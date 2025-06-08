Лучшие отели в Италии: 11 прекрасных вариантов для отпуска с невероятным шармом

Упорные путешественники никогда не задумывались, как Италия, страна с относительно небольшой площадью, может совмещать такие яркие и интересные вещи для насыщенных путешествий. Здесь можно лениво отдыхать в роскошных палатках пентхаусов и часами гулять вдоль нескончаемых витрин и впечатляющих архитектурных сооружений разных "возрастов". В зимний сезон гостей приветсвуют живописные горные склоны с крутыми лыжными трассами, активные вулканы, в частности, Везувий, Этна и Стромболи, а также высокий туристический поток. Среди богатого разнообразия мест для проживания и отдыха в Италии туристы находят что-то для себя по стилю, сервису и преобладающей атмосфере. Их двери гостеприимно открыты для туристов в течение всего года.

Каждый путешественник найдет лучшее место в отелях Италии. Источник: Pixels

Любители морского отдыха обычно выбирают весенние и осенние месяцы для путешествий, тогда как поклонники зимних развлечений предпочитают холодный сезон, когда горные склоны покрываются пушистым снежно-белым покровом. Горный климат Италии действительно уникален, поэтому курорты с лыжными трассами действуют здесь круглый год. Летом в стране достаточно жарко.

Вот обзор лучших отелей Италии, занимающих высокие позиции в туристических рейтингах. Они сочетают "три в одном": роскошный сервис, комфортное размещение и широкий спектр развлечений для самого взыскательного вкуса.

Il San Pietro di Positano

Список лучших отелей Италии заслуженно возглавляет San Pietro, регулярно посещающие мировые звезды и представители королевских семей. Он расположен на волшебном побережье гостеприимного побережья Амальфийского Италии. Джулия Робертс и Джордж Клуни с удовольствием приезжают сюда, чтобы снять усталость и наполниться свежей энергией.

Отель спрятан в уединенном месте, прямо на выступающей скале, и всего несколько часов пребывания здесь впечатляют. Чаще всего путешественники приезжают сюда за желанной порцией уединения и обособленности среди девственной природы. Отсюда открываются великолепные виды на живописное село и бескрайнее Средиземное море.

Отель San Pietro расположен прямо на крутой скале. Источник: Freepik

История заведения началась в 1970-х годах во время строительства виллы на драматической скале Карло Чинкве. Впоследствии ее обустроили и превратили в гостевой дом. Роскошные люксы отеля отличаются не только морскими пейзажами. Они оснащены керамической плиткой ручной работы и тканями с регулируемыми столешницами. Интерьеры украшены винтажными элементами и кашемировыми пледами, создающими домашнюю атмосферу тепла и комфорта.

Создатели гостиницы искусно угадывают все желания гостей и воплощают их в реальность. Когда хочется пообщаться и провести время в непринужденной атмосфере, всегда можно посетить бар на террасе или ресторан с большим количеством деликатесов и коктейлей. Приятная музыка и дружеские собеседники помогут компенсировать нехватку свежих эмоций и впечатлений.

San Pietro приглашает гостей организовать уникальный досуг. Вы можете выбрать подходящие варианты в зависимости от настроения и личных предпочтений:

Прекрасные прогулки на лодке вдоль магического побережья.

Спа, фитнес-клуб с тренажерами и теннисный корт.

Частный пляж в объятиях нежного южного солнца.

Вечерняя прогулка по живописному террасному саду.

На территории отеля есть парковка и бассейн, а также ресторан и баня с расслабляющим хамамом. Бесплатный Wi-Fi доступен по всей гостинице.

Hotel Castello di Reschio, Умбрия

Популярные отели Италии ассоциируются с отличным сервисом и магическим уютом, и это точно описывает Hotel Castello di Reschio в живописной Умбрии. Он гордо расположен на 3700 акрах земли с вековыми дубами и оливковыми деревьями, оплетенными виноградными лозами.

Для подготовленных гостей есть 36 спален, равномерно распределенных по просторному двору. В номерах царит невесомая атмосфера итальянского гостеприимства и тепла.

Кулинарное разнообразие блюд, представленных в двух ресторанах отеля, приятно удивляет и радует гостей. С любовью к гостям в подвалах под Palm Court обустроена просторная спа-зона с богатым выбором процедур для тела.

Cipriani, Hotel Belmond, Венеция

Прибыв в Венецию, лакированная кедровая яхта проведет вас к Cipriani, а Belmond Hotel с ярким характером. Уже с первых минут знакомства с хозяином заведение оформляет пожелания для магического отпуска в экзотическом уголке Италии.

Для развлечений гостей есть разнообразная арена:

Теннисные корты для активного отдыха.

