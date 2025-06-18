Найкращі готелі поблизу Ніагарського водоспаду: найкращі краєвиди на водоспад, що падає в безодню, з вашого вікна

Відвідування Ніагарського водоспаду – це особливий ритуал для кожного, хто наближається до кордону США та Канади. Бурхлива стихія, наче приборканий дикий кінь, оточена найкращими розвагами людства. Ви можете забронювати вихідні, приїхати на день або провести цілий місяць у Ніагарі – завжди є що подивитися і чим зайнятися, окрім вічного потоку води з різних ракурсів. Оглядові майданчики, аквапарки, які дозволяють перебувати у воді цілий день, казино та ресторани, і, звісно, найкращі готелі Ніагарського водоспаду, які розпродають свої найрозкішніші номери, щоб ви могли споглядати природне диво цілодобово.

Завдяки нашому списку ви матимете можливість знайти місце для проживання в готелі поблизу Ніагарського водоспаду, наприклад, біля озера Ніагара. Це дасть вам змогу скористатися популярними атракціонами, але уникнути натовпу. Залишайтеся на канадській стороні, якщо хочете більш екстремального огляду. Пам’ятайте, яку б зупинку поблизу Ніагарського водоспаду з нашого списку ви не обрали, це найкращі варіанти для відпустки.

Розкішні краєвиди на Ніагарський водоспад із номерів готелю Sheraton. Джерело: https://www.booking.com/

Sheraton On Falls

Готель здатен змагатися з Ніагарським водоспадом у кількості краєвидів, які зупиняють погляд. Здавалося б, темне скло, спрямоване в небо, мало б зливатися з пейзажем, але червона вивіска на вершині – наче яскраво-червона накидка тореадора, що приборкує погляд бика.

Однак на 22 поверхах розташований ідеально комфортний заклад із видом на Ніагарський водоспад. І так, із майже кожного номера. Обирайте свій рівень розкоші, тут достатньо діапазону, щоб почати з середньої ціни. Номери з балконами-джульєттами додають гламуру та можливостей для романтики на заході сонця над Ніагарою.

Пам’ятаєте, ми говорили про зручності та розваги? Отже, готель Sheraton – яскравий приклад насиченості. Його Reef Beach Club – справжній захват. Тут є величезний акваріум із акулами, щоб підігріти адреналін. Аквапарк забезпечує дитячі розваги та підвищення адреналіну для дорослих. Скільки разів? Спа – це те, що потрібно для розслаблення та зняття стресу, якщо, звісно, ви не віддаєте перевагу зняттю стресу в казино – ця опція також доступна. Перебуваючи в готелі поблизу Ніагарського водоспаду, Sheraton ідеально підходить для тривалого перебування, щоб насолодитися всім, що пропонує Ніагара.

Панорамний ресторан у готелі Crowne Plaza з видом на Ніагарський водоспад. Джерело: https://www.ihg.com/

Crowne Plaza Niagara Falls - Fallsview

Потрійний джекпот. Готель пропонує досить вражаючий краєвид із тераси свого стейкхаусу: три частини Ніагарського водоспаду в одній панорамі. Тут зупинялися королівські сім’ї та Мерілін Монро. Сучасні та комфортні номери мають стриманий і елегантний шик, щоб не відволікати багато уваги, адже головна картина – за вікном. Один із найкращих готелів Ніагарського водоспаду підходить для сімейного відпочинку.

Територія налічує 230 номерів, де можна розслабитися, споглядаючи бурхливу падаючу воду. Сучасність додала веселих кольорів до послуг готелю, і хоча це коштувало великої ділянки землі, тепер ви можете насолоджуватися аквапарком, де гірки, наче яскраві змії, переплітаються одна з одною. Казино в одній із лаунж-зон готелю пропонує шанс випробувати удачу в Ніагарі, тоді як критий басейн дозволяє розслабитися без шуму.

Ще один нюанс зі Steak Chaos: його панорамні столики – на вагу золота. Бронюйте столик заздалегідь, коли сонце сідає, і Ніагарський водоспад переливається всіма кольорами веселки, немає кращого місця для особливої вечері. Crowne Plaza оснащений бізнес-центром, якщо потрібно залишатися в курсі роботи.

