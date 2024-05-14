Какая ответственность угрожает при потере военного билета

Потеря военного билета может привести к административной ответственности и штрафам. Согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за небрежное хранение военного билета предусмотрен штраф.

Об этом пишет ТСН. Для получения более подробной информации о порядке восстановления военного билета обратитесь в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по адресу вашего проживания.

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Штрафы и порядок восстановления

От 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов дохода граждан , что составляет от 510 до 850 гривен за первое нарушение.

, что составляет за первое нарушение. От 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов дохода граждан, или от 850 до 1700 гривен за повторное нарушение.

Важно:

Военный билет удостоверяет статус личности как военнослужащего, военнообязанного или резервиста, а также определяет его обязанности и права.

Возобновление военного билета возможно в случае его потери, кражи, повреждения или уничтожения документа в результате стихийного бедствия.

Также восстановление возможно в случае изменения личных данных владