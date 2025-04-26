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Яка найбільша проблема американської пропозиції про мир?

Сергій ФурсаСергій Фурса

Яка найбільша проблема американської пропозиції про мир?
Яка найбільша проблема американської пропозиції про мир?

Це навіть не питання юридичного визнання Криму як російської території самими американцями. Це неприємно. Гидко. Але ж не перший раз Трамп робить щось таке. І це більше символічний крок.

Ключова проблема - зняття санкцій. Всіх. Тих, які по словам росіян не працюють, но зняття яких вони завзято виторговують, цілуючи в дупу президента США.

Бо виходить, що немає покарання агресору. Путін захопив частину території України. Потім зупинив подальшу агресію. На яку в нього і так немає вже сил. І вийшов без покарання. Не віддавши крадене. Чорт забирай, навіть українські корупціонери, ідучи на угоду зі слідством, віддають те, на чому їх спіймали.

І це не тільки про справедливість. Хоч це виглядає капець як не справедливо. Це про сигнал. Що можна робити все, що завгодно. І тобі за це нічого не буде. Це прямо стимулює як Путіна, так інших агресорів по світу, починати війни. І відкриває таку скриню пандори, що світ себе не впізнає.

Путін повернеться до своїх олігархів і скаже. Дивіться. Як я і говорив. Ми перемогли. Не Україну. Ми перемогли США. Відновили велич. І повертаємось до життя як раніше.

Чому після такої перемоги йому не спробувати ще? За рік? За три? За пʼять. Чи спробувати, а не Путіну? Чи це приховане бажання Трампа щось там захопити і анексувати прокладає дорогу до мрій, хоч це і виглядає занадто складно для президента США.

І, звісно, це і питання безпеки для України. Стагнуюча слабка Росія - це одна з найкращих гарантій безпеки. Звісно, на додачу до ЗСУ і розуміння, яке тепер має бути завжди у будь-якого українська поділітика, що для того, щоб війни не було більше, до неї треба бути завжди готовими. Але Росія без санкцій зможе відновитись набагато швидше. І знову подумати, що чому б ні…

Тому критично важливо і для України і для ЄС саме питання збереження санкцій проти Росії. Які мають бути привʼязані не до зупинки вогню, а до наявності російських солдат на законній території України.

Джерело:facebook.com

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