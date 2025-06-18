Найкращі курорти Hilton із системою "все включено". Готелі, де перелік включених послуг покращить ваш відпочинок
Тренд відпусток "все включено" набирає обертів, і готелі, зокрема Hilton, розширюють перелік послуг, щоб привабити мандрівників. Це працює на нашу користь, адже ми отримуємо більше комфорту та розваг за фіксовану ціну. Hilton відомий своєю високою репутацією, розкішними спа-центрами, ресторанами високого класу та широким вибором активностей для всіх вікових груп. Нижче представлено список найкращих курортів Hilton із системою "все включено" по всьому світу у 2025 році, включаючи романтичні притулки для дорослих, сімейні острови розваг та ідеальні місця для пригод. Також я додав актуальні ціни та знижки, де це можливо, на основі доступних вебджерел.
1. Hilton Vallarta Riviera – Мексика
Опис: Розташований у Пуерто-Валларта, цей курорт із 444 номерами пропонує панорамні краєвиди на Тихий океан із кожного вікна. Біля басейнів є зручні кабани для перевдягання, які переходять у шезлонги на піску. Пакет "все включено" охоплює необмежене харчування в численних ресторанах, закуски в барах, алкогольні та безалкогольні напої, а також денні та нічні активності для всіх вікових груп.
Особливості:
- Можливість підвищення категорії номера до Enclave для доступу до лаунджу на 13-му поверсі.
- Спа-центр (за додаткову плату).
- Ідеально для сімейного відпочинку.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $350 за ніч за двох (≈85,000–110,000 балів Hilton Honors залежно від сезону).
- Знижка до 20% при бронюванні за 60 днів або при тривалому перебуванні.
2. Yucatán Playa del Carmen – Мексика
Опис: Цей бутиковий курорт лише для дорослих розташований на знаменитій П’ятій авеню в Плая-дель-Кармен. Пакет "все включено" включає необмежене харчування та напої (цілодобово), розважальну програму, доступ до басейнів і даху. Гості можуть користуватися кабанами на пляжі сусіднього Hilton Playa del Carmen, оскільки прямий доступ до пляжу відсутній.
Особливості:
- Комфортні номери та люкси з преміум-зручностями, включаючи люкс із джакузі та терасою.
- Спа-центр і фітнес-зал включені у пакет.
- Ідеально для пар і романтичного відпочинку.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $300 за ніч за двох (≈70,000 балів Hilton Honors).
- Спеціальна пропозиція: 2x бали для членів Hilton Honors при прямому бронюванні.
3. Hilton Rose Hall Resort & Spa – Ямайка
Опис: Розташований у Монтего-Бей, цей курорт ідеальний для сімей. Діти насолоджуються аквапарком із гірками, а дорослі відпочивають у лагунах із джакузі. Підлітки мають власну зону з аркадними іграми, а дитячий клуб пропонує розвивальні розваги. Пакет включає необмежене харчування в 7 ресторанах, напої в барах і денні активності.
Особливості:
- Поле для гольфу на 18 лунок (за додаткову плату).
- Кабани для перевдягання на пляжі (платно).
- Діти до 2 років проживають безкоштовно.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $270 за ніч за двох (≈61,000 балів Hilton Honors).
- Знижка до 40% при ранньому бронюванні.
4. Hilton La Romana – Домініканська Республіка
Опис: Сімейний курорт на пляжі Байяїбе з 6 ресторанами, 8 барами, величезним аквапарком і дитячим клубом. Гості можуть обрати номери з доступом до басейну або стандартні. Пакет включає цілодобове харчування, напої, водні та наземні активності, зокрема снорклінг і меренге.
Особливості:
- Спа, казино (на сусідньому курорті) та дайвінг-центр.
- Покращення категорії номера відкриває доступ до ексклюзивних лаунджів.
- Поруч із рибальським селом Байяїбе та островами Саона і Каталіна.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $350 за ніч за двох (≈70,000–90,000 балів Hilton Honors).
