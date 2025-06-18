Лучшие отели вблизи Ниагарского водопада: лучшие виды на падающий в бездну водопад из вашего окна

Посещение Ниагарского водопада – это особый ритуал для всех, кто приближается к границе США и Канады. Бурная стихия, словно обузданная дикая лошадь, окружена лучшими развлечениями человечества. Вы можете забронировать выходные, приехать на день или провести целый месяц в Ниагаре – всегда есть, что посмотреть и чем заняться, кроме вечного потока воды с разных ракурсов. Обзорные площадки, аквапарки, позволяющие находиться в воде целый день, казино и рестораны, и, конечно, лучшие отели Ниагарского водопада, распродающие свои роскошные номера, чтобы вы могли созерцать природное чудо круглосуточно.

Благодаря нашему списку вы сможете найти место для проживания в отеле вблизи Ниагарского водопада, например, у озера Ниагара. Это позволит вам воспользоваться популярными аттракционами, но избежать толпы. Оставайтесь на канадской стороне, если хотите более экстремального обзора. Помните, какую бы остановку у Ниагарского водопада из нашего списка вы не выбрали, это лучшие варианты для отпуска.

Роскошные виды на Ниагарский водопад из номеров отеля Sheraton. Источник: https://www.booking.com/

Sheraton On Falls

Отель способен соперничать с Ниагарским водопадом в количестве останавливающих взгляд пейзажей. Казалось бы, темное стекло, устремленное в небо, должно было сливаться с пейзажем, но красная вывеска на вершине – словно алая накидка тореадора, укрощающая взгляд быка.

Однако на 22 этажах расположено идеально комфортное заведение с видом на Ниагарский водопад. И так из почти каждого номера. Выбирайте свой уровень роскоши, здесь достаточно диапазона, чтобы начать со средней цены. Номера с балконами-джульеттами добавляют гламур и возможности для романтики на закате над Ниагарой.

Помните, мы говорили об удобствах и развлечениях? Итак, отель Sheraton – яркий пример насыщенности. Его Reef Beach Club – настоящий восторг. Здесь огромный аквариум с акулами, чтобы подогреть адреналин. Аквапарк обеспечивает детские развлечения и повышение адреналина для взрослых. Сколько раз? Спа – это то, что нужно для расслабления и снятия стресса, если, конечно, вы не предпочитаете снятие стресса в казино – эта опция также доступна. Находясь в отеле вблизи Ниагарского водопада, Sheraton идеально подходит для длительного пребывания, чтобы насладиться всем, что предлагает Ниагара.

Панорамный ресторан в отеле Crowne Plaza с видом на Ниагарский водопад. Источник: https://www.ihg.com/

Crowne Plaza Niagara Falls - Fallsview

Тройной джекпот. Отель предлагает довольно впечатляющий вид с террасы своего стейкхауса: три части Ниагарского водопада в одной панораме. Здесь останавливались королевские семьи и Мэрилин Монро. Современные и комфортные номера обладают сдержанным и элегантным шиком, чтобы не отвлекать много внимания, ведь главная картина – за окном. Одна из лучших гостиниц Ниагарского водопада подходит для семейного отдыха.

Территория насчитывает 230 номеров, где можно расслабиться, созерцая бурную падающую воду. Современность добавила веселых цветов к услугам отеля, и хотя это стоило большого участка земли, теперь вы можете наслаждаться аквапарком, где горки, как яркие змеи, переплетаются друг с другом. Казино в одной из лаунж-зон отеля предлагает шанс попробовать удачу в Ниагаре, тогда как крытый бассейн позволяет расслабиться без шума.

Еще один нюанс из Steak Chaos: его панорамные столики – на вес золота. Бронируйте столик заранее, когда солнце садится, и Ниагарский водопад переливается всеми цветами радуги, нет лучшего места для особого ужина. Crowne Plaza оснащен бизнес-центром, если нужно оставаться в курсе работы.