Найкращий краєвид на Ніагарський водоспад у готелі Marriott. Джерело: https://www.marriott.com/

Marriott Hotel - Fallsview

Форпост мережі Marriott у Ніагарі довів свою експертизу в організації найкращих перебувань по всьому світу. З понад 400 номерами цей розкішний готель поблизу Ніагарського водоспаду швидко заповнює бронювання, і не лише через його приголомшливе розташування на краю з видом на драматичну воду. Рівень розміщення можна підвищувати, піднімаючись поверхами, де він досягає піку під склепінням. Окрім розкішних інтер’єрів, ви знайдете щедрі можливості для дозвілля. Найкращий готель із видом на Ніагарський водоспад пропонує спа та термальні басейни найвищого класу, ресторани, бари, казино та організовані човнові круїзи річкою Ніагара. Просто незабутній досвід охопить вас, коли ви опинитеся прямо під бурхливим гучним потоком у червоному дощовику.

Щойно ви перетнете кордон до Канади через Веселковий міст, незабаром дістанетеся до найкращого місця для зупинки поблизу Ніагарського водоспаду – готелю Marriott.

Романтичний відпочинок для пар із легким доступом до Ніагарського водоспаду в готелі Pillar and Post. Джерело: https://www.vintage-hotels.com/

Pillar and Post у Ніагара-он-зе-Лейк

Як ми обіцяли, у вас буде шанс уникнути натовпів і перетворити поїздку до Ніагарського водоспаду на інтимну та усамітнену подію. П’ятизірковий готель Pillar and Post наділений красою ландшафту та унікальною атмосферою, яка допомагає перетворити відпустку на втечу. Неквапливий ритм життя тут затьмарює водний епіцентр, хоча вас розділяє лише кілька хвилин на автомобілі. Оселяйтесь серед витонченої краси та вінтажного декору, серед творчої спадщини та талановитих поєднань на ваших тарілках. Територія дозволяє піші прогулянки, освіжитися у відкритому басейні та досягти вершин блаженства в кабанах одного з найкращих спа в Ніагарі. Pillar and Post – це курорт площею 13 000 квадратних футів поблизу Ніагарського водоспаду.

Ресторан готелю працює за принципом "від ферми до столу", підкреслюючи свої елегантні страви вінтажними винами. Готель поблизу Ніагарського водоспаду Pillar and Post любить робити щедрі пропозиції та сюрпризи своїм гостям, а самі гості насолоджуються тим, що роблять пропозиції своїм партнерам тут.

Тиша поруч із найгучнішим потоком води в Riverbend Inn. Джерело: https://riverbendinn.ca/

Riverbend Inn and Vineyard за пів години від водоспаду

Проживання поблизу Ніагарського водоспаду в 200-річному особняку, серед виноградних лоз, із можливістю найкращої дегустації – це унікальний досвід, який можна сміливо поєднати.

Онтаріо дійсно може подарувати вам простір і романтичні зупинки поблизу Ніагари більше, ніж будь-де, але це два в одному.

Понад 20 номерів обставлені антикварними меблями та розкішними зручностями у ванних кімнатах. Великі ліжка з масивними дерев’яними узголів’ями, покритими лаком, розкішно оббиті лавки в ногах, колекційні картини та вази зроблять вашу зупинку піднесеною. Меню ресторану базується на сезонних натуральних продуктах і таланті шеф-кухаря. Обслуговування в номерах завжди доступне, якщо вам не хочеться покидати люкс для медового місяця.

Бар вітає своїх гостей одразу після полудня та пропонує різноманітні закуски й сміливі мікси на ваш смак. Насолоджуйтесь мирною природою, що оточує вас поблизу Ніагарського водоспаду, у Riverbend Inn.

Розваги поблизу Ніагарського водоспаду в готелі Country Inn & Suites. Джерело: https://www.booking.com/

Country Inn & Suites by Radisson за 15 хвилин пішки до Ніагарського водоспаду

Знайти вигідну за співвідношенням ціна-якість зупинку поблизу Ніагарського водоспаду непросто, але не для нас. Готель Country Inn не має помпезності, але не бракує атмосфери чи зручностей.

Просторі номери комфортні, сучасні, з глибокими джакузі та робочими зонами. Територія досить зелена, щоб називатися заміським клубом, а зручність, як-от басейн, доповнить ваше розслаблення. Кухня в будинку призначена для самообслуговування, за винятком включених сніданків, і забезпечена печивом та фруктами.

