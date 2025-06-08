Лучшие отели на греческих островах: эксклюзивный отдых в райских оазисах без космических переплат

Греческие острова с голубыми заливами и снежно-белыми пляжами поздравляют путешественников со всех уголков планеты. Они предлагают роскошное размещение в курортах мирового класса и уютных бутик-гостиниц с элитным сервисом. Прекрасная кухня с большим количеством деликатесов из морепродуктов и множество увлекательных развлечений в крутых отелях греческих островов помогают провести идеальный отпуск на живописном побережье с волшебными рассветами.

Райские острова с теплым климатом идеально подходят для отдыха с семьей или любимым человеком, фантастической свадьбы и незабываемого медового месяца. Здесь есть много уютных уголков для уединения и спокойного отдыха в компании танцующих волн и нежного южного солнца.

Мы предлагаем вам погрузиться в сказочный мир лучших отелей греческих островов, чтобы поймать магическую "птицу счастья" за хвост.

Santa Marina, Микронос

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 из 5)

В живописных холмах Агиос-Никитас расположился один из лучших отелей греческих островов с романтическим названием Santa Marina. Это роскошное заведение на Микроносе имеет собственный песчаный пляж для приятного отдыха гостей.

Отель предлагает путешественникам размещение разных категорий:

ухоженные и стильные номера с гламурными видами на бескрайнее море;

идеальные люксы с комплексом эксклюзивных удобств;

виллы с акцентом на королевский шик.

Многие положительные эмоции гостям дарит Beach Club, расположенный в голубом заливе. Гастрономическая сцена отеля очень разнообразна и шикарна. Здесь путешественники вкусят тушеную баранину и азиатское поке, сочное мясо на гриле и севиче из морепродуктов.

Отдыхающим не приходится долго думать, чем заняться в отеле. Все здесь интуитивно понятно:

Посетить спа. Мастера спа-центра отеля с отличным хамамом и омолаживающими массажами прилагают много усилий для оздоровления и восстановления душевного равновесия гостей.

Поплавайте в голубых водах двух бассейнов, которые помогают создать картину идиллического отдыха для путешественников на греческих островах.

Вкусить освежающий коктейль у бассейна, наслаждаясь свежим воздухом, наполненным пикантными морскими бризами.

Для частных автомобилей гостей доступна бесплатная парковка, а постоянный доступ в Интернет позволяет оставаться на связи с миром.

Веб-сайт для бронирования: https://www.marriott.com/en-us

Адрес: Ornos Bay, Микронос 846 00, Греция

Телефон: +30 2289 023220

Rooster, Антипарос

The Rooster очаровывает с первого взгляда. Источник: https://theroosterantiparos.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

В списке хороших отелей греческих островов на 2024 год эксперты по путешествиям неизменно включают Rooster, яркое заведение с первоклассным сервисом. Для путешественников с любовью подготовлено 16 люксов и вилл, гармонично дополняющих живописные пейзажи долины. Они предлагают нереальные виды на нежно сверкающее море в лучах восходящего солнца.

Номера отеля оформлены с изысканным дизайнерским вкусом.

Стены и пол комфортного гостиничного размещения оригинально отделаны прессованным гипсом.

Стильная мебель и практичная техника помогают гостям наслаждаться беззаботным отдыхом в райском оазисе.

Во всех номерах есть просторные веранды с экзотическими растениями и индивидуальными бирюзовыми бассейнами.

Гости наслаждаются йоги, омолаживающими процедурами и тонизирующими массажами. Вечером гости этого прекрасного отеля греческих островов с удовольствием приходят в бар, чтобы насладиться изысканными напитками и общением с приятными собеседниками. Жемчужиной заведения является живописный Secret Garden, где гостям предлагают нежные сладости.

Веб-сайт: https://theroosterantiparos.com/

Адрес: Livadia Bay, Антипарос 840 07, Греция

Телефон: +30 2284 440900

Perivolas, Санторино

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Отель Perivolas – одно из лучших мест для проживания на греческих островах, в частности, на солнечном Санторине. Он расположен среди драматических скал над бескрайним Эгейским морем. Отель гармонично олицетворяет романтическую атмосферу, в которой доминирует утонченный минимализм.

