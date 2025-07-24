Найкращі місця для відвідування під час сезону дощів поблизу Мумбаї: що робити, що подивитися та які правила дотримуватися

Багато людей побоюються сезону дощів у Мумбаї, боячись сильних злив і зіпсованої відпустки. Зібравши досвід відважних туристів, ми спробуємо розкрити всю красу та визначити найкращі місця для відвідування в Мумбаї під час сезону дощів. Сезон дощів у Мумбаї починається в червні та закінчується наприкінці вересня. Мусони досягають піку в липні (дощі можуть не припинятися до 27 днів), але в червні, серпні та вересні є багато періодів без опадів, коли можна не лише прогулятися, але й позасмагати. Рекомендовані місця поблизу Мумбаї для відвідування під час мусону пропонують безліч активностей, які не дадуть вам нудьгувати. Атмосфера природи в сезон дощів ідеально підходить для релаксу та спокійного відпочинку з неквапливими враженнями та подіями. Втеча з сім’єю в дощовий настрій чудово вчить насолоджуватися моментом і відчувати красу природи в усіх її проявах.

Ми допоможемо вам знайти найкращі місця для відвідування під час сезону дощів поблизу Мумбаї, щоб у вас завжди було що робити та на що подивитися. Все, що вам потрібно, — це взяти дощовики, водонепроникне взуття та увімкнути дух пригод.

1. Алібаг

Приблизно за 120 кілометрів від Мумбаї, в районі Райгад штату Махабалешвар, розташувалося прибережне містечко Алібаг. Місцеві жителі із задоволенням приїжджають сюди на вихідні, щоб відпочити, розслабитися та насолодитися красою пляжів Нагайон, Варсолі, Кіхім і Мандва. Це одне з найпопулярніших місць для організації спокійного та мальовничого відпочинку під час сезону дощів поблизу Мумбаї.

Храм в Індії. Джерело: Pexels

Різноманітність пам’яток допомагає цікаво організувати ваше дозвілля навіть у вологу погоду.

Що подивитися в Алібагу:

Пляж Варсолі

Форт Кхандері

Харихарешвар

Храм Джай Бхавані

Форт Муруд Джанджира

Чим зайнятися на відпочинку в Алібагу:

Влаштуйтеся зручніше на пляжі Кіхім, коли дощ припиниться — це найкраще місце для засмагання або пікніків на піску

Здійсніть похід до історичного форту Колаба

Спробуйте каякінг на пляжах Мандва та Алібаг

Трекінг стане вашою пригодою та чудовим досвідом під час сезону дощів

Вирушайте в гастрономічний тур, щоб познайомитися з культурою їжі та її смаками

Гастрономічний тур в Алібагу:

Charcoal Family — досить бюджетний ресторан для шанувальників китайської кухні

— досить бюджетний ресторан для шанувальників китайської кухні Fulora — ресторан із морепродуктами в стилі азійської кухні

— ресторан із морепродуктами в стилі азійської кухні SUJU'S Artcafe — заклад із якісним індійським фастфудом

— заклад із якісним індійським фастфудом Boardwalk by Flamboyante — індійський ресторан-бар із чудовою ліванською кухнею. Обов’язково спробуйте десерт — він того вартий.

Ви можете обрати зовсім іншу категорію житла, але зупинившись у відомих курортах, ви додасте до свого відпочинку басейн або спа-процедури, а також чудові ресторани для ваших смакових рецепторів.

2. Матхеран

Не поспішайте подорожувати далеко від міста-курорту, адже одне з місць для відвідування в Мумбаї під час сезону дощів розташоване лише за 85 кілометрів. Матхеран — перше місце, про яке думають багато людей, коли розмірковують, куди поїхати в сезон дощів поблизу Мумбаї. Розташований на висоті 2700 футів над рівнем моря, це місто ідеально підходить для відпочинку на вихідних із Мумбаї. Мальовнича природа подбала про те, щоб вам було на що покласти око, а кришталево чисте повітря без вихлопних газів (паливні транспортні засоби заборонені) п’янить і розслабляє.

Що подивитися в Матхерані:

Гірська станція Матхеран

Оглядовий пункт Луїза

Пункт Сансет

Озеро Шарлот

Форт Прабал

Оглядовий пункт Олександр

Панорамний пункт

Пункт Одного Дерева

Храм Амбарнатх

Чим зайнятися на відпочинку в Матхерані:

Здійсніть оглядову поїздку на поїзді

Насолоджуйтесь найкращими спа-процедурами

Відвідайте всі оглядові пункти для мільйона фантастичних фото

Досліджуйте храми

Гастрономічний тур у Матхерані:

Ketkar's — бюджетний вегетаріанський ресторан з індійською кухнею

— бюджетний вегетаріанський ресторан з індійською кухнею Regal Hotel — індійський ресторан із окремим меню для вегетаріанців. Сідайте на терасі, якщо не йде дощ.

