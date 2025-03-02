Конфлікт у Білому домі розставив всі точки над ''і''

Європа (і не тільки) тепер має у взаєминах з жорстким Трампом і Путіним контрагента, якому буквально нема чого втрачати. Україну. Нас.

Можна визнавати дії Зеленського правильними, неправильними, вимушеними, нефаховими... Це вже не принципово. Les jeux sont faits, rien ne va plus – тепер граємо, виходячи з нового розкладу на руках.

Від ситуації у Білому домі насправді є чималий плюс: це розставило всі точки над "і". І якби це був не Трамп, подібного б не вдалось досягти за жодних обставин: звичайна міжнародна дипломатія не передбачає однозначного позиціонування у конфліктних ситуаціях.

І так, тепер Європа має ширші можливості для самостійного глобального позиціонування, зокрема у сфері безпеки. І менше зобов'язань дотримуватись якихось вимог США. Тим більше у сферах, що обмежують можливості Європи.

А нам тепер менша потреба прогинатись під неприйнятні чи не надто прийнятні вимоги США. Нагадаю, Трамп це Трамп, але ніде не дівся Конгрес, ніде не ділись демократи, та й республіканці-не трампісти теж лишились.

Зрештою, за наявними тенденціями нам так чи інакше необхідно переорієнтуватись на Європу – хоч у питаннях переговорів, хоч в питаннях оборони, хоч відбудови. Тепер ми вже не "можемо", а "мусимо" це зробити, причому у найкоротші терміни.

І так само Європа "мусить" перехоплювати порядок денний – вони вже похопились перед цим, що Трамп у них з-під носа виводить чи не всі потенційно дохідні інвестиційні проєкти на десятиліття синхронно зі згортанням безпекової парасольки. Але той формат угода не передбачав їхньої вигоди. Тепер вони можуть забезпечити собі кращі умови самі, не оглядаючись на Трампа.

А щодо війни... По суті, для нас нічого не помінялось. Якби ми міцно сиділи на голці трьох років постійних величезних американських поставок зброї і фінансової допомоги, які покривали б всі потреби, – ну, так, різке перекриття кисню нас би вбило. Але у тім і штука: США три роки нас тримали на межі кисневого голодування чи й трохи за цією межею.

І ми змушені були навчитись виживати майже без них – принаймні, не розраховуючи суто на те, що нам вчасно і достатньо дасть Америка. Бо давала не вчасно і завжди не достатньо – щоразу менше і пізніше, ніж обіцяла. Тому якось продовжимо витягувати без того, чого і не було.

Це, звісно, гра ва-банк. Але у нас тепер така ситуація. Про те, наскільки правий чи неправий був Зеленський, побачимо вже у понеділок.

Але все це не означає, що наші внутрішні проблеми кудись поділися. Ось тепер точно треба формувати уряд національної єдності. Крім решти, це зніме всі питання необхідності негайних виборів.