Найкращі курорти Hilton із системою ''все включено''. Готелі, де перелік включених послуг покращить ваш відпочинок

Тренд відпусток "все включено" набирає обертів, і готелі, зокрема Hilton, розширюють перелік послуг, щоб привабити мандрівників. Це працює на нашу користь, адже ми отримуємо більше комфорту та розваг за фіксовану ціну. Hilton відомий своєю високою репутацією, розкішними спа-центрами, ресторанами високого класу та широким вибором активностей для всіх вікових груп. Нижче представлено список найкращих курортів Hilton із системою "все включено" по всьому світу у 2025 році, включаючи романтичні притулки для дорослих, сімейні острови розваг та ідеальні місця для пригод. Також я додав актуальні ціни та знижки, де це можливо, на основі доступних вебджерел.

Мексиканська Рів'єра прикрашена курортом Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

1. Hilton Vallarta Riviera – Мексика

Опис: Розташований у Пуерто-Валларта, цей курорт із 444 номерами пропонує панорамні краєвиди на Тихий океан із кожного вікна. Біля басейнів є зручні кабани для перевдягання, які переходять у шезлонги на піску. Пакет "все включено" охоплює необмежене харчування в численних ресторанах, закуски в барах, алкогольні та безалкогольні напої, а також денні та нічні активності для всіх вікових груп.

Особливості:

Можливість підвищення категорії номера до Enclave для доступу до лаунджу на 13-му поверсі.

для доступу до лаунджу на 13-му поверсі. Спа-центр (за додаткову плату).

Ідеально для сімейного відпочинку.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $350 за ніч за двох (≈85,000–110,000 балів Hilton Honors залежно від сезону).

Знижка до 20% при бронюванні за 60 днів або при тривалому перебуванні. Лаундж в Плайя-дель-Кармен на Юкатані від Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

2. Yucatán Playa del Carmen – Мексика

Опис: Цей бутиковий курорт лише для дорослих розташований на знаменитій П’ятій авеню в Плая-дель-Кармен. Пакет "все включено" включає необмежене харчування та напої (цілодобово), розважальну програму, доступ до басейнів і даху. Гості можуть користуватися кабанами на пляжі сусіднього Hilton Playa del Carmen, оскільки прямий доступ до пляжу відсутній.

Особливості:

Комфортні номери та люкси з преміум-зручностями, включаючи люкс із джакузі та терасою.

Спа-центр і фітнес-зал включені у пакет.

Ідеально для пар і романтичного відпочинку.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $300 за ніч за двох (≈70,000 балів Hilton Honors).

Спеціальна пропозиція: 2x бали для членів Hilton Honors при прямому бронюванні. Океанська панорама на Ямайці від Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

3. Hilton Rose Hall Resort & Spa – Ямайка

Опис: Розташований у Монтего-Бей, цей курорт ідеальний для сімей. Діти насолоджуються аквапарком із гірками, а дорослі відпочивають у лагунах із джакузі. Підлітки мають власну зону з аркадними іграми, а дитячий клуб пропонує розвивальні розваги. Пакет включає необмежене харчування в 7 ресторанах, напої в барах і денні активності.

Особливості:

Поле для гольфу на 18 лунок (за додаткову плату).

Кабани для перевдягання на пляжі (платно).

Діти до 2 років проживають безкоштовно.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $270 за ніч за двох (≈61,000 балів Hilton Honors).

Знижка до 40% при ранньому бронюванні.

4. Hilton La Romana – Домініканська Республіка

Опис: Сімейний курорт на пляжі Байяїбе з 6 ресторанами, 8 барами, величезним аквапарком і дитячим клубом. Гості можуть обрати номери з доступом до басейну або стандартні. Пакет включає цілодобове харчування, напої, водні та наземні активності, зокрема снорклінг і меренге.

Особливості:

Спа, казино (на сусідньому курорті) та дайвінг-центр.

Покращення категорії номера відкриває доступ до ексклюзивних лаунджів.

