордитч обеспечат посетителям местную атмосферу вне туристических троп. Чтобы почувствовать амбиции и величие этого древнего города, остановитесь в его исторических, всемирно известных роскошных отелях, таких как The Dorchester. А для более непринужденной атмосферы выберите бутик-отель, например Beaverbrook Town House, для домашнего уюта.

Что знать перед путешествием

Лондон – город, дружественный к пешеходам. Передвигаться без транспорта легко, прогуливаясь по многочисленным паркам и зеленым зонам. Общественный транспорт Transport for London хорошо развит с автобусами, поездами и метро, которые доставят вас куда угодно. Позаботьтесь об удобной обуви и, конечно, не забудьте зонтик.

Вы можете бесплатно полюбоваться великолепной панорамой города. Забронируйте бесплатный билет в Sky Garden на его официальном сайте и наслаждайтесь захватывающим 360-градусным видом с 43-го этажа здания Walkie-Talkie.

Также можно сэкономить на билетах в лондонские музеи. Британский музей, Tate, Музей естествознания и Национальная галерея бесплатны, за исключением специальных выставок.

Как выбирались отели

Для рекомендации гостиниц в разных районах Лондона учитывались следующие критерии: репутация, история и дизайн гостиницы, местоположение, удобства в номерах и гостиницы, общая атмосфера. Дополнительным преимуществом было разнообразие вариантов питания, уникальные услуги, как спа-центры, бассейны и рестораны на крыше. Последние отзывы путешественников на актуальные ресурсы также стали важной частью оценки.