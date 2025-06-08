Найкращі готелі на грецьких островах: ексклюзивний відпочинок у райських оазах без космічних переплат

Грецькі острови з блакитними затоками та сніжно-білими пляжами вітають мандрівників з усіх куточків планети. Вони пропонують розкішне розміщення у курортах світового класу та затишних бутик-готелях з елітним сервісом. Чудова кухня з великою кількістю делікатесів із морепродуктів і безліч захоплюючих розваг у крутих готелях грецьких островів допомагають провести ідеальну відпустку на мальовничому узбережжі з чарівними світанками.

Райські острови з теплим кліматом ідеально підходять для відпочинку з сім’єю чи коханою людиною, фантастичного весілля та незабутнього медового місяця. Тут є багато затишних куточків для усамітнення та спокійного відпочинку в компанії танцюючих хвиль і ніжного південного сонця.

Ми пропонуємо вам зануритися в казковий світ найкращих готелів грецьких островів, щоб зловити магічного "птаха щастя" за хвіст.

Santa Marina, Мікронос

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 з 5)

У мальовничих пагорбах Агіос-Нікітас розташувався один із найкращих готелів грецьких островів із романтичною назвою Santa Marina. Цей розкішний заклад на Мікроносі має власний піщаний пляж для приємного відпочинку гостей.

Готель пропонує мандрівникам розміщення різних категорій:

доглянуті та стильні номери з гламурними краєвидами на безкрає море;

бездоганні люкси з комплексом ексклюзивних зручностей;

вілли з акцентом на королівський шик.

Багато позитивних емоцій гостям дарує Beach Club, розташований у блакитній затоці. Гастрономічна сцена готелю надзвичайно різноманітна та шикарна. Тут мандрівники смакують тушковану баранину та азійське поке, соковите м’ясо на грилі та севіче з морепродуктів.

Відпочивальникам не доводиться довго думати, чим зайнятися в готелі. Усе тут інтуїтивно зрозуміло:

Відвідати спа. Майстри спа-центру готелю з чудовим хамамом і омолоджувальними масажами докладають багато зусиль для оздоровлення та відновлення душевної рівноваги гостей.

Поплавати в блакитних водах двох басейнів, які допомагають створити картину ідилічного відпочинку для мандрівників на грецьких островах.

Смакувати освіжаючий коктейль біля басейну, насолоджуючись свіжим повітрям, наповненим пікантними морськими бризами.

Для приватних автомобілів гостей доступна безкоштовна парковка, а постійний доступ до Інтернету дозволяє залишатися на зв’язку зі світом.

Веб-сайт для бронювання: https://www.marriott.com/en-us

Адреса: Ornos Bay, Мікронос 846 00, Греція

Телефон: +30 2289 023220

Rooster, Антипарос

The Rooster зачаровує з першого погляду. Джерело: https://theroosterantiparos.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

У списку хороших готелів грецьких островів на 2024 рік експерти з подорожей незмінно включають Rooster, яскравий заклад із першокласним сервісом. Для мандрівників з любов’ю підготовлено 16 люксів і вілл, які гармонійно доповнюють мальовничі пейзажі долини. Вони пропонують нереальні краєвиди на море, що ніжно виблискує в променях сонця, що сходить.

Номери готелю оформлені з вишуканим дизайнерським смаком:

Стіни та підлога комфортного готельного розміщення оригінально оздоблені пресованим гіпсом.

Стильні меблі та практична техніка допомагають гостям насолоджуватися безтурботним відпочинком у райському оазисі.

Усі номери мають просторі веранди з екзотичними рослинами та індивідуальними бірюзовими басейнами.

Гості насолоджуються заняттями йогою, омолоджувальними процедурами та тонізувальними масажами. Увечері гості цього чудового готелю грецьких островів із задоволенням приходять до бару, щоб насолодитися вишуканими напоями та спілкуванням із приємними співрозмовниками. Перлиною закладу є мальовничий Secret Garden, де гостям пропонують ніжні солодощі.

Веб-сайт: https://theroosterantiparos.com/

Адреса: Livadia Bay, Антипарос 840 07, Греція

Телефон: +30 2284 440900

Perivolas, Санторині

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Готель Perivolas – одне з найкращих місць для проживання на грецьких островах, зокрема на сонячному Санторині. Він розташований серед драматичних скель над безкрайнім Егейським морем. Готель гармонійно втілює романтичну атмосферу, в якій домінує витончений мінімалізм.