Поруч із рибальським селом Байяїбе та островами Саона і Каталіна.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $350 за ніч за двох (≈70,000–90,000 балів Hilton Honors).

Пропозиція: 5-та ніч безкоштовно при бронюванні через Hilton Honors. Краєвиди Мексиканської затоки з балконів курорту Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

5. Hilton Playa del Carmen – Мексика (лише для дорослих)

Опис: Курорт для пар і груп друзів у Рив’єра-Майя з 14 ресторанами, басейнами, пляжним клубом і фітнес-центром. Усі номери мають панорамні вікна, джакузі та балкони. Пакет включає денні та нічні вечірки, а люкс Chef’s Plate відкриває доступ до ексклюзивного ресторану.

Особливості:

Спа-центр (за додаткову плату).

Президентський люкс площею 2000 кв. футів із власним спа.

Пляжні вечірки та розваги без дітей.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $400 за ніч за двох (≈85,000 балів Hilton Honors).

Спеціальна пропозиція: до 20% знижки при тривалому перебуванні. Бірюзові води Домініканської Республіки, що омивають курорт Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

6. Hilton La Romana (лише для дорослих) – Домініканська Республіка

Опис: Курорт для дорослих на пляжі Байяїбе з необмеженими можливостями. Пакет залежить від категорії номера: люкси з доступом до басейну або Premium Club надають персоналізований check-in, VIP-лаундж, приватний пляж і цілодобовий доступ до середземноморського ресторану. Включено катамарани, каяки, віндсерфінг, пляжний волейбол і меренге.

Особливості:

Водні та наземні активності.

Додаткові пригоди за окрему плату.

Елегантний дизайн із тропічним шармом.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $380 за ніч за двох (≈80,000 балів Hilton Honors).

Пропозиція: 2x бали Hilton Honors за бронювання. Середземне море біля узбережжя Туреччини з комфортабельним курортом Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

7. DoubleTree by Hilton Antalya-Kemer – Туреччина

Опис: Сімейний курорт на Середземному морі з дворівневими номерами для великих сімей. Дитячий центр пропонує розваги та послуги няні (за плату), а дитячий басейн із надувними фігурками додає веселощів. Для дорослих є приватний пляжний клуб із кабанами та водними видами спорту.

Особливості:

5 ресторанів, 7 барів, 10 фудтраків, пекарня та магазин морозива.

Поруч із пляжем Кемер і вулицею Ліман

Ціни та пропозиції (2025):

Від $250 за ніч за двох (≈50,000–60,000 балів Hilton Honors).

Знижка до 25% для членів Hilton Honors. Найкращі блакитні річки на курорті Hilton у Туреччині. Джерело: https://www.hilton.com/

8. Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa – Туреччина

Опис: Курорт на стику річки Даламан і Середземного моря з 10 басейнами, приватним пляжем, дитячим клубом і фітнес-центром. Пакет включає харчування в численних ресторанах, напої та активності. Спа-центр доступний за додаткову плату.

Особливості:

Сімейні номери з просторим дизайном.

Водні та наземні розваги для всіх вікових груп.

Пейзажні краєвиди, де небо зливається з басейнами.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $280 за ніч за двох (≈60,000 балів Hilton Honors).

Спеціальна пропозиція: до 40% знижки при ранньому бронюванні. Приватний пляж на курорті Hilton у Туреччині. Джерело: https://www.hilton.com/

9. DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Resort – Туреччина

Опис: Сімейний курорт на Егейському морі з приватним пляжем, басейнами для дорослих і дітей, дитячим клубом і фітнес-центром. Пакет включає цілодобовий буфет, італійський ресторан і коктейльні бари. Курорт підходить для ділових зустрічей і свят.

Особливості:

Поруч із пляжем Торба та руїнами Педаса.

Безкоштовний Wi-Fi та паркінг.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $220 за ніч за двох (≈45,000 балів Hilton Honors).

Знижка до 20% при бронюванні через Hilton Getaways. Райський відпочинок у Єгипті на курорті Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

10. Hilton Marsa Alam Nubian Resort – Єгипет

Опис: Розкішний курорт на Червоному морі з приватним пляжем, 4 басейнами, фітнес-центром і дитячим клубом. Пакет включає харчування від шаверми до морепродуктів, водні активності та розваги.

Особливості:

Люкси з панорамою Червоного моря.

Снорклінг і дайвінг на коралових рифах.

Дитячий клуб із розвивальними програмами.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $200 за ніч за двох (≈40,000–50,000 балів Hilton Honors).

Спеціальна пропозиція: до 25% знижки для членів Hilton Honors. Нескінченна берегова лінія біля курорту Hilton у Мексиці. Джерело: https://www.hilton.com/

11. Hilton Cancun – Мексика

Опис: Сімейний курорт за 20 хвилин від аеропорту Канкуна з 12 ресторанами, двома басейнами, дитячим клубом і необмеженим морозивом та чуррос. Пакет включає харчування, напої, міні-бар, пляжні та басейнові активності.

Особливості:

Дитячий басейн із надувними атракціонами.

Нічні розваги для дорослих.

Няні доступні за плату.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $414 за ніч за двох (≈100,000 балів Hilton Honors).

Знижка до 40% при ранньому бронюванні. Сімейна відпустка на просторах курорту Hilton у Мексиці. Джерело: https://www.hilton.com/

12. Hilton Tulum Riviera Maya – Мексика

Опис: Курорт серед природи Майя з 13 ресторанами, золотим піском і активностями для всіх вікових груп. Пакет включає велопрогулянки, дитячі та підліткові програми. Спа доступне в сусідньому курорті.

Особливості:

Покращення до Enclave для ексклюзивного лаунджу.

для ексклюзивного лаунджу. Екскурсії для підлітків.

Просторі стандартні номери.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $380 за ніч за двох (≈90,000 балів Hilton Honors).

Спеціальна пропозиція: кредит на курортні послуги при бронюванні.

13. Hilton Cancun Mar Caribe – Мексика

Опис: Новий пляжний курорт у туристичній зоні Канкуна з 8 ресторанами, величезним спа-центром і ринком на винос. Дах готелю – місце для романтичних заходів сонця та вечірок.

Особливості:

540 номерів із балконами, деякі з приватними басейнами.

Ресторан Maxal із мексиканською високою кухнею.

із мексиканською високою кухнею. Розташований за мангровим заповідником.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $414 за ніч за двох (≈100,000 балів Hilton Honors).

Знижка до 20% при тривалому перебуванні.

14. Mangrove Beach Corendon Curacao – Кюрасао

Опис: Сімейний курорт із аквапарком, 4 басейнами, водними гірками та екскурсіями. Пакет включає морепродукти, барбекю на пляжі, спортивні та розважальні активності на піску.

Особливості:

Ресторан морепродуктів і пляжні коктейлі.

Водні види спорту та екскурсії.

Поруч із білим піщаним пляжем.

Ціни та пропозиції (2025):

Від $300 за ніч за двох (≈60,000–70,000 балів Hilton Honors).

Спеціальна пропозиція: до 20% знижки через Hilton Getaways. Новинка в Домініканській Республіці від Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

15. Zemi Miches Punta Cana – Домініканська Республіка

Опис: Новий курорт, який відкриється у 2025 році, із 502 номерами та 18 пляжними бунгало. 123 номери з приватними басейнами з’єднані водними доріжками до різних зон курорту. Пакет включає харчування, напої, пляжні та басейнові активності.

Особливості:

Ексклюзивні бунгало для усамітнення.

Кілометри м’якого піску та пальм.

Перший курорт Curio Collection у Домініканській Республіці.

Ціни та пропозиції (2025):

Очікувані ціни: від $400 за ніч за двох (≈80,000–100,000 балів Hilton Honors).

Спеціальна пропозиція: знижки на відкриття (перевіряйте на сайті Hilton).

Поради щодо бронювання та економії у 2025 році