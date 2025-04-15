Кремль виставляє умови припинення вогню. Одна з них – зняття санкцій. Розумієте, ступінь нахабства. Спершу з агресора знімають санкції, а потім не мир, не повернення територій, а… припинення вогню. Невідомо на який час. Москва вже отримала зустрічну пропозицію від США та ЄС. Без будь-яких умов припинення вогню. Потім мир. А зняття санкцій ще далі в обмін на повернення території. Не погодилися. Домовляються зі Сполученими Штатами. Тількі проблема в тому, що США зняти санкції не можуть самостійно. Ключові санкції зараз діють з боку ЄС. А що там в нас по санкційним новинам? З свіжого – про зняття мова не йде взагалі

Голова ОП Андрій Єрмак саме сьогодні пише. Провів онлайн-зустріч із членами Міжнародної експертної групи з питань санкцій проти рф, яку очолюю разом із професором Майклом Макфолом. Обговорили подальше посилення санкційного тиску на державу-агресора.

За час роботи наша група підготувала 18 аналітичних документів і три комплексні плани дій. Кожен з них був переданий партнерам і став частиною формування глобальної санкційної політики. Сьогодні можна впевнено сказати: завдяки зусиллям групи світ створив безпрецедентний санкційний тиск на одну з найбільших держав-порушниць сучасного світового порядку.

Міжнародна санкційна група відіграла ключову роль у просуванні енергетичного ембарго, санкцій проти російських банків, підприємств, чиновників і пропагандистів, у ініціативах з експортного контролю, обмеженні доступу до високотехнологічного обладнання, а також – у відключенні банків РФ від SWIFT.

Критично важливо не допустити згортання санкцій до моменту досягнення справедливого миру. На базі нашої групи ми вже працюємо над моніторингом ризиків зменшення санкційного тиску.

Професор Макфол наголосив: наша спільна робота триває. У фокусі – нові енергетичні санкції, контроль над технологіями, особливо з Китаю, і робота з активами Центробанку рф. Дякую всій команді експертів за принциповість, фаховість і незмінну підтримку України

Хтось тут побачив зняття санкцій в обмін на припинення вогню? Ні? Так отож