Лучшие отели с подводными номерами: Топ-7 мест для обитания под поверхностью океана с морскими существами за окном

Отели с "подводными" номерами сегодня уже не выдумка какого-то фантаста, а вполне реальной возможностью наблюдать за морской жизнью в разных уголках мира с необычного ракурса. В последние годы туристические услуги пополнились таким "подводным" предложением, которое быстро приобрело популярность среди путешественников со всего мира. Это совсем другой опыт, позволяющий познать океанское дно и его обитателей глубже, чем могут предложить снорклинг или дайвинг. Возможно, вы уже слышали о первых подводных номерах, появившихся в отелях Дубая, но такие оригинальные дома появились по всему миру. Такие впечатления, конечно, не могут быть дешевыми, но есть отели с подводными номерами по достаточно разумной цене, если учесть курорты первого класса. Вы можете отдыхать на океане, погружаться в его бездну бесчисленное количество раз и любоваться созвездиями рифовых рыб, но сон в толще океанских вод подарит вам совершенно неподражаемый опыт.

Приготовьтесь к увлекательному приключению в этих топ-гостиницах с подводными номерами.

1. Atlantis, The Palm – Дубай

Акул и скатов можно увидеть за окном этого отеля. Источник: Image Atlantis.com

Одна из самых роскошных гостиниц Дубая, Atlantis The Palm, предлагает не менее роскошное размещение в двух подводных люксах. Вы можете выбрать между двумя трехэтажными люксами – Посейдон и Нептун, оазисом спокойствия и умиротворения. У них огромные окна от пола до потолка, за которыми открывается аквариум с десятками тысяч морских животных. Гости могут расслабиться в шикарной мраморной ванне с видом на лагуну Амбасадор и устроиться в постели, наблюдая, как мимо окна проплывают рыбы, скаты и акулы. Роскошный лифт доставит вас в уютную гостиную, за которой плещутся воды лагуны. Удобства номера включают: завтрак, минибар, круглосуточная услуга дворецкого и регистрация в номере. Кроме того, гости самых роскошных подводных номеров отеля получают дополнительные бонусы, такие как трансфер из аэропорта, доступ к бассейну, пляжу и аквапарку, приоритетное бронирование ресторанов и т.д.

2. Conrad Maldives Rangali Island, Мурака – Мальдивы.

The Muraka – это роскошная вилла с двумя уровнями, объединяющая подводное и надводное расположение, и является частью Conrad Maldives Rangali Island, одного из самых роскошных отелей Hilton. Погруженная в воды Индийского океана на глубину более 16 футов (4,8 м) ниже уровня моря, подводная часть резиденции состоит из изысканной спальни с акриловым куполом на 180 градусов, гостиной с панорамными окнами во всю стену, гардеробной, ванной и туннельной смотровой комнаты. Спиральная лестница или лифт ведут на верхний уровень виллы, который включает в себя две спальни и ванную комнату с видом на океан, а также открытую террасу с бассейном. Услуги частного дворецкого входят в стоимость виллы. Но вилла Muraka – не единственное место на курорте, где можно исследовать морскую жизнь как незаметный наблюдатель: подводный ресторан Ithaa предлагает ужин на глубине 16 футов (4,8 м) под поверхностью океана и коралловый сад.

3. Hotel Utter Inn, Швеция

Одна из самых необычных подводных гостиниц Швеции, Utter Inn, предлагает свой маленький уголок под поверхностью. Он расположен в городе Вестерос, примерно в километре от материка. Внешне он выглядит как маленький красный домик, окруженный водой со всех сторон. По сути это маленький коттедж, расположенный на понтоне в озере Мелар. Гостей отеля доставляют до подводных номеров надувной лодкой. Они имеют возможность плавать, загорать и наблюдать закат, сидя на небольшой террасе, прежде чем отправиться в спальню, расположенную примерно на 10 футах (3 м) под водой. В спальне есть две односпальные кровати, окруженные панорамными окнами, через которые видны плавающие рыбы. Это небольшой номер, который станет незабываемым отпуском для двоих и отличным подарком на особое событие. Верхняя комната имеет плиту, пресную воду и посуду. Завтрак можно заказать заранее, а ужин нужно принести с собой. Отель работает с апреля по ноябрь.