Це місце створене для спілкування та чудового проведення часу, іноді з абсолютно незнайомими людьми. Вийдіть із чашкою кави на терасу, і ваш день у готелі поблизу Ніагарського водоспаду Country Inn & Suites розпочнеться з посмішки та гостинності.

Стильні номери готелю Cadillac за кілька хвилин від Ніагари. Джерело: https://www.booking.com/

The Cadillac Motel за кілька хвилин від водоспаду

Бюджетна зупинка поблизу Ніагарського водоспаду – це те, що шукають багато людей. Вона дозволяє не витрачатися на проживання, адже ви все одно проводитимете цілий день біля води.

Номери з чудовим сучасним оновленням забезпечать сон, душі дадуть швидке розслаблення для втомлених м’язів, а безкоштовна чашка кави з печивом або круасаном забезпечить миттєвий сніданок, на який не доведеться довго чекати. Зручне розташування до місцевих атракціонів відкриває можливості, а безкоштовна парковка – чудова новина на додаток до всього. Скористайтеся пропозиціями Cadillac Motel, щоб дати собі більше варіантів поблизу вашої головної мети.

Романтична панорама водоспаду буде у вашому вікні в готелі Sterling Inn. Джерело: https://www.sterlingniagara.com/

Sterling Inn & Spa – водоспад за вікном

Єдиним нагадуванням про колишню молочну ферму є пляшка молока біля фасаду. Це було 100 років тому, а сьогодні це єдиний бутиковий готель із видом на Ніагарський водоспад – за словами самих власників.

У вас буде 40 варіантів зручно розташуватися серед елегантних інтер’єрів. Чого ви точно не пропустите – це гідромасажні ванни в кожному номері. До вашого комфорту можна додати камін і жадане вікно з видом на один із порогів Ніагарського водоспаду.

Готель пропонує кілька дуже приємних бонусів. Щодня вас чекатиме сніданок у ліжко, який уже включено у ваше перебування. Оберіть люкс для пар і насолоджуйтесь шоколадним обгортанням. Інші процедури включають масажі та ритуали для шкіри. Ресторан готелю пропонує меню "від ферми до столу", щоб насолоджуватися не лише розкішним видом, але й смачними шедеврами. Sterling Inn здатен забезпечити чудову капсульну відпустку, однак ви точно захочете занурити руку у води Ніагарського водоспаду.

Вигідна пропозиція для відвідування Ніагарського водоспаду з готелем Red Coach. Джерело: https://www.booking.com/

Red Coach Inn – на порогах Ніагарського водоспаду

Ця історична зупинка поблизу Ніагарського водоспаду пропонує чудовий рівень комфорту за досить помірною ціною. Інтер’єри нагадують старий маєток, але сучасність видають дорогі дерев’яні панелі, розкішна постільна білизна на ліжку з балдахіном і зарядні пристрої Tesla, що вказують на екологічний напрям притулку.

Глибокі ванни в кутку номерів сміливо вміщають двох, а варіанти кількості та розміру ліжок дозволяють чудово розмістити всю сім’ю. Усі гості, як один, відзначають обізнаний персонал і чудове розташування готелю до Ніагарського водоспаду.

Вітальний піднос готелю для кожного гостя містить добірку сирів, крекерів і ігристого напою. Ресторан розширює свої простори на сезон і пропонує смачну їжу та вибір із винної карти. Додаткові послуги в готелі Red Coach включають тури на човні Maid of the Mist, які наблизять вас до потоку водоспаду настільки, наскільки це можливо, і дозволять трохи змокнути.

Підніміться вище, щоб побачити Ніагару в готелі Giacomo. Джерело: https://thegiacomo.com/

Hotel Giacomo – Ніагара на рівні 19-го поверху

Готель у Ніагарі, який може підняти настрій лише своїми інтер’єрами, розташований на третій лінії від мети. Однак, якщо ви зупинитеся вище, у вас буде можливість споглядати водоспад удень.

Зали готелю поєднані стилем ар-деко та мають досить вражаючі простори. Номери не є винятком. Комфортно мебльовані номери забезпечують здоровий сон на італійській білизні та подушках на ваш смак. Середземноморський сніданок уже включений у ваше перебування, а ресторан і бар готелю стануть приводом вийти з номера кілька разів на день не лише для їжі та напоїв, але й для запам’ятовування ідей для створення власних інтер’єрів. Hotel Giacomo пропонує вибір турів до Ніагарського водоспаду, які дозволять вам наблизитися до природного дива та насолодитися можливостями на воді.