— індійський ресторан із окремим меню для вегетаріанців. Сідайте на терасі, якщо не йде дощ. Amartran Corner — ресторан із морепродуктами та вегетаріанським меню

— ресторан із морепродуктами та вегетаріанським меню Rahi Garden — чудовий ресторан із широким меню, що включає італійську, китайську та індійську кухню.

3. Лонавала

За 2-3 години їзди від Мумбаї до чарівної гірської станції Лонавала ви зрозумієте, чому це місто є одним із найкращих місць для відвідування під час сезону дощів у Мумбаї.

Сезон мусонів в Індії. Джерело: Pexels

Цей затишний куточок, створений природою та доповнений людиною, слугує притулком і чудовим дозвіллям під час вологого сезону. Купання у водоспадах і походи до пам’яток триматимуть вас у захваті щодня, а додавання печер до вашого маршруту додасть пригод і адреналіну. Візьміть партнера на романтичну прогулянку печерами, де можна перечекати дощ і дослідити стародавні тунелі.

Додайте до гастрономічного туру шоколадний фадж і чіккі, щоб розтопити ваші серця.

Що подивитися в Лонавалі:

Гребля Бхуші

Форт Тікона

Печери Бхада

Озеро Пауна

Водоспади Куне

Чим зайнятися на відпочинку в Лонавалі:

Походи вздовж стежок, що обрамляють озера Пауна

Купання у водоспадах

Екскурсії фортами та печерами

Розширте гастрономічне меню вуличною їжею

Оглядові пункти та високі точки

Гастрономічний тур у Лонавалі:

Vindhyas - All Day South Specialities — кафе з індійською кухнею та великим простором для гостей

— кафе з індійською кухнею та великим простором для гостей Cooper's Fudges & Chikkis — найкращі десерти в місті

— найкращі десерти в місті Creme Della — ресторан із вишуканою італійською, індійською та азійською кухнею

— ресторан із вишуканою італійською, індійською та азійською кухнею 24 Della Resort — індійський бар із широким вибором алкогольних напоїв і коктейлів

Найдоступніша пропозиція житла, яку ми знайшли в Лонавалі, із комфортними умовами — це Nature lodge in Lonavala за 38 євро за ніч.

4. Панчгані

Поступово віддаляючись від Мумбаї, у глибині материка між кольоровими пагорбами розташувалося місто Панчгані. Унікальна природа з численними оглядовими майданчиками, оазами, водоспадами та храмами робить це місто одним із найкращих місць для відвідування в Мумбаї під час сезону дощів.

Оновлений у сезон дощів, Панчгані стає ласим шматочком у вересні та хорошим притулком для любителів походів із купанням у бурхливих водоспадах після поповнення річок.

Що подивитися в Панчгані:

Оглядовий пункт Сідней

Водоспад Чайнаман

Плато Каас

Форт Пратапгад

Оглядовий пункт із плато

Чим зайнятися на відпочинку в Панчгані:

Прогуляйтеся до села мистецтв. Тут зібрана вся суть ремесел місцевих жителів. Вивчивши історію, культуру, мистецтво таким чином, купіть сувеніри, щоб зберегти пам’ять про це автентичне місце "П’яти пагорбів" назавжди

Відвідайте сади Мапра для гастрономічних новинок

Прогулянка плато Тейблленд ідеально урізноманітнить і прикрасить ваше дозвілля

Проведіть час біля озера Венн ді Ванні. У перервах між дощами тут можна покататися на каяках або човнах

Гастрономічний тур у Панчгані:

Panchgani market — чудовий вибір свіжих індійських продуктів і делікатесів

Food Ville Restaurant — індійський ресторан із можливістю доставки та замовлення через вікно автомобіля

— індійський ресторан із можливістю доставки та замовлення через вікно автомобіля USTAADI Restaurant — ресторан із їжею, що базується на духовності та професіоналізмі шефа. Спробуйте кухню Муглай, а також північноіндійські та китайські страви

— ресторан із їжею, що базується на духовності та професіоналізмі шефа. Спробуйте кухню Муглай, а також північноіндійські та китайські страви Oregano The Organic Pizzeria — для любителів смачної, якісної та знайомої піци

Якщо ви шукаєте преміум-курорт для проживання, пропонуємо розглянути Dalwich Estate. Ви будете приємно здивовані вмістом і вартістю проживання під час мусону. Або розбавте місця для відвідування в Мумбаї під час сезону дощів приватними пропозиціями, щоб знизити ціну до мінімуму.

5. Ігатпурі

Подорожуючи 125 кілометрів від Мумбаї до району Нашик, ви знайдете ще одну перлину серед найкращих місць поблизу Мумбаї під час сезону дощів. Ігатпурі, як і Лонавала, є дуже відомою гірською станцією, популярною серед туристів.

Це найкраще місце для вивчення медитації, слухання себе та возз’єднання з природою. У Ігатпурі розташована Міжнародна академія Віпассани та найбільший медитаційний інститут.