Лучший вид на Ниагарский водопад в отеле Marriott. Источник: https://www.marriott.com/

Marriott Hotel - Fallsview

Форпост сети Marriott в Ниагаре доказал свою экспертизу по организации лучших пребываний по всему миру. С более чем 400 номерами этот роскошный отель вблизи Ниагарского водопада быстро заполняет бронирование, и не только из-за его потрясающего расположения на краю с видом на драматическую воду. Уровень размещения можно повышать, поднимаясь по этажам, где он достигает пика под сводом. Помимо роскошных интерьеров, вы найдете щедрые возможности для досуга. Лучший отель с видом на Ниагарский водопад предлагает спа и термальные бассейны высокого класса, рестораны, бары, казино и организованные лодочные круизы по реке Ниагара. Просто незабываемый опыт охватит вас, когда вы очутитесь прямо под бурным громким потоком в красном дождевике.

Как только вы пересечете границу в Канаду через Радужный мост, вскоре доберетесь до лучшего места для остановки вблизи Ниагарского водопада – отеля Marriott.

Романтический отдых для пар с легким доступом к Ниагарскому водопаду в отеле Pillar and Post. Источник: https://www.vintage-hotels.com/

Pillar and Post в Ниагара-он-зе-Лейк

Как мы обещали, у вас будет шанс избежать толп и превратить поездку в Ниагарский водопад в интимное и уединенное событие. Пятизвездочный отель Pillar and Post наделен красотой ландшафта и уникальной атмосферой, которая помогает превратить отпуск в бегство. Неторопливый ритм жизни здесь омрачает водный эпицентр, хотя вас разделяет всего несколько минут на автомобили. Поселяйтесь среди изящной красоты и винтажного декора, среди творческого наследия и талантливых сочетаний на ваших тарелках. Территория позволяет пешие прогулки, освежиться в открытом бассейне и достичь вершин блаженства в кабанах одного из лучших спа в Ниагаре. Pillar and Post – это курорт площадью 13 000 квадратных футов вблизи Ниагарского водопада.

Ресторан отеля работает по принципу "от фермы до стола", подчеркивая свои элегантные блюда винтажными винами. Отель вблизи Ниагарского водопада Pillar and Post любит делать щедрые предложения и сюрпризы своим гостям, а сами гости наслаждаются тем, что делают предложения своим партнерам здесь.

Тишина рядом с самым громким потоком воды в Riverbend Inn. Источник: https://riverbendinn.ca/

Riverbend Inn and Vineyard в получасе от водопада

Проживание вблизи Ниагарского водопада в 200-летнем особняке среди виноградных лоз с возможностью лучшей дегустации – это уникальный опыт, который можно смело соединить.

Онтарио действительно может подарить вам пространство и романтические остановки вблизи Ниагары больше, чем где бы то ни было, но это два в одном.

Более 20 номеров располагают антикварной мебелью и роскошными удобствами в ванных комнатах. Большие кровати с массивными деревянными изголовьями, покрытыми лаком, роскошно обитые скамейки в ногах, коллекционные картины и вазы сделают вашу остановку приподнятой. Меню ресторана базируется на сезонных натуральных продуктах и таланте шеф-повара. Обслуживание в номерах всегда доступно, если вам не хочется покидать люкс для медового месяца.

Бар приветствует своих гостей сразу после полудня и предлагает разнообразные закуски и смелые миксы по вашему вкусу. Наслаждайтесь мировой природой, окружающей вас вблизи Ниагарского водопада, в Riverbend Inn.

Развлечения вблизи Ниагарского водопада в отеле Country Inn & Suites. Источник: https://www.booking.com/

Country Inn & Suites by Radisson за 15 минут пешком до Ниагарского водопада

Найти выгодную по соотношению цена-качество остановку вблизи Ниагарского водопада непросто, но не для нас. Отель Country Inn не располагает помпезностью, но не хватает атмосферы или удобств.

Просторные номера удобны, современны, с глубокими джакузи и рабочими зонами. Территория достаточно зеленая, чтобы называться загородным клубом, а удобство, например бассейн, дополнит ваше расслабление. Кухня в доме предназначена для самообслуживания, за исключением включенных завтраков, и снабжена печеньем и фруктами.

Это место создано для общения и отличного времяпрепровождения, иногда с совершенно незнакомыми людьми. Выйдите с чашечкой кофе на террасу и ваш день в отеле вблизи Ниагарского водопада Country Inn & Suites начнется с улыбки и гостеприимства.

