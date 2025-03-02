Конфликт в Белом доме расставил все точки над ''i''

Европа (и не только) теперь имеет отношения с жестким Трампом и Путиным контрагента, которому буквально нечего терять. Украина. нас.

Можно признавать действия Зеленского правильными, неправильными, вынужденными, непрофессиональными... Это уже не важно. Les jeux sont faits, rien ne va plus – теперь играем исходя из нового расписания на руках.

От ситуации в Белом доме действительно есть немалый плюс: это расставило все точки над "i". И если бы это был не Трамп, подобного не удалось бы достичь ни при каких обстоятельствах: обычная международная дипломатия не предполагает однозначного позиционирования в конфликтных ситуациях.

И так теперь Европа имеет более широкие возможности для самостоятельного глобального позиционирования, в частности в сфере безопасности. И меньше обязательств придерживаться каких-либо требований США. Тем более в областях, ограничивающих возможности Европы.

А нам теперь меньше потребность прогибаться под неприемлемые или не слишком приемлемые требования США. Напомню, Трамп это Трамп, но нигде не делся Конгресс, нигде не делись демократы, да и республиканцы-не трамписты тоже остались.

В конце концов, по имеющимся тенденциям, нам так или иначе необходимо переориентироваться на Европу – хоть в вопросах переговоров, хоть в вопросах обороны, хоть восстановления. Теперь мы уже не можем, а должны это сделать, причем в кратчайшие сроки.

И так же Европа "должна" перехватывать повестку дня – они уже схватились перед этим, что Трамп у них из-под носа выводит едва ли не все потенциально доходные инвестиционные проекты на десятилетия синхронно со сворачиванием зонтика безопасности. Но этот формат соглашение не предусматривал их выгоды. Теперь они могут обеспечить себе лучшие условия сами, несмотря на Трампа.

А насчет войны... По сути, для нас ничего не поменялось. Если бы мы крепко сидели на игле трех лет постоянных огромных американских поставок оружия и финансовой помощи, которые покрывали бы все потребности – ну, да, резкое перекрытие кислорода нас бы убило. Но в том-то и штука: США три года нас держали на грани кислородного голодания или немного за этой границей.

И мы вынуждены были научиться выживать почти без них – по крайней мере, не рассчитывая на то, что нам вовремя и достаточно даст Америка. Потому что давала не вовремя и всегда мало – каждый раз меньше и позже, чем обещала. Потому как-то продолжим вытаскивать без того, чего и не было.

Это, конечно, игра ва-банк. Но у нас сейчас такая ситуация. О том, насколько прав или неправ был Зеленский, увидим уже в понедельник.

Но все это не значит, что наши внутренние проблемы куда-то подевались. Вот теперь точно нужно формировать правительство национального единства. Кроме того, это снимет все вопросы необходимости немедленных выборов.