Бассейн внушительных размеров для приятного расслабления и оздоровления.

Огромная терраса для прогулок под щедрым солнечным светом, аккуратно выложенная мрамором и травертином.

Кухня здесь удивительная, ведь кулинарными процессами руководит знаменитый шеф-повар Риккардо Канелла. Ресторан уже получил несколько звезд Мишлен и не собирается останавливаться на достигнутом. Здесь предлагается вкусная итальянская и международная кухня.

Fabio Semeraro/Vocabolo Moscatelli

Отель Vocabolo Moscatelli заслуженно получил статус одного из лучших отелей Италии: он расположен в древнем монастыре в Умбрии на плодородном участке площадью 2,5 акра. Этот успешный проект Design Hotels на протяжении многих лет посещали не только туристы, но и сами итальянцы.

Сюда приезжают, чтобы провести уникальный отпуск в лёгкой атмосфере с шикарными ужинами и развлечениями. Отель предлагает изысканные блюда из мяса, птицы и морепродуктов, а также овощи, выращенные в собственном огороде.

В 12 номерах подлинные элементы монастыря успешно сочетаются с "мазками" современных интерьеров. Кровати здесь изготовлены по заказу талантливым мастером Эмануэле Лиспи с использованием оригинальных деталей.

Vocabolo Moscatelli принимал сказочные обеды и ужины с местными, азиатскими и ближневосточными деликатесами. Оставайтесь, чтобы отведать рамены в нежном бульоне с копченой птицей и пудинг с сыром, орехами и ванильным фаджем – ваши вкусовые рецепторы перенесут вас в мир кулинарных наслаждений. Вечером обязательно попробуйте фирменный коктейль или игривое вино, изготовленное по лучшим итальянским традициям.

St. Regis Venice

Список лучших гостиниц Италии, расположенных на берегах Большого канала, гордо возглавляет The St. Regis в Венеции. Заведение существует с 1895 года, а в 2019 году он подвергся масштабной реконструкции помещений. Отель организовал простор для великолепной коллекции современного искусства и работ талантливых венецианских стеклодувов.

Кроме первоклассных удобств отдыхающие получают возможность любоваться завораживающими часами через зеркальную ссылку. Особенно удобно наслаждаться живописными видами из террас люкса Santa Maria и пышного сада с многочисленными ароматными розами.

Lefay Resort & SPA Dolomiti

В живописной долине среди деревьев семья Лефай создала Lefay Resort & SPA Dolomiti вблизи Мадонна ди Кампильо. Эко-архитектор Хуго Деметц сыграл решающую роль в его строительстве, мастерски сочетая теплое дерево и эффектное стекло, прохладный вид и декор из натуральных материалов.

Яркой жемчужиной заведения является крытый спа-центр, включающий 24 процедурных кабинета и бассейна. Все здесь направлено на восстановление чистых потоков и ментальный баланс гостей. Для этого оборудованы:

Сауны с ароматерапией с использованием масел апельсина и розмарина.

Соляная пещера для улучшения работы боковой системы.

Турецкие бани, способствующие укреплению здоровья тела и обновлению духовного баланса.

Оформление 88 светлых спален отеля соответствует его общей концепции дизайна. Уютные и домашние номера оборудованы плотными шторами и кухонными панелями с изображениями милых животных. Что может быть вкуснее мастерски приготовленного альпийского гольца, который полчаса назад плавал в бурных речных водах? А если запросить его шампанским Тренто, ваша жизнь точно заиграет новыми красками.

Belmond Villa Margherita, Равелло

Belmond Hotel Caruso прячется на самой вершине Равелло среди зарослей божественно ароматных апельсиновых деревьев. Эта прекрасная вилла расположена на сказочном Амальфийском побережье, вдали от шумных толп.

Снежно-белый фасад, построенный в изысканном английском стиле, олицетворяет лучшие черты роскошных итальянских гостиниц. Райский оазис окружен изумрудными оливковыми деревьями и великолепными кудрявыми розами. Его важнейшее преимущество – строгое соблюдение конфиденциальности с выгодными предложениями персонализированного сервиса.

Внутреннее расположение отеля Belmond Caruso является отличным. Источник: Pixels

Путешественники не упускают возможности отведать вкусную пиццу с пикантным сыром и трюфелями и поплавать в бирюзовом бассейне Villa Margherita. Доброжелательный консьерж помогает ответить на любые вопросы, возникающие при отпуске.

Интерьерное оформление отеля не менее впечатляющее, чем внешнее. Высокие потолки украшены элегантными ветвями экзотических деревьев и спелыми лимонами. Гости охотно бронируют виллу, ведь в интерьере отчетливо прослеживаются элементы английских интерьеров прошлых эпох. Если нет необходимости арендовать целый дом, можно выбрать только его половину – это будет гораздо дешевле.

