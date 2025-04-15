Кремль выставляет условия прекращения огня

Кремль выдвигает условия прекращения огня. Одна из них – снятие санкций. Понимаете, степень наглости. Сначала с агрессора снимают санкции, а потом не мир, не возвращение территорий, а… прекращение огня. Неизвестно, на какое время. Москва уже получила встречное предложение США и ЕС. Без каких-либо условий прекращения огня. Затем мир. А снятие санкций еще дальше в обмен на возвращение территории. Не согласились. Договариваются с Соединенными Штатами. Только проблема в том, что США снять санкции не могут самостоятельно. Ключевые санкции сейчас действуют со стороны ЕС. А что там у нас по санкционным новостям? Со свежего – о снятии речь не идет вообще

Глава ОП Андрей Ермак именно сегодня пишет. Провел онлайн-встречу с членами Международной экспертной группы по санкциям против РФ, которую возглавляю вместе с профессором Майклом Макфолом. Обсудили дальнейшее усиление санкционного давления на государство-агрессора.

За время работы наша группа подготовила 18 аналитических документов и три комплексных плана действий. Каждый из них был передан партнерам и стал частью формирования глобальной санкционной политики. Сегодня можно с уверенностью сказать: благодаря усилиям группы мир создал беспрецедентное санкционное давление на одно из крупнейших государств-нарушительниц современного мирового порядка.

Международная санкционная группа сыграла ключевую роль в продвижении энергетического эмбарго, санкциях против российских банков, предприятий, чиновников и пропагандистов, в инициативах по экспортному контролю, ограничению доступа к высокотехнологичному оборудованию, а также – в отключении банков РФ от SWIFT.

Критически важно не допустить свертывания санкций к моменту достижения справедливого мира. На базе нашей группы мы уже работаем над мониторингом риска уменьшения санкционного давления.

Профессор Макфол подчеркнул, что наша совместная работа продолжается. В фокусе – новые энергетические санкции, контроль над технологиями, особенно из Китая, и работа с активами Центробанка РФ. Благодарю всю команду экспертов за принципиальность, профессиональность и неизменную поддержку Украины

Кто-то увидел снятие санкций в обмен на прекращение огня? Нет? Так вот