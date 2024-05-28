Хто може отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я: повний список хвороб
18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вніс суттєві зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України №262 від 27.04.2024 року. Ці зміни чітко визначають перелік захворювань, які є підставою для звільнення від мобілізації.
Про це пише ТСН. Важливо! Ця стаття є лише інформативною і не може замінити консультацію з лікарем або юристом, список хвороб є неповним.
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Ключові моменти нового закону:
- Скасування статусу "обмежено придатний до військової служби": Замість цього ВЛК може зробити лише два висновки: "придатний" або "непридатний".
- Обов'язкове повторне проходження ВЛК: Особи, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні протягом 9 місяців з моменту публікації закону пройти повторну комісію, де їм буде надано новий висновок.
Хвороби, які є підставою для звільнення від мобілізації:
ВЛК визначає придатність до військової служби за станом здоров'я на основі оновленого переліку захворювань, який поділяється на групи:
1. Інфекційні та паразитарні хвороби:
- Активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини
- Активний, прогресуючий туберкульоз інших органів (крім легень)
- Тяжкі форми вірусних гепатитів зі значним порушенням функцій організму, які важко піддаються лікуванню
- ВІЛ з імунною декомпенсацією в ІV стадії
2. Новоутворення:
- Злоякісні новоутворення з метастазами та неоперабельний стан
- Онкологічні хвороби лімфоїдної тканини, крові та споріднених їм тканин зі значними змінами у складі крові (лімфогранульоматоз, мієлома, лейкози, мієлодиспластичний синдром тощо), що прогресують
- Доброякісні пухлини будь-якої локалізацій зі значними порушеннями функцій організму
3. Хвороби крові та кровотворних органів:
- Усі види анемій
- Порушення згортання крові
- Пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна)
- Геморагічні стани (підвищена кровоточивість)
- Агранулоцитоз
- Хвороби селезінки
- Порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити)
4. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин:
- До цієї групи належать хвороби, які можуть бути підставою для визнання непридатності лише у випадках зі значним порушенням функцій.
- З помірними порушеннями функцій чоловіків визнають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.
- Також військовозобов'язаних можуть визнати тимчасово непридатними, якщо є стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи, розладів харчування та обміну речовин.
5. Хвороби сечостатевої системи:
- Хвороби нирок та сечовивідних шляхів з важкими порушеннями функцій
6. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини:
- Хвороби, що супроводжуються стійкими розладами функцій та вираженими косметичними дефектами (бульозний дерматит, псоріаз, екзема тощо)
7. Хвороби опорно-рухового апарату:
- Дегенеративні захворювання хребта та суглобів з вираженими порушеннями функцій (анкілози, контрактури суглобів, деформації кінцівок)
- Ревматичні хвороби з ураженням суглобів, хребта, м'язів та сухожиль з вираженими порушеннями функцій
- Остеомієліт, кісткові туберкульози та інші гнійні ураження кісток та суглобів
8. Хвороби нервової системи:
- Епілепсія та інші епілептичні синдроми
- Судомні стани з частотою нападів понад один раз на 3 місяці
- Психічні розлади, що потребують постійного або періодичного стаціонарного лікування
- Неврологічні захворювання з вираженими порушеннями функцій (м'язова дистрофія, розсіяний склероз, аміотрофічний бічний склероз тощо)
9. Хвороби органів дихання:
- Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) III-IV ступеня важкості
- Бронхоектатична хвороба
- Важкі форми бронхіальної астми
- Інтерстиціальні захворювання легень
10. Хвороби органів травлення:
- Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з ускладненнями
- Хвороби стравоходу, шлунка та кишківника з порушенням їх прохідності та значним порушенням функцій
- Хвороби печінки та жовчовивідних шляхів з тяжким перебігом
11. Хвороби сечостатевої системи:
- Хвороби нирок та сечовивідних шляхів з важкими порушеннями функцій
- Хвороби чоловічих статевих органів з вираженими порушеннями функцій
12. Хвороби органів кровообігу:
- Ішемічна хвороба серця: важка стенокардія, постинфарктний кардіосклероз з вираженою дисфункцією лівого шлуночка, хронічна серцева недостатність II-III стадії
- Гіпертонічна хвороба III ступеня
- Ревматичні ураження серця з важкими порушеннями функцій
- Аритмії з вираженими порушеннями серцевого ритму
13. Хвороби вуха, горла, носа:
- Хвороби вуха з втратою слуху на одне вухо (II-III ступінь) або на два вуха (I-II ступінь)
- Хвороби горла та носа з вираженими стійкими розладами функцій
14. Психічні розлади:
- Психічні розлади, що потребують постійного або періодичного стаціонарного лікування
- Невротичні, пов'язані зі стресом та інші розлади, що виражено порушують соціальну адаптацію
15. Інші захворювання:
- Ожиріння III-IV ступеня
- Сліпота на одне око або двостороння сліпота з гостротою зору 0,05 на "кращому" оці
- Злоякісні новоутворення, які не підлягають радикальному лікуванню
- СНІД
- Хімічні опіки з вираженими стійкими порушеннями функцій
Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.
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