Найкращі готелі Італії: 11 чудових варіантів для відпустки з неймовірним шармом

Завзяті мандрівники ніколи не замислювалися, як Італія, країна з відносно невеликою площею, може поєднувати такі яскраві та цікаві речі для насичених подорожей. Тут можна ліниво відпочивати в розкішних наметах пентхаусів і годинами гуляти вздовж нескінченних вітрин та вражаючих архітектурних споруд різних "віків". У зимовий сезон гостей вітають мальовничі гірські схили з крутими лижними трасами, активні вулкани, зокрема Везувій, Етна та Стромболі, а також високий туристичний потік. Серед багатого розмаїття місць для проживання та відпочинку в Італії туристи знаходять щось для себе за стилем, сервісом і переважаючою атмосферою. Їхні двері гостинно відчинені для туристів протягом усього року.

Кожен мандрівник знайде найкраще місце в готелях Італії. Джерело: Pixels

Любителі морського відпочинку зазвичай обирають весняні та осінні місяці для подорожей, тоді як шанувальники зимових розваг надають перевагу холодному сезону, коли гірські схили вкриваються пухнастим сніжно-білим покривом. Гірський клімат Італії справді унікальний, тому курорти з лижними трасами діють тут цілий рік. Улітку в країні досить спекотно.

Ось огляд найкращих готелів Італії, які посідають високі позиції в туристичних рейтингах. Вони поєднують "три в одному": розкішний сервіс, комфортне розміщення та широкий спектр розваг для найвибагливішого смаку.

Il San Pietro di Positano

Список найкращих готелів Італії заслужено очолює San Pietro, який регулярно відвідують світові зірки та представники королівських сімей. Він розташований на чарівному узбережжі гостинного Амальфійського узбережжя Італії. Джулія Робертс і Джордж Клуні із задоволенням приїжджають сюди, щоб зняти втому та наповнитися свіжою енергією.

Готель захований у відокремленому місці, прямо на виступаючій скелі, і лише кілька годин перебування тут вражають. Найчастіше мандрівники приїжджають сюди за бажаною порцією усамітнення та відокремленості серед незайманої природи. Звідси відкриваються чудові краєвиди на мальовниче село та безкрає Середземне море.

Готель San Pietro розташований прямо на крутій скелі. Джерело: Freepik

Історія закладу почалася в 1970-х роках під час будівництва вілли на драматичній скелі Карло Чінкве. Згодом її облаштували та перетворили на гостьовий будинок. Розкішні люкси готелю вирізняються не лише морськими пейзажами. Вони оснащені керамічною плиткою ручної роботи та тканинами з регульованими стільницями. Інтер’єри прикрашені вінтажними елементами та кашеміровими пледами, які створюють домашню атмосферу тепла й комфорту.

Творці готелю майстерно вгадують усі бажання гостей і втілюють їх у реальність. Коли хочеться поспілкуватися та весело провести час у невимушеній атмосфері, завжди можна відвідати бар на терасі або ресторан із великою кількістю делікатесів і коктейлів. Приємна музика та дружні співрозмовники допоможуть компенсувати брак свіжих емоцій і вражень.

San Pietro запрошує гостей організувати унікальне дозвілля. Ви можете обрати відповідні варіанти залежно від настрою та особистих уподобань:

Чудові прогулянки на човні вздовж магічного узбережжя.

Спа, фітнес-клуб із тренажерами та тенісний корт.

Приватний пляж у обіймах ніжного південного сонця.

Вечірня прогулянка мальовничим терасним садом.

На території є паркінг і басейн, а також ресторан і лазня з розслаблюючим хамамом. Безкоштовний Wi-Fi доступний по всьому готелю.

Hotel Castello di Reschio, Умбрія

Популярні готелі Італії асоціюються з чудовим сервісом і магічною затишністю, і це влучно описує Hotel Castello di Reschio у мальовничій Умбрії. Він гордо розташований на 3700 акрах землі з віковими дубами та оливковими деревами, обплетеними виноградними лозами.

Для підготовлених гостей є 36 спалень, рівномірно розподілених по просторому подвір’ю. У номерах панує невагома атмосфера італійської гостинності та тепла.

Кулінарне розмаїття страв, представлених у двох ресторанах готелю, приємно вражає та радує гостей. З любов’ю до гостей у підвалах під Palm Court облаштовано простору спа-зону з багатим вибором процедур для тіла.

Cipriani, Hotel Belmond, Венеція

Прибувши до Венеції, лакована кедрова яхта проведе вас до Cipriani, a Belmond Hotel із яскравим характером. Уже з перших хвилин знайомства з господарем заклад оформлює побажання для магічної відпустки в екзотичному куточку Італії.

Для розваг гостей є різноманітна арена:

Тенісні корти для активного відпочинку.