Центр духовності обрано не випадково — атмосфера та розташування Ігатпурі вважаються дуже вдалими для пізнання, саморозвитку та духовного зростання.

Що подивитися в Ігатпурі:

Греблі Бхавалі, Вайтарна, Дарна

Водоспад озера Дженджон Вайтарна

Долини та гори

Водосховище Каролі Гхат

Міжнародна академія Віпассани Дхамма Гірі

М’янманські ворота

Чим зайнятися на відпочинку в Ігатпурі:

Спробуйте сплав по бурхливих водах для сміливих

Вивчайте медитацію та духовні практики

Відвідуйте заняття зі скелелазіння

Пориньте у водоспади

Вирушайте в походи гірськими стежками та вершинами

Гастрономічний тур в Ігатпурі:

Shree Pav Bhaji — фастфуд для тих, хто сумує за бургерами та картоплею фрі

Namaste Restaurant Vrindavan — у найкращих традиціях індійської та європейської кухні

— у найкращих традиціях індійської та європейської кухні Himalaya Bar And Restaurant — ресторан-бар із високою тибетською кухнею та окремим вегетаріанським меню

— ресторан-бар із високою тибетською кухнею та окремим вегетаріанським меню Akbar Bhai Tandoori And Biryani — смачні страви за розумною ціною. Рекомендується для дітей

Royal Meadows пропонує розкішний варіант проживання в Ігатпурі, із середньою вартістю номера 119 євро. А MTDC Approved Meghdhanush park забезпечить комфорт і басейн у дворі за 40 євро. Rakabi The Fern - An Ecotel Hotel, Igatpuri у серпні можна забронювати від 36 євро з усіма зручностями.

6. Махабалешвар

Індійський кібіц. Джерело: Pexels

Діставшись до цієї гірської станції далеко від Мумбаї, ви не пошкодуєте. Розташоване в самому серці гірського хребта Сах’ядрі, це місто стало шикарним напрямком у Мумбаї для відвідування під час сезону дощів.

Махараштра вітає відвідувачів цілий рік, але сезон мусонів особливо красивий. Дощі, що омолоджують і розчісують зелень навколо, пропонують краєвиди на бурхливі водоспади, звивисті гірські дороги для трекінгу та неймовірно барвисті заходи й світанки. А якщо вам пощастить побачити веселку, ви можете подумати, що світ магії саме тут.

Не бійтеся складнощів походів, адже є багато маршрутів із різним рівнем складності, і ви завжди зможете обрати той, що вам підходить.

Що подивитися в Махабалешварі:

Храм Господа Махабалешвара

Озеро Венна

Оглядовий майданчик Вілсон

Храм Крішнабаї

Водоспад Лінгмала

Слоняча голова

Чим зайнятися під час відпустки в Махабалешварі:

Оглядові майданчики — саме те, щоб познайомитися з містом і краєвидами

Поглибтеся в історію королівства Маратха

Прогуляйтеся храмами та вивчайте духовні практики

Зберіть колекцію фотографій водоспадів, що вирують у цей період

Додайте полуничний крем до вашого гастрономічного туру

Гастрономічний тур у Махабалешварі:

The Grapevine — винний бар з азійською кухнею та середнім ціновим діапазоном

— винний бар з азійською кухнею та середнім ціновим діапазоном Farmhouse Bistro — великий вибір італійської піци та страв середземноморської кухні

— великий вибір італійської піци та страв середземноморської кухні Barbeque Bay — індійські страви, приготовані на грилі — дуже корисна та чиста їжа

— індійські страви, приготовані на грилі — дуже корисна та чиста їжа Evershine Cafe — індійські та азійські страви на основі високоякісних продуктів

Якщо ви шукаєте преміум-курорти, зверніть увагу на Club Mahindra Sherwood Resort і Club Mahindra Saj Resort. Це власники високого комфорту та широкого переліку послуг, включених у пакети.

Ми сподіваємося, що тепер ви легко зможете обрати найкращі місця для відвідування поблизу Мумбаї під час сезону дощів.

Попередження під час мусону в Індії

Ящірка слухає. Джерело: Pexels

Як і в усіх тропічних країнах, в Індії є свої правила та попередження для туристів під час періоду сильних дощів із червня по вересень. Коли ви вже вивчили всю інформацію про візу до Індії, варто ознайомитися з правилами поведінки під час мусону, щоб зробити вашу відпустку максимально безпечною. Місця для відвідування поблизу Мумбаї мають загальні попередження, які відповідають правилам безпеки перебування в країні.

Будьте готові до дуже вологого та спекотного клімату, навіть під час мусону

Не вирушайте на екскурсії самостійно, без гіда або без ознайомлення з запланованим маршрутом

Будьте обережні з дорожнім рухом, він може бути дуже хаотичним і не підкорятися встановленим правилам, особливо в маленьких містах