4. Cruise Whitsundays Reefsuites, Австралия

Подводные номера позволяют стать частью подводного мира. Источник: Image Cruisewhitsundays.com

Первое подводное размещение на Большом Барьерном рифе предложила круизная компания Cruise Whitsundays, создав одну из первых гостиниц Австралии с подводными номерами. Ночь здесь будет магической благодаря возможности созерцать прекрасный подводный мир одного из самых красочных рифов на планете. Отель имеет два подводных номера на глубине примерно 13 футов (4 м) с одной королевской или двумя односпальными кроватями с премиальным постельным бельем. Каждый номер имеет ванную комнату с панорамными стеклянными окнами, через которые виден подводный мир Большого Барьерного рифа во всей его красоте. Все включено в стоимость подводных номеров: все приемы пищи (от завтрака до ужина), все напитки, включая вино и пиво (но коктейли и другой алкоголь оплачиваются отдельно), доступ к подводной обсерватории и некоторые активности на рифе. Например, гости могут принять участие в частном туре на полуподводной лодке или в экскурсии со снорклингом. Размещение в отеле также доступно во время круиза по островам Витсандей.

5. The Manta Resort, Танзания

Часть заветного убежища Танзании на острове Пемба в архипелаге Занзибар, одна из самых уникальных гостиниц – это уединенная вилла за пределами острова в заповедной зоне с подводными номерами. Она напоминает перевернутый аквариум, интереснейшая часть которого скрыта в толще воды. Добраться до нее можно на лодке за несколько минут. Вилла имеет три уровня: одна терраса с загорающими местами расположена на крыше, вторая – на уровне моря, и гости с обоих могут наслаждаться панорамными видами Индийского океана. Также есть гостиная, ванная комната, обеденная зона со столом и диваном. Третий уровень – подводный, где расположена изысканная спальня с большой кроватью и окнами со всех сторон, через которые можно наблюдать стаи рифовых рыб и другими морскими существами. Курорт работает по системе "все включено", и еду привозят на виллу в оговоренные часы. Подводный номер можно арендовать минимум на три дня. Другие удобства курорта включают ресторан, бассейн, пляжный бар и изысканный спа.

6. Resorts World Sentosa Ocean Suites, Сингапур

Что отличает Resorts World Sentosa Ocean Suites в Сингапуре от других топ-отелей в своей категории – это не один или два, а 11 подводных номеров с пятизвездочным комфортом и услугами частного дворецкого. Расположенные рядом с аквариумом и аквапарком, они спроектированы как двухэтажные таунхаусы с подводным и надводным уровнями, чтобы предложить гостям лучше всего от суши и воды. Верхний уровень включает в себя гостиную и открытый патио с гидромассажной ванной. На нижнем уровне расположена спальня с комфортной кроватью с эксклюзивным матрасом RWS Serta, роскошным постельным бельем с плотностью 400 нитей и большим окном от пола до потолка, выходящего на увлекательный подводный мир. Не поднимаясь с кровати, гости могут любоваться богатством вод этого района, где проживают более 40 000 морских существ. Другие удобства номеров включают 50-дюймовый телевизор с кабельным телевидением, сейф, кофемашину и бесплатный Wi-Fi.

7. Jules' Undersea Lodge, Флорида

Единственный способ добраться до номера – плыть под водой с аквалангистом. Источник: Image Jul.com

Один из самых необычных отелей в мире расположен во Флориде и посвящен творчеству писателя Жюля Верна, чьему перу принадлежит, в частности, роман "20 000 лье под водой". Что отличает этот подводный отель от других известных гостиниц с подводными номерами по всему миру – это то, что снорклинг является единственным способом добраться до вашего номера. Этот вариант размещения подходит только для активных путешественников. Этот лодж когда-то был домом для морского исследовательского центра. Он выходит на защищенную мангровую лагуну и зону кормления рифовых рыб. Внутри лодж имеется две отдельные комнаты, которые могут вместить максимум 4 человека, душевую комнату и гостиную с круглыми окнами диаметром 42 дюйма в каждой зоне. Доставка пиццы на ужин включена в стоимость, а персонал дежурит круглосуточно для обеспечения безопасности и комфорта гостей. Лодж Верна предлагает не только ночлег, но и трехчасовое пребывание для подводного опыта.