Басейн значних розмірів для приємного розслаблення та оздоровлення.

Величезна тераса для прогулянок під щедрим сонячним світлом, акуратно викладена мармуром і травертином.

Кухня тут надзвичайна, адже кулінарними процесами керує знаменитий шеф-кухар Ріккардо Канелла. Ресторан уже отримав кілька зірок Мішлен і не збирається зупинятися на досягнутому. Тут пропонують смачну італійську та міжнародну кухню.

Fabio Semeraro/Vocabolo Moscatelli

Готель Vocabolo Moscatelli заслужено здобув статус одного з найкращих готелів Італії: він розташований у стародавньому монастирі в Умбрії на родючій ділянці площею 2,5 акри. Цей успішний проєкт Design Hotels протягом років відвідували не лише туристи, а й самі італійці.

Сюди приїжджають, щоб провести унікальну відпустку в легкій атмосфері з шикарними вечерями та розвагами. Готель пропонує вишукані страви з м’яса, птиці та морепродуктів, а також овочі, вирощені у власному городі.

У 12 номерах автентичні елементи монастиря успішно поєднуються з "мазками" сучасних інтер’єрів. Ліжка тут виготовлені на замовлення талановитим майстром Емануеле Ліспі з використанням оригінальних деталей.

Vocabolo Moscatelli приймав казкові обіди та вечері з місцевими, азійськими та близькосхідними делікатесами. Залишайтеся, щоб скуштувати рамен у ніжному бульйоні з копченою птицею та пудинг із сиром, горіхами й ванільним фаджем – ваші смакові рецептори перенесуть вас у світ кулінарних насолод. Увечері обов’язково спробуйте фірмовий коктейль або грайливе вино, виготовлене за найкращими італійськими традиціями.

St. Regis Venice

Список найкращих готелів Італії, розташованих на берегах Великого каналу, гордо очолює The St. Regis у Венеції. Заклад існує з 1895 року, а в 2019 році він зазнав масштабної реконструкції приміщень. Готель організував простір для чудової колекції сучасного мистецтва та робіт талановитих венеційських склодувів.

Окрім першокласних зручностей, відпочивальники отримують можливість милуватися зачаровуючим годинником через дзеркальне посилання. Особливо зручно насолоджуватися мальовничими краєвидами з терас люксу Santa Maria та пишного саду з численними ароматними трояндами.

Lefay Resort & SPA Dolomiti

У мальовничій долині серед дерев родина Лефай створила Lefay Resort & SPA Dolomiti поблизу Мадонна-ді-Кампільйо. Еко-архітектор Хуго Деметц відіграв вирішальну роль у його будівництві, майстерно поєднавши тепле дерево та ефектне скло, прохолодний вигляд і декор із натуральних матеріалів.

Яскравою перлиною закладу є критий спа-центр, що включає 24 процедурні кабінети та басейни. Усе тут спрямоване на відновлення чистих потоків і ментального балансу гостей. Для цього обладнані:

Сауни з ароматерапією з використанням олій апельсина та розмарину.

Соляна печера для покращення роботи бічної системи.

Турецькі лазні, які сприяють зміцненню здоров’я тіла та оновленню духовного балансу.

Оформлення 88 світлих спалень готелю відповідає його загальній концепції дизайну. Затишні та домашні номери оснащені щільними шторами та кухонними панелями із зображеннями милих тварин. Що може бути смачнішим за майстерно приготованого альпійського гольця, який півгодини тому плавав у бурхливих річкових водах? А якщо запити його шампанським Тренто, ваше життя точно заграє новими барвами.

Belmond Villa Margherita, Равелло

Belmond Hotel Caruso ховається на самій вершині Равелло серед заростей божественно ароматних апельсинових дерев. Ця прекрасна вілла розташована на казковому Амальфійському узбережжі, далеко від гамірних натовпів.

Сніжно-білий фасад, побудований у вишуканому англійському стилі, втілює найкращі риси розкішних італійських готелів. Райський оазис оточений смарагдовими оливковими деревами та чудовими кучерявими трояндами. Його найважливіша перевага – суворе дотримання приватності з вигідними пропозиціями персоналізованого сервісу.

Внутрішнє розташування готелю Belmond Caruso є чудовим. Джерело: Pixels

Мандрівники не втрачають можливості скуштувати смачну піцу з пікантним сиром і трюфелями та поплавати в бірюзовому басейні Villa Margherita. Доброзичливий консьєрж допомагає відповісти на будь-які питання, що виникають під час відпустки.

Інтер’єрне оформлення готелю не менш вражаюче, ніж зовнішнє. Високі стелі прикрашені елегантними гілками екзотичних дерев і стиглими лимонами. Гості охоче бронюють віллу, адже в інтер’єрі чітко простежуються елементи англійських інтер’єрів минулих епох. Якщо немає потреби орендувати цілий будинок, можна обрати лише його половину – це буде значно дешевше.