- Пропозиція: 5-та ніч безкоштовно при бронюванні через Hilton Honors.
5. Hilton Playa del Carmen – Мексика (лише для дорослих)
Опис: Курорт для пар і груп друзів у Рив’єра-Майя з 14 ресторанами, басейнами, пляжним клубом і фітнес-центром. Усі номери мають панорамні вікна, джакузі та балкони. Пакет включає денні та нічні вечірки, а люкс Chef’s Plate відкриває доступ до ексклюзивного ресторану.
Особливості:
- Спа-центр (за додаткову плату).
- Президентський люкс площею 2000 кв. футів із власним спа.
- Пляжні вечірки та розваги без дітей.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $400 за ніч за двох (≈85,000 балів Hilton Honors).
- Спеціальна пропозиція: до 20% знижки при тривалому перебуванні.
6. Hilton La Romana (лише для дорослих) – Домініканська Республіка
Опис: Курорт для дорослих на пляжі Байяїбе з необмеженими можливостями. Пакет залежить від категорії номера: люкси з доступом до басейну або Premium Club надають персоналізований check-in, VIP-лаундж, приватний пляж і цілодобовий доступ до середземноморського ресторану. Включено катамарани, каяки, віндсерфінг, пляжний волейбол і меренге.
Особливості:
- Водні та наземні активності.
- Додаткові пригоди за окрему плату.
- Елегантний дизайн із тропічним шармом.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $380 за ніч за двох (≈80,000 балів Hilton Honors).
- Пропозиція: 2x бали Hilton Honors за бронювання.
7. DoubleTree by Hilton Antalya-Kemer – Туреччина
Опис: Сімейний курорт на Середземному морі з дворівневими номерами для великих сімей. Дитячий центр пропонує розваги та послуги няні (за плату), а дитячий басейн із надувними фігурками додає веселощів. Для дорослих є приватний пляжний клуб із кабанами та водними видами спорту.
Особливості:
- 5 ресторанів, 7 барів, 10 фудтраків, пекарня та магазин морозива.
- Поруч із пляжем Кемер і вулицею Ліман
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $250 за ніч за двох (≈50,000–60,000 балів Hilton Honors).
- Знижка до 25% для членів Hilton Honors.
8. Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa – Туреччина
Опис: Курорт на стику річки Даламан і Середземного моря з 10 басейнами, приватним пляжем, дитячим клубом і фітнес-центром. Пакет включає харчування в численних ресторанах, напої та активності. Спа-центр доступний за додаткову плату.
Особливості:
- Сімейні номери з просторим дизайном.
- Водні та наземні розваги для всіх вікових груп.
- Пейзажні краєвиди, де небо зливається з басейнами.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $280 за ніч за двох (≈60,000 балів Hilton Honors).
- Спеціальна пропозиція: до 40% знижки при ранньому бронюванні.
9. DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Resort – Туреччина
Опис: Сімейний курорт на Егейському морі з приватним пляжем, басейнами для дорослих і дітей, дитячим клубом і фітнес-центром. Пакет включає цілодобовий буфет, італійський ресторан і коктейльні бари. Курорт підходить для ділових зустрічей і свят.
Особливості:
- Поруч із пляжем Торба та руїнами Педаса.
- Безкоштовний Wi-Fi та паркінг.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $220 за ніч за двох (≈45,000 балів Hilton Honors).
- Знижка до 20% при бронюванні через Hilton Getaways.
10. Hilton Marsa Alam Nubian Resort – Єгипет
Опис: Розкішний курорт на Червоному морі з приватним пляжем, 4 басейнами, фітнес-центром і дитячим клубом. Пакет включає харчування від шаверми до морепродуктів, водні активності та розваги.
Особливості:
- Люкси з панорамою Червоного моря.
- Снорклінг і дайвінг на коралових рифах.