20 номеров заведения размещены в таинственных пещерах, прошедших тщательную реставрацию и обновление дизайна. Создатели отеля позаботились, чтобы гости постоянно любовались волшебными греческими закатами, не выходя из уютного жилья.

Гостям подают простую еду и напитки с греческим колоритом. Отель может организовать шикарный досуг:

Посещение божественных спа-процедур.

Выполнение комплекса упражнений в тренажерном зале с функциональными тренажерами.

Занятия йогой с индивидуальным инструктором.

Купание в зеркальном бассейне и прогулки по живописному побережью в экзотической локации помогают почувствовать гармонию с собой и внешним миром.

Веб-сайт: https://www.perivolas.gr/.

Адрес: Perivolas, Тира 847 02, Греция

Телефон: +30 2286 071308

Angsana, Корфу

Angsana – это волшебный мир с тонизирующими спа-процедурами и частным бассейном. Источник: Pixels

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Лучшие отели греческих островов олицетворяют лучшие традиции курортного сервиса. В список таких заведений можно смело включить Angsana, который обустроила известная компания Banyan Tree Group.

Здесь чувствуется влияние азиатских традиций дизайна, успешно сочетающихся с преимуществами пятизвездочного отдыха на голубом побережье.

Спа-центр с прекрасным хаммамом, бассейном и уютными комнатами для оздоровительных процедур.

Бархатный приватный пляж с клубом для веселых активностей.

Просторный закрытый бассейн длиной 25 метров и открытый бассейн с уютными зонами для отдыха.

Тренажерный зал с современным оборудованием Technogym.

Мраморные ванные комнаты очень приятны для погружения в потоки тропического душа. Азиатская тематика удачно поддерживается японскими кимоно и мягкими тапочками.

Лучшие кулинарные впечатления приглашают получить в ресторане Koh с замечательными азиатскими деликатесами, Botrini с роскошной итальянской кухней и баром на крыше с большим выбором вин и богатым ассортиментом безалкогольных напитков.

Веб-сайт: https://www.angsana.com/

Адрес: Akra Punta, National Rd 11 Km, Мпеннитсес 490 84, Греция

Телефон: +30 2661 022900

Kalesma, Микронос

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Между живописными пляжами Орнос и Агиос-Иоаннис расположен один из самых популярных отелей греческих островов под названием Kalesma. Он находится в райском окружении, вдали от городской суеты. Номера отеля украшены дизайнерской мебелью и эксклюзивным декором.

Размещение заведения оформлено в лучших дизайнерских традициях Греции с использованием светлого камня и качественного дерева. На живописной прилегающей территории отеля регулярно проводятся уютные посиделки гостей у костра с приятным музыкальным сопровождением.

Ресторан Pere Ubu предоставляет удивительную средиземноморскую и международную кухню. Побалуйте свои вкусовые рецепторы тарамой из цветной капусты и мясом на гриле. Запейте это коктейлем со спирулиной, и вы почувствуете, как сладкое удовольствие разливается вашим телом.

Если вам интересен просторный гостевой дом, который может вместить несколько человек, забронируйте комфортную виллу с роскошным расположением. Она оснащена частным бассейном и богатым интерьерным дизайном от Вангелиса Бониоса из студии Bonobo Studio.

Веб-сайт: https://www.kalesmamansion.com/

Адрес: Алеомандра, Микронос 846 00, Греция

Телефон: +30 2289 077222

Verina Astra, Сифнос

Недалеко от Verina Astra расположен Артеменос с его сине-белыми куполами. Источник: Pixels

⭐ ⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5) Отзывы о самых крутых гостиницах греческих островов традиционно украшает Verina Astra с просторной террасой, предлагающей магические виды на многочисленные церкви и ветряные мельницы Сифноса. Это идеальное место, чтобы наслаждаться удивительными закатами с таинственными переливами оранжево-красных и фиолетово-синих оттенков.

Номера элегантно оформлены с изысканным вкусом.

Тщательно выбеленные бамбуковые стены и потолки прекрасно дополнены плетеными абажурами и милыми керамическими вазами.

Мягкие подушки в серовато-белых тонах добавляют игривые нотки в интерьеры.

Ресторан отеля предлагает вкусные овощи на гриле и морепродукты.

