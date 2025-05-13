Найкращі готелі з підводними номерами: Топ-7 місць для проживання під поверхнею океану з морськими істотами за вікном

Готелі з "підводними" номерами сьогодні вже не є вигадкою якогось фантаста, а цілком реальною можливістю спостерігати за морським життям у різних куточках світу з незвичайного ракурсу. Останніми роками туристичні послуги поповнилися такою "підводною" пропозицією, яка швидко здобула популярність серед мандрівників з усього світу. Це зовсім інший досвід, який дозволяє пізнати океанське дно та його мешканців глибше, ніж можуть запропонувати снорклінг чи дайвінг. Можливо, ви вже чули про перші підводні номери, що з’явилися в готелях Дубая, але такі оригінальні помешкання з’явилися по всьому світу. Такі враження, звісно, не можуть бути дешевими, але є готелі з підводними номерами за досить розумною ціною, якщо брати до уваги курорти першого класу. Ви можете відпочивати на океані, занурюватися в його безодню незліченну кількість разів і милуватися сузір’ями рифових риб, але сон у товщі океанських вод подарує вам абсолютно непорівнянний досвід.

Приготуйтеся до захоплюючої пригоди в цих топ-готелях із підводними номерами.

1. Atlantis, The Palm – Дубай

Акул і скатів можна побачити за вікном цього готелю. Джерело: Image Atlantis.com

Один із найрозкішніших готелів Дубая, Atlantis The Palm, пропонує не менш розкішне розміщення у двох підводних люксах. Ви можете обрати між двома триповерховими люксами – Посейдон і Нептун, які є оазисом спокою та умиротворення. Вони мають величезні вікна від підлоги до стелі, за якими відкривається акваріум із десятками тисяч морських тварин. Гості можуть розслабитися в шикарній мармуровій ванні з видом на лагуну Амбасадор і влаштуватися в ліжку, спостерігаючи, як повз вікно пропливають риби, скати та акули. Розкішний ліфт доставить вас до затишної вітальні, за якою хлюпочуться води лагуни. Зручності номерів включають сніданок, мінібар, цілодобову послугу дворецького та реєстрацію в номері. Крім того, гості найрозкішніших підводних номерів готелю отримують додаткові бонуси, такі як трансфер з аеропорту, доступ до басейну, пляжу та аквапарку, пріоритетне бронювання ресторанів тощо.

2. Conrad Maldives Rangali Island, The Muraka – Мальдіви

The Muraka – це розкішна вілла з двома рівнями, що поєднує підводне та надводне розміщення, і є частиною Conrad Maldives Rangali Island, одного з найрозкішніших готелів Hilton. Занурена в води Індійського океану на глибину понад 16 футів (4,8 м) нижче рівня моря, підводна частина резиденції складається з вишуканої спальні з акриловим куполом на 180 градусів, вітальні з панорамними вікнами на всю стіну, гардеробної, ванної кімнати та тунельної оглядової кімнати. Спіральні сходи або ліфт ведуть на верхній рівень вілли, який включає дві спальні та ванну кімнату з видом на океан, а також відкриту терасу з басейном. Послуги приватного дворецького включені у вартість вілли. Але вілла Muraka – не єдине місце на курорті, де можна досліджувати морське життя як непомітний спостерігач: підводний ресторан Ithaa пропонує вечерю на глибині 16 футів (4,8 м) під поверхнею океану та кораловий сад.

3. Hotel Utter Inn, Швеція

Один із найнезвичайніших "підводних" готелів Швеції, Utter Inn, пропонує свій маленький куточок під поверхнею. Він розташований у місті Вестерос, приблизно за кілометр від материка. Зовні він виглядає як маленький червоний будиночок, оточений водою з усіх боків. Насправді це невеликий котедж, розташований на понтоні в озері Мелар. Гостей готелю доставляють до підводних номерів надувним човном. Вони мають можливість плавати, засмагати та спостерігати за заходом сонця, сидячи на невеликій терасі, перш ніж вирушити до спальні, розташованої приблизно на 10 футах (3 м) під водою. У спальні є два односпальні ліжка, оточені панорамними вікнами, через які видно риб, що плавають. Це невеликий номер, який стане незабутньою відпусткою для двох і чудовим подарунком на особливу подію. Верхня кімната має плиту, прісну воду та посуд. Сніданок можна замовити заздалегідь, а вечерю потрібно принести з собою. Готель працює з квітня по листопад.

