Какая самая большая проблема американского предложения о мире?

Это даже не вопрос юридического признания Крыма как русской территории самими американцами. Это неприятно. Противно. Но ведь не первый раз Трамп делает что-то такое. И это больше символический шаг.

Ключевая проблема – снятие санкций. Всех. Тех, которые по словам россиян не работают, но снятие которых они упорно выторгуют, целуя в задницу президента США.

Ибо выходит, что нет наказания агрессору. Путин захватил часть территории Украины. Затем остановил дальнейшую агрессию. На которую у него и так уже нет сил. И вышел без наказания. Не отдав ворованное. Черт побери, даже украинские коррупционеры, идя на соглашение со следствием, отдают то, на чем их поймали.

И это не только о справедливости. Хотя это выглядит пиздец как не справедливо. Это о сигнале. Что можно делать все что угодно. И тебе ничего за это не будет. Это прямо стимулирует как Путина, так и других агрессоров по миру, начинать войны. И открывает такой сундук пандоры, что мир себя не узнает.

Путин вернется к своим олигархам и скажет. Смотрите. Как я и говорил. Мы победили. Не Украина. Мы победили США. Восстановили величие. И возвращаемся к жизни как раньше.

Почему после такой победы ему не попробовать? Через год? Через три? Через пять. Или попробовать, а не Путину? Это скрытое желание Трампа что-то там захватить и аннексировать прокладывает дорогу к мечтам, хотя это и выглядит слишком сложно для президента США.

И, конечно, это вопрос безопасности для Украины. Стагнирующая слабая Россия – это одна из лучших гарантий безопасности. Конечно, вдобавок к ВСУ и пониманию, которое теперь должно быть всегда у любого украинского делителя, что для того, чтобы войны не было больше, к ней нужно быть всегда готовыми. Но Россия без санкций сможет восстановиться гораздо быстрее. И снова подумать, что почему бы и нет…

Поэтому критически важен и для Украины и для ЕС вопрос сохранения санкций против России. Которые должны быть привязаны не к остановке огня, а к наличию русских солдат на законной территории Украины.