20 номерів закладу розміщені в таємничих печерах, які пройшли ретельну реставрацію та оновлення дизайну. Творці готелю подбали, щоб гості постійно милувалися чарівними грецькими заходами сонця, не виходячи з затишного житла.

Гостям подають просту їжу та напої з грецьким колоритом. Готель може організувати шикарне дозвілля:

Відвідування божественних спа-процедур.

Виконання комплексу вправ у тренажерному залі з функціональними тренажерами.

Заняття йогою з індивідуальним інструктором.

Купання в дзеркальному басейні та прогулянки мальовничим узбережжям в екзотичній локації допомагають відчути гармонію з собою та зовнішнім світом.

Веб-сайт: https://www.perivolas.gr/.

Адреса: Perivolas, Тіра 847 02, Греція

Телефон: +30 2286 071308

Angsana, Корфу

Angsana – це чарівний світ із тонізувальними спа-процедурами та приватним басейном. Джерело: Pixels

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Найкращі готелі грецьких островів уособлюють найкращі традиції курортного сервісу. До списку таких закладів можна сміливо включити Angsana, який облаштувала відома компанія Banyan Tree Group.

Тут відчувається вплив азійських традицій дизайну, які успішно поєднуються з перевагами п’ятизіркового відпочинку на блакитному узбережжі:

Спа-центр із прекрасним хамамом, басейном і затишними кімнатами для оздоровчих процедур.

Оксамитовий приватний пляж із клубом для веселих активностей.

Просторий критий басейн завдовжки 25 метрів і відкритий басейн із затишними зонами для відпочинку.

Тренажерний зал із сучасним обладнанням Technogym.

Мармурові ванні кімнати надзвичайно приємні для занурення в потоки тропічного душу. Азіатська тематика вдало підтримується японськими кімоно та м’якими капцями.

Найкращі кулінарні враження запрошують отримати в ресторані Koh із чудовими азійськими делікатесами, Botrini із розкішною італійською кухнею та барі на даху з великим вибором вин і багатим асортиментом безалкогольних напоїв.

Веб-сайт: https://www.angsana.com/

Адреса: Akra Punta, National Rd 11 Km, Мпенітсес 490 84, Греція

Телефон: +30 2661 022900

Kalesma, Мікронос

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Між мальовничими пляжами Орнос і Агіос-Іоанніс розташований один із найпопулярніших готелів грецьких островів під назвою Kalesma. Він знаходиться в райському оточенні, далеко від міської метушні. Номери готелю прикрашені дизайнерськими меблями та ексклюзивним декором.

Розміщення закладу оформлене в найкращих дизайнерських традиціях Греції з використанням світлого каменю та якісного дерева. На мальовничій прилеглій території готелю регулярно проводяться затишні посиденьки гостей біля вогнища з приємним музичним супроводом.

Ресторан Pere Ubu подає дивовижну середземноморську та міжнародну кухню. Побалуйте свої смакові рецептори тарамою з цвітної капусти та м’ясом на грилі. Запийте це коктейлем зі спіруліною, і ви відчуєте, як солодке задоволення розливається вашим тілом.

Якщо вас цікавить просторий гостьовий будинок, який може вмістити кілька осіб, забронюйте комфортну віллу з розкішним розміщенням. Вона оснащена приватним басейном і багатим інтер’єрним дизайном від Вангеліса Боніоса зі студії Bonobo Studio.

Веб-сайт: https://www.kalesmamansion.com/

Адреса: Алеомандра, Мікронос 846 00, Греція

Телефон: +30 2289 077222

Verina Astra, Сіфнос

Неподалік від Verina Astra розташований Артеменос із його синьо-білими куполами. Джерело: Pixels

⭐ ⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5) Відгуки про найкрутіші готелі грецьких островів традиційно прикрашає Verina Astra з просторою терасою, що пропонує магічні краєвиди на численні церкви та вітряки Сіфноса. Це ідеальне місце, щоб насолоджуватися дивовижними заходами сонця з таємничими переливами помаранчево-червоних і фіолетово-синіх відтінків.

Номери готелю елегантно оформлені з вишуканим смаком:

Ретельно побілені бамбукові стіни та стелі чудово доповнені плетеними абажурами та милими керамічними вазами.

М’які подушки в сірувато-білих тонах додають грайливих ноток в інтер’єри.

Ресторан готелю подає смачні овочі на грилі та морепродукти.