Стильные номера отеля Cadillac в нескольких минутах от Ниагары. Источник: https://www.booking.com/

The Cadillac Motel в нескольких минутах от водопада

Бюджетная остановка у Ниагарского водопада – это то, что ищут многие люди. Она позволяет не тратиться на проживание, ведь вы все равно будете проводить целый день у воды.

Номера с отличным современным обновлением обеспечат сон, души дадут быстрое расслабление для усталых мышц, а бесплатная чашка кофе с печеньем или круасаном обеспечит мгновенный завтрак, которого не придется долго ждать. Удобное расположение местных аттракционов открывает возможности, а бесплатная парковка – отличная новость в дополнение ко всему. Воспользуйтесь предложениями Cadillac Motel, чтобы дать себе больше вариантов вблизи вашей главной цели.

Романтичная панорама водопада будет в вашем окне в отеле Sterling Inn. Источник: https://www.sterlingniagara.com/

Sterling Inn & Spa – водопад за окном

Единственным упоминанием о бывшей молочной ферме является бутылка молока у фасада. Это было 100 лет назад, а сегодня это единственная бутиковая гостиница с видом на Ниагарский водопад – по словам самих владельцев.

У вас будет 40 вариантов удобно разместиться среди элегантных интерьеров. Чего вы точно не упустите – это гидромассажные ванны в каждом номере. К вашему комфорту можно добавить камин и вожделенное окно с видом на один из порогов Ниагарского водопада.

Отель предлагает несколько очень приятных бонусов. Каждый день вам предстоит завтрак в постель, который уже включен в ваше пребывание. Выберите люкс для пар и наслаждайтесь шоколадным обертыванием. Другие процедуры включают в себя массажи и ритуалы для кожи. Ресторан отеля предлагает меню от фермы до стола, чтобы наслаждаться не только роскошным видом, но и вкусными шедеврами. Sterling Inn способен обеспечить отличный капсульный отпуск, однако вы точно захотите погрузить руку в воды Ниагарского водопада.

Выгодное предложение для посещения Ниагарского водопада с отелем Red Coach. Источник: https://www.booking.com/

Red Coach Inn – на порогах Ниагарского водопада

Эта историческая остановка вблизи Ниагарского водопада предлагает отличный уровень комфорта по довольно умеренной цене. Интерьеры напоминают старое поместье, но современность выдают дорогие деревянные панели, роскошное постельное белье на кровати с балдахином и зарядные устройства Tesla, указывающие на экологическое убежище.

Глубокие ванны в углу номеров смело вмещают двух, а варианты количества и размера кроватей позволяют отлично разместить всю семью. Все гости, как один, отмечают знающий персонал и прекрасное расположение отеля до Ниагарского водопада.

Приветственный поднос отеля для каждого гостя содержит подборку сыров, крекеров и игристого напитка. Ресторан расширяет свои просторы на сезон и предлагает вкусную еду и выбор из винной карты. Дополнительные услуги в отеле Red Coach включают туры на лодке Maid of the Mist, которые приблизят вас к потоку водопада настолько, насколько это возможно, и позволят немного промокнуть.

Поднимитесь выше, чтобы увидеть Ниагару в отеле Giacomo. Источник: https://thegiacomo.com/

Hotel Giacomo – Ниагара на уровне 19-го этажа

Отель в Ниагаре, который может поднять настроение своими интерьерами, расположен на третьей линии от цели. Однако, если вы остановитесь выше, у вас будет возможность созерцать водопад днем.

Залы отеля объединены в стиле ар-деко и имеют довольно впечатляющие просторы. Номера не исключение. Комфортно меблированные номера обеспечивают здоровый сон на итальянском белье и подушках по вашему вкусу. Средиземноморский завтрак включен в ваше пребывание, а ресторан и бар отеля станут поводом выйти из номера несколько раз в день не только для еды и напитков, но и для запоминания идей для создания собственных интерьеров. Hotel Giacomo предлагает выбор туров в Ниагарский водопад, которые позволят вам приблизиться к природному чуду и насладиться возможностями на воде.