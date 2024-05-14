Яка відповідальність загрожує в разі втрати військового квитка

Втрата військового квитка може призвести до адміністративної відповідальності та штрафів. Згідно зі статтею 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недбале зберігання військового квитка передбачено штраф.

Про це пише ТСН. Зверніться до територіального центру комплектування і соціальної підтримки за адресою вашого проживання, щоб отримати більш детальну інформацію про порядок відновлення військового квитка.

Читайте також: Депутати дозволили мобілізувати до Сил оборони засуджених

Штрафи та порядок відновлення

Від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян , що становить від 510 до 850 гривень за перше порушення.

, що становить за перше порушення. Від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, або від 850 до 1700 гривень за повторне порушення.

Важливо:

Військовий квиток посвідчує статус особи як військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, а також визначає його обов'язки та права.

Відновлення військового квитка можливе у разі його втрати, крадіжки, пошкодження або знищення документа внаслідок стихійного лиха.

Також відновлення можливе у разі зміни особистих даних власника, таких як прізвище, ім'я або по батькові.

Як відновити військовий квиток:

Звернутися до командира (у випадку військовослужбовців) або керівника територіального центру комплектування і соціальної підтримки (у випадку військовозобов'язаних або резервістів). Надати документи, що посвідчують особу. Написати заяву про втрату або пошкодження військового квитка. За необхідності пройти медичну комісію (для військовозобов'язаних та резервістів). Отримати дублікат військового квитка.

Пам'ятайте:

Відновлення військового квитка може зайняти деякий час.

Для отримання дубліката квитка необхідно сплатити державне мито.

Зберігайте свій військовий квиток у безпечному місці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!