Пікантні соуси з трав, горіхів і вишуканих спецій допомагають збагатити смак фірмових страв спокусливими нотами. Додавання свіжозрізаних трав, зокрема розмарину, петрушки та орегано, сприяє збереженню максимальної кількості вітамінів і додає стравам естетику.

Неподалік від готелю розташований Artemonas, з його численними куполами в типовій синьо-білій гамі та кафе зі смаженими креветками та кульками з нуту. Перебуваючи в цьому районі, обов’язково відвідайте знаменитий бар Kavos Sunrise, розташований у Кастро. Там подають вишуканий ром, який допомагає нові грані відпочинку на грецьких островах. Для шикарного дозвілля гостей передбачені відкритий басейн і спа-центр із оздоровчими процедурами.

Веб-сайт: https://verinaastrasifnos.com/

Адреса: Поулаті, Сіфнос 840 03, Греція

Телефон: +30 2284 231 440

Olea All Suite Hotel, Закінф

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Olea All Suite Hotel – яскравий приклад хороших готелів грецьких островів. Він розташований на смарагдовому пагорбі, обрамленому оливковими деревами та тропічними рослинами. Номери закладу магічно притягують гостей оригінальним поєднанням холодного бетону та благородного дерева. Затишна зона для відпочинку гостей – милі крісла у формі яєць.

Три ресторани Olea All Suite Hotel дарують гостям багато приємних гастрономічних відчуттів, пропонуючи відпочивальникам шикарні страви грецької та середземноморської кухні. На дозвіллі є чим зайнятися – відвідати заняття йогою або СПА з корисними процедурами для очищення та омолодження шкіри обличчя та тіла.

Веб-сайт: https://oleaallsuitehotel.com/

Адреса: Планос 291 00, Греція

Телефон: +30 2695 022265

Grand Hotel Poseidonion, Спецес

Poseidonion прикрашає острів Спецес і пропонує розкішне розміщення для вашого перебування. Джерело: Pixels

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Poseidonion очікувано входить до рейтингу готелів, які варто відвідати на грецьких островах у 2024 році. Він слугує перлиною острова Спецес із його дивовижною природою та м’яким кліматом. Номери готелю майстерно оформлені дизайнерами з використанням вінтажних елементів і сучасних атрибутів умеблювання.

Гордістю закладу є піаніно у вітальні та масивні мармурові сходи. Вишукані інтер’єри гармонійно доповнені кованими балконами та плиткою в старовинному стилі.

Відзначене нагородами меню Poseidonion повне соковивих морепродуктів і сезонних овочів. Бар-бібліотека запрошує розслабитися в затишній атмосфері з широким вибором літератури, освіжаючих напоїв і легкими десертами.

Веб-сайт : https://www.poseidonion.com/

Адреса: Ντάπια, Спецес 180 50, Греція

Телефон: +30 2298 074553

Bill & Coo Villas, Мікронос

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 з 5).

Одне з найкращих місць для перебування на грецьких островах носить назву Bill & Coo. Цей готель відчинив свої двері для мандрівників ще у 2006 році, успішно втілюючи переваги ексклюзивного сервісу.

Тут можна чітко відчути близькість жвавого Мікроноса з його численними ресторанами та магазинами, але водночас помірну ізоляцію від міської метушні.

Шеф-кухар Нтінос Фотінакіс працює в ресторані готелю, щоб побалувати гостей смачними делікатесами з м’яса та риби, фруктів і овочів. Наповнюйтесь бадьорою енергією на оздоровчих процедурах спа-центру.

Готель має чітку тенденцію до "співзвучності" інтер’єрів із палітрою синього моря та білого піску. Панорамні вікна допомагають наповнити номери сонячним світлом і теплом. Завдяки тканинним панелям, які використовуються як у номерах, так і в затишних зонах для відпочинку, вдається підтримувати єдину дизайнерську концепцію в усьому закладі.

Веб-сайт: https://www.bill-coo-hotel.com/

Адреса: Megali Ammos, Амоса, Мікконос 84600, Греція

Телефон: +30 2289 026292

Огляд найкращих готелів грецьких островів, щоб ваша наступна відпустка подарувала багато приємних емоцій і веселих пригод у райському оазисі. Кожний готель має свою унікальну енергію та атмосферу, притаманну хорошим місцям для відпочинку.

Насолоджуйтеся райським відпочинком із великою кількістю середземноморських делікатесів і розваг, і ви відчуєте довгоочікуваний приплив енергії!