- Дитячий клуб із розвивальними програмами.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $200 за ніч за двох (≈40,000–50,000 балів Hilton Honors).
- Спеціальна пропозиція: до 25% знижки для членів Hilton Honors.
11. Hilton Cancun – Мексика
Опис: Сімейний курорт за 20 хвилин від аеропорту Канкуна з 12 ресторанами, двома басейнами, дитячим клубом і необмеженим морозивом та чуррос. Пакет включає харчування, напої, міні-бар, пляжні та басейнові активності.
Особливості:
- Дитячий басейн із надувними атракціонами.
- Нічні розваги для дорослих.
- Няні доступні за плату.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $414 за ніч за двох (≈100,000 балів Hilton Honors).
- Знижка до 40% при ранньому бронюванні.
12. Hilton Tulum Riviera Maya – Мексика
Опис: Курорт серед природи Майя з 13 ресторанами, золотим піском і активностями для всіх вікових груп. Пакет включає велопрогулянки, дитячі та підліткові програми. Спа доступне в сусідньому курорті.
Особливості:
- Покращення до Enclave для ексклюзивного лаунджу.
- Екскурсії для підлітків.
- Просторі стандартні номери.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $380 за ніч за двох (≈90,000 балів Hilton Honors).
- Спеціальна пропозиція: кредит на курортні послуги при бронюванні.
13. Hilton Cancun Mar Caribe – Мексика
Опис: Новий пляжний курорт у туристичній зоні Канкуна з 8 ресторанами, величезним спа-центром і ринком на винос. Дах готелю – місце для романтичних заходів сонця та вечірок.
Особливості:
- 540 номерів із балконами, деякі з приватними басейнами.
- Ресторан Maxal із мексиканською високою кухнею.
- Розташований за мангровим заповідником.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $414 за ніч за двох (≈100,000 балів Hilton Honors).
- Знижка до 20% при тривалому перебуванні.
14. Mangrove Beach Corendon Curacao – Кюрасао
Опис: Сімейний курорт із аквапарком, 4 басейнами, водними гірками та екскурсіями. Пакет включає морепродукти, барбекю на пляжі, спортивні та розважальні активності на піску.
Особливості:
- Ресторан морепродуктів і пляжні коктейлі.
- Водні види спорту та екскурсії.
- Поруч із білим піщаним пляжем.
Ціни та пропозиції (2025):
- Від $300 за ніч за двох (≈60,000–70,000 балів Hilton Honors).
- Спеціальна пропозиція: до 20% знижки через Hilton Getaways.
15. Zemi Miches Punta Cana – Домініканська Республіка
Опис: Новий курорт, який відкриється у 2025 році, із 502 номерами та 18 пляжними бунгало. 123 номери з приватними басейнами з’єднані водними доріжками до різних зон курорту. Пакет включає харчування, напої, пляжні та басейнові активності.
Особливості:
- Ексклюзивні бунгало для усамітнення.
- Кілометри м’якого піску та пальм.
- Перший курорт Curio Collection у Домініканській Республіці.
Ціни та пропозиції (2025):
- Очікувані ціни: від $400 за ніч за двох (≈80,000–100,000 балів Hilton Honors).
- Спеціальна пропозиція: знижки на відкриття (перевіряйте на сайті Hilton).
Поради щодо бронювання та економії у 2025 році
- Раннє бронювання: Знижки до 40% доступні при бронюванні за 60 днів.
- Hilton Honors: Використовуйте бали для бронювання (5-та ніч безкоштовно) або отримуйте 2x бали за пряме бронювання.
- Пакети Hilton Getaways: Комбінуйте авіаквитки, готель і активності для додаткових знижок.
- Сезонні пропозиції: Літній і осінній періоди (низький сезон) пропонують нижчі ціни, особливо в Мексиці та Карибському басейні.
- Перевірка сайтів-партнерів: Сайти як AllInclusiveOutlet або American Airlines Vacations можуть мати ексклюзивні пакетні пропозиції.