4. Cruise Whitsundays Reefsuites, Австралія

Підводні номери дозволяють стати частиною підводного світу. Джерело: Image Cruisewhitsundays.com

Перше підводне розміщення на Великому Бар’єрному рифі запропонувала круїзна компанія Cruise Whitsundays, створивши один із перших готелів Австралії з підводними номерами. Ніч тут буде магічною завдяки можливості споглядати чудовий підводний світ одного з найбарвистіших рифів на планеті. Готель має два підводні номери на глибині приблизно 13 футів (4 м) з одним королівським або двома односпальними ліжками з преміальною постільною білизною. Кожен номер має ванну кімнату з панорамними скляними вікнами, через які видно підводний світ Великого Бар’єрного рифу в усій його красі. Усе включено у вартість підводних номерів: усі прийоми їжі (від сніданку до вечері), усі напої, включно з вином і пивом (але коктейлі та інший алкоголь оплачуються окремо), доступ до підводної обсерваторії та деякі активності на рифі. Наприклад, гості можуть взяти участь у приватному турі на напівпідводному човні або в екскурсії зі снорклінгом. Проживання в готелі також доступне під час круїзу по островах Вітсандей.

5. The Manta Resort, Танзанія

Частина заповітного притулку Танзанії на острові Пемба в архіпелазі Занзібар, один із найунікальніших готелів – це відокремлена вілла за межами острова в заповідній зоні з підводними номерами. Вона нагадує перевернутий акваріум, найцікавіша частина якого прихована в товщі води. Дістатися до неї можна на човні за кілька хвилин. Вілла має три рівні: одна тераса з місцями для засмагання розташована на даху, друга – на рівні моря, і гості з обох можуть насолоджуватися панорамними видами Індійського океану. Також є вітальня, ванна кімната, обідня зона зі столом і диваном. Третій рівень – підводний, де розташована вишукана спальня з великим ліжком і вікнами з усіх боків, через які можна спостерігати за зграями рифових риб та іншими морськими істотами. Курорт працює за системою "все включено", і їжу привозять на віллу в домовлені години. Підводний номер можна орендувати мінімум на три дні. Інші зручності курорту включають ресторан, басейн, пляжний бар і вишуканий спа.

6. Resorts World Sentosa Ocean Suites, Сінгапур

Що відрізняє Resorts World Sentosa Ocean Suites у Сінгапурі від інших топ-готелів у своїй категорії – це не один чи два, а 11 підводних номерів із п’ятизірковим комфортом і послугами приватного дворецького. Розташовані поруч із акваріумом і аквапарком, вони спроектовані як двоповерхові таунхауси з підводним і надводним рівнями, щоб запропонувати гостям "найкраще від суші та води". Верхній рівень включає вітальню та відкритий патіо з гідромасажною ванною. На нижньому рівні розташована спальня з комфортним ліжком із ексклюзивним матрацом RWS Serta, розкішною постільною білизною з щільністю 400 ниток і великим вікном від підлоги до стелі, що виходить на захоплюючий підводний світ. Не встаючи з ліжка, гості можуть милуватися багатством вод цього району, де мешкають понад 40 000 морських істот. Інші зручності номерів включають 50-дюймовий телевізор із кабельним телебаченням, сейф, кавоварку та безкоштовний Wi-Fi.

7. Jules’ Undersea Lodge, Флорида

Єдиний спосіб дістатися до номера – пливти під водою з аквалангістом. Джерело: Image Jul.com

Один із найнезвичайніших готелів у світі розташований у Флориді та присвячений творчості письменника Жуля Верна, чийому перу належить, зокрема, роман "20 000 льє під водою". Що відрізняє цей підводний готель від інших відомих готелів із підводними номерами по всьому світу – це те, що снорклінг є єдиним способом дістатися до вашого номера. Тож цей варіант розміщення підходить лише для активних мандрівників. Цей лодж колись був домом для морського дослідницького центру. Він виходить на захищену мангрову лагуну та зону годування рифових риб. Усередині лодж має дві окремі кімнати, які можуть вмістити максимум 4 особи, душову кімнату та вітальню з круглими вікнами діаметром 42 дюйми в кожній зоні. Доставка піци на вечерю включена у вартість, а персонал чергує цілодобово, щоб забезпечити безпеку та комфорт гостей. Лодж Верна пропонує не лише ночівлю, а й тригодинне перебування для підводного досвіду.