Вы можете наслаждаться ароматным кофе в маленькой кухне роскошных апартаментов. Хотите поужинать на открытом воздухе? Доброжелательный персонал с радостью выполнит это пожелание.

Hotel de la Ville, Рим

Списки лучших мест проживания в Италии могут варьироваться, но очень часто туристические эксперты включают Hotel de la Ville в Риме. Творческий проект Ольги Полицци и архитектора Томмазо Зиффера завоевал многих гостей своим изысканным дизайном и богатством роскошных удобств.

Гостиница возникла на месте старого дворца XVIII века. Некоторые номера открываются на просторных террасах, откуда так приятно наслаждаться красивыми крышами и местными пейзажами.

В отеле нет закрытого бассейна, но компенсируется двухуровневым спа-центром с широким использованием сицилийских трав для процедур. Наслаждайтесь чашкой лечебного травяного чая в уютном баре с изысканным интерьером. Затем отправляйтесь на ужин, где вам подадут аппетитные деликатесы из свежевыловленной рыбы с золотистой корочкой.

Casa Maria Luigia, Модена

Роскошная итальянская вилла XVIII века в Модене дала новую жизнь Casa Maria Luigia. Этот прекрасный отель создали знаменитый шеф-повар Массимо Боттура и его жена Лара Гилмор. Имение окружено 4 гектарами живописных садов с голубым бассейном и извилистыми аллеями, над которыми высятся кроны пышных деревьев.

Здесь регулярно проводятся увлекательные мастер-классы Tortellante, которые помогают участникам стать экспертами в создании шоколадных макарон с тягучим сыром и нежным кремом.

Среди 12 вариантов размещения путешественники выбирают наиболее подходящие по пространству и дизайну. К примеру, одна из спален украшена нежными тканями с изображением цапель на кремово-розовом фоне, которые выглядят очень реалистично.

Оригинальный дизайн номера отражает тонкий вкус владельцев. Люстры из муранского стекла и мраморные ванные с каскадными растительными принтами выглядят очень естественно.

Еда приготовлена идеально, ведь изысканная домашняя кухня Maria Luigia включает в себя горячую и хрустящую выпечку. Утонченность блюд здесь зашкаливает. Откусите кусочек лимонного пирога и запейте его рубиновым вином – и вы почувствуете волны блаженства, окутывающие вас в волшебном танце. И все это под красивую музыку современных мотивов.

Masseria Torre Maizza, Апулия

Многие лучшие гостиницы Италии быстро набирают популярность среди как новичков, так и опытных путешественников. Давайте вместе посетим одно из лучших заведений с памятным названием Masseria Torre Maizza. Он вырос среди белых стен древнего имения XVI века с волшебной атмосферой деревенского пансиона.

Его жилое пространство постоянно расширяется в уютные номера с практической планировкой. Для гостей предусмотрено поле для гольфа на девять лунок, которое сочетается с изумрудными лугами и оливковыми рощами. Для приятных прогулок гостей любовно украшают ухоженный сад с розами и бугенвилиями.

Для расслабления есть бассейн с голубой водой, а для вздохов под лунным сиянием и неторопливых посиделок – уютные беседки. Здесь гостям предлагают обеды и ужины под открытым небом, а "картину" шикарной трапезы эффектно украшают тарелки с сочными сезонными фруктами.

Дизайн ресторана тоже впечатляет. Контрастная черно-белая схема успешно дополнена яркими цветами, например, горчичными подушками или яркими элементами декора.

Искусный кулинар Луиджи Барлетта знает, как приготовить крутые местные деликатесы и международные шедевры. Спагетти с томатами и травами и магическим итальянским соусом здесь обязательно стоит попробовать.

Villa Igiea, Rocco Forte Hotel, Палермо

Хорошие отели в Италии отражают ее живописные пейзажи, добавляя нотки свежести и королевской роскоши. К примеру, Villa Igiea раскинулась в диком Палермо и искусно избрала гостиничное пространство и центр для оздоровления гостей.

Важным атрибутом лучших гостиниц Италии является удачное расположение в живописной местности. Источник: Pixels

Этот курорт принадлежит богатой семье Флориос, которая превратила его в райский остров с бассейном и сказочными пейзажами на заливе. Внутренняя планировка отеля поражает дизайнерскими светильниками с цветными фресками и массивной парадной лестницей. Гости действительно расслабляются в просторных номерах с комфортабельными ванными комнатами. Они украшены яркой цветной плиткой и изысканными декоративными элементами.

Проведите вечер с бокалом вина под красочную музыку и вам захочется продлить эти приятные моменты.