Ви можете насолоджуватися ароматною кавою в маленькій кухні розкішних апартаментів. Хочете повечеряти на свіжому повітрі? Доброзичливий персонал із радістю виконає це побажання.

Hotel de la Ville, Рим

Списки найкращих місць для проживання в Італії можуть варіюватися, але дуже часто туристичні експерти включають Hotel de la Ville у Римі. Творчий проєкт Ольги Поліцці та архітектора Томмазо Зіффера завоював багатьох гостей своїм вишуканим дизайном і багатством розкішних зручностей.

Готель виник на місці старого палацу XVIII століття. Деякі номери відкриваються на просторі тераси, звідки так приємно насолоджуватися гарними дахами та місцевими пейзажами.

У готелі немає критого басейну, але це компенсується дворівневим спа-центром із широким використанням сицилійських трав для процедур. Насолоджуйтеся чашкою цілющого трав’яного чаю в затишному барі з вишуканим інтер’єром. Потім вирушайте на вечерю, де вам подадуть апетитні делікатеси зі свіжовиловленої риби із золотистою скоринкою.

Casa Maria Luigia, Модена

Розкішна італійська вілла XVIII століття в Модені дала нове життя Casa Maria Luigia. Цей прекрасний готель створили знаменитий шеф-кухар Массімо Боттура та його дружина Лара Гілмор. Маєток оточений 4 гектарами мальовничих садів із блакитним басейном і звивистими алеями, над якими височіють крони пишних дерев.

Тут регулярно проводяться захоплюючі майстер-класи Tortellante, які допомагають учасникам стати експертами у створенні шоколадних макаронів із тягучим сиром і ніжним кремом.

Серед 12 варіантів розміщення мандрівники обирають найбільш відповідні за простором і дизайном. Наприклад, одна зі спалень прикрашена ніжними тканинами із зображенням чапель на кремово-рожевому тлі, які виглядають дуже реалістично.

Оригінальний дизайн номерів відображає тонкий смак власників. Люстри з муранського скла та мармурові ванні з каскадними рослинними принтами виглядають тут дуже природно.

Їжа приготована ідеально, адже вишукана домашня кухня Maria Luigia включає гарячу та хрустку випічку. Витонченість страв тут зашкалює. Відкусіть шматочок лимонного пирога та запийте його рубіновим вином – і ви відчуєте хвилі блаженства, що огортають вас у магічному танці. І все це під прекрасну музику сучасних мотивів.

Masseria Torre Maizza, Апулія

Багато найкращих готелів Італії швидко набирають популярності серед як новачків, так і досвідчених мандрівників. Давайте разом відвідаємо один із найкращих закладів із пам’ятною назвою Masseria Torre Maizza. Він виріс серед білих стін стародавнього маєтку XVI століття з чарівною атмосферою сільського пансіону.

Його житловий простір постійно розширюється в затишні номери з практичним плануванням. Для гостей передбачено поле для гольфу на дев’ять лунок, яке поєднується зі смарагдовими луками та оливковими гаями. Для приємних прогулянок гостей любовно прикрашають доглянутий сад із трояндами та бугенвіліями.

Для розслаблення є басейн із блакитною водою, а для зітхань під місячним сяйвом і неквапливих посиденьок – затишні альтанки. Тут гостям пропонують обіди та вечері просто неба, а "картину" шикарної трапези ефектно прикрашають тарілки із соковитими сезонними фруктами.

Дизайн ресторану також вражає. Контрастна чорно-біла схема успішно доповнена яскравими кольорами, наприклад, гірчичними подушками чи яскравими елементами декору.

Майстерний кулінар Луїджі Барлетта знає, як приготувати круті місцеві делікатеси та міжнародні шедеври. Спагеті з томатами та травами і магічним італійським соусом тут обов’язково варто спробувати.

Villa Igiea, Rocco Forte Hotel, Палермо

Хороші готелі Італії відображають її мальовничі пейзажі, додаючи нотки свіжості та королівської розкоші. Наприклад, Villa Igiea розкинулася в дикому Палермо і майстерно обрала готельний простір і центр для оздоровлення гостей.

Важливим атрибутом найкращих готелів Італії є вдале розташування в мальовничій місцевості. Джерело: Pixels

Цей курорт належить заможній родині Флоріос, яка перетворила його на райський острів із басейном і казковими пейзажами на затоці. Внутрішнє планування готелю вражає дизайнерськими світильниками з кольоровими фресками та масивними парадними сходами. Гості справді розслабляються в просторих номерах із комфортними ванними кімнатами. Вони прикрашені яскравою кольоровою плиткою та вишуканими декоративними елементами.

Проведіть вечір із келихом вина під барвисту музику, і вам захочеться продовжити ці приємні моменти.