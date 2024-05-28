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Хто може отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я: повний список хвороб

Ігор Романько

З якими захворюваннями можна отримати відстрочку від мобілізації
З якими захворюваннями можна отримати відстрочку від мобілізації

18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вніс суттєві зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України №262 від 27.04.2024 року. Ці зміни чітко визначають перелік захворювань, які є підставою для звільнення від мобілізації.

Про це пише ТСН. Важливо! Ця стаття є лише інформативною і не може замінити консультацію з лікарем або юристом, список хвороб є неповним.

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Ключові моменти нового закону:

  • Скасування статусу "обмежено придатний до військової служби": Замість цього ВЛК може зробити лише два висновки: "придатний" або "непридатний".
  • Обов'язкове повторне проходження ВЛК: Особи, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні протягом 9 місяців з моменту публікації закону пройти повторну комісію, де їм буде надано новий висновок.

Хвороби, які є підставою для звільнення від мобілізації:

ВЛК визначає придатність до військової служби за станом здоров'я на основі оновленого переліку захворювань, який поділяється на групи:

1. Інфекційні та паразитарні хвороби:

  • Активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини
  • Активний, прогресуючий туберкульоз інших органів (крім легень)
  • Тяжкі форми вірусних гепатитів зі значним порушенням функцій організму, які важко піддаються лікуванню
  • ВІЛ з імунною декомпенсацією в ІV стадії

2. Новоутворення:

  • Злоякісні новоутворення з метастазами та неоперабельний стан
  • Онкологічні хвороби лімфоїдної тканини, крові та споріднених їм тканин зі значними змінами у складі крові (лімфогранульоматоз, мієлома, лейкози, мієлодиспластичний синдром тощо), що прогресують
  • Доброякісні пухлини будь-якої локалізацій зі значними порушеннями функцій організму

3. Хвороби крові та кровотворних органів:

  • Усі види анемій
  • Порушення згортання крові
  • Пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна)
  • Геморагічні стани (підвищена кровоточивість)
  • Агранулоцитоз
  • Хвороби селезінки
  • Порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити)

4. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин:

  • До цієї групи належать хвороби, які можуть бути підставою для визнання непридатності лише у випадках зі значним порушенням функцій.
  • З помірними порушеннями функцій чоловіків визнають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.
  • Також військовозобов'язаних можуть визнати тимчасово непридатними, якщо є стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи, розладів харчування та обміну речовин.

5. Хвороби сечостатевої системи:

  • Хвороби нирок та сечовивідних шляхів з важкими порушеннями функцій

6. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини:

  • Хвороби, що супроводжуються стійкими розладами функцій та вираженими косметичними дефектами (бульозний дерматит, псоріаз, екзема тощо)

7. Хвороби опорно-рухового апарату:

  • Дегенеративні захворювання хребта та суглобів з вираженими порушеннями функцій (анкілози, контрактури суглобів, деформації кінцівок)
  • Ревматичні хвороби з ураженням суглобів, хребта, м'язів та сухожиль з вираженими порушеннями функцій
  • Остеомієліт, кісткові туберкульози та інші гнійні ураження кісток та суглобів

8. Хвороби нервової системи:

  • Епілепсія та інші епілептичні синдроми
  • Судомні стани з частотою нападів понад один раз на 3 місяці
  • Психічні розлади, що потребують постійного або періодичного стаціонарного лікування
  • Неврологічні захворювання з вираженими порушеннями функцій (м'язова дистрофія, розсіяний склероз, аміотрофічний бічний склероз тощо)

9. Хвороби органів дихання:

  • Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) III-IV ступеня важкості
  • Бронхоектатична хвороба
  • Важкі форми бронхіальної астми
  • Інтерстиціальні захворювання легень

10. Хвороби органів травлення:

  • Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з ускладненнями
  • Хвороби стравоходу, шлунка та кишківника з порушенням їх прохідності та значним порушенням функцій
  • Хвороби печінки та жовчовивідних шляхів з тяжким перебігом

11. Хвороби сечостатевої системи:

  • Хвороби нирок та сечовивідних шляхів з важкими порушеннями функцій
  • Хвороби чоловічих статевих органів з вираженими порушеннями функцій

12. Хвороби органів кровообігу:

  • Ішемічна хвороба серця: важка стенокардія, постинфарктний кардіосклероз з вираженою дисфункцією лівого шлуночка, хронічна серцева недостатність II-III стадії
  • Гіпертонічна хвороба III ступеня
  • Ревматичні ураження серця з важкими порушеннями функцій
  • Аритмії з вираженими порушеннями серцевого ритму

13. Хвороби вуха, горла, носа:

  • Хвороби вуха з втратою слуху на одне вухо (II-III ступінь) або на два вуха (I-II ступінь)
  • Хвороби горла та носа з вираженими стійкими розладами функцій

14. Психічні розлади:

  • Психічні розлади, що потребують постійного або періодичного стаціонарного лікування
  • Невротичні, пов'язані зі стресом та інші розлади, що виражено порушують соціальну адаптацію

15. Інші захворювання:

  • Ожиріння III-IV ступеня
  • Сліпота на одне око або двостороння сліпота з гостротою зору 0,05 на "кращому" оці
  • Злоякісні новоутворення, які не підлягають радикальному лікуванню
  • СНІД
  • Хімічні опіки з вираженими стійкими порушеннями функцій

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

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