Пикантные соусы из трав, орехов и изысканных специй помогают обогатить вкус фирменных блюд соблазнительными нотами. Добавление свежесрезанных трав, в частности, розмарина, петрушки и орегано, способствует сохранению максимального количества витаминов и придает блюдам эстетику.

Недалеко от отеля расположен Artemonas, с многочисленными куполами в типичной сине-белой гамме и кафе с жареными креветками и шариками из нута. Находясь в этом районе, обязательно посетите знаменитый бар Kavos Sunrise, расположенный в Кастро. Там подают изысканный ром, помогающий новые грани отдыха на греческих островах. В отеле предлагается открытый бассейн и спа-услуги с оздоровительными процедурами.

Веб-сайт: https://verinaastrasifnos.com/

Адрес: Поулати, Сифнос 840 03, Греция

Телефон: +30 2284 231 440

Olea All Suite Hotel, Закинф

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Olea All Suite Hotel – яркий пример хороших отелей греческих островов. Он расположен на изумрудном холме, обрамленном оливковыми деревьями и тропическими растениями. Номера заведения магически притягивают гостей оригинальным сочетанием холодного бетона и благородного дерева. Уютная зона для отдыха гостей – милые кресла в форме яиц.

Три ресторана Olea All Suite Hotel дарят гостям много приятных гастрономических ощущений, предлагая отдыхающим шикарные блюда греческой и средиземноморской кухни. На досуге есть чем заняться – посетить занятия йогой или СПА полезными процедурами для очищения и омоложения кожи лица и тела.

Веб-сайт: https://oleaallsuitehotel.com/

Адрес: Планос 291 00, Греция

Телефон: +30 2695 022265

Grand Hotel Poseidonion, Спецес

Poseidonion украшает остров Спецес и предлагает роскошное размещение для вашего пребывания. Источник: Pixels

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Poseidonion ожидается в рейтинге отелей, которые стоит посетить на греческих островах в 2024 году. Он служит жемчужиной острова Спецес с его удивительной природой и мягким климатом. Номера отеля искусно оформлены дизайнерами с использованием винтажных элементов и современных атрибутов мебели.

Гордостью заведения является пианино в гостиной и массивной мраморной лестнице. Изысканные интерьеры гармонично дополнены коваными балконами и плиткой в старинном стиле.

Отмеченное наградами меню Poseidonion полно сочных морепродуктов и сезонных овощей. Бар-библиотека приглашает расслабиться в уютной обстановке с широким выбором литературы, освежающих напитков и легкими десертами.

Веб-сайт: https://www.poseidonion.com/

Адрес: Ντάπια, Спецес 180 50, Греция

Телефон: +30 2298 074553

Bill & Coo Villas, Микронос

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5).

Одно из лучших мест для пребывания на греческих островах носит название Bill & Coo. Эта гостиница открыла свои двери для путешественников еще в 2006 году, успешно воплощая преимущества эксклюзивного сервиса.

Здесь можно четко ощутить близость оживленного Микроноса с его многочисленными ресторанами и магазинами, но вместе с тем умеренную изоляцию от городской суеты.

Шеф-повар Нтинос Фотинакис работает в ресторане отеля, чтобы побаловать гостей вкусными деликатесами из мяса и рыбы, фруктов и овощей. Наполняйтесь бодрой энергией на оздоровительных процедурах спа.

Отель имеет четкую тенденцию к "созвучности" интерьеров с палитрой синего моря и белого песка. Панорамные окна помогают заполнить номера солнечным светом и теплом. Благодаря тканевым панелям, которые используются как в номерах, так и в уютных зонах отдыха, удается поддерживать единую дизайнерскую концепцию во всем заведении.

Веб-сайт: https://www.bill-coo-hotel.com/

Адрес: Megali Ammos, Амоса, Микконос 84600, Греция

Телефон: +30 2289 026292

Обзор лучших отелей греческих островов, чтобы ваш следующий отпуск подарил много приятных эмоций и веселых приключений в райском оазисе. Каждый отель имеет свою уникальную энергию и атмосферу, присущую хорошим местам для отдыха.

Наслаждайтесь райским отдыхом с большим количеством средиземноморских деликатесов и развлечений, и вы почувствуете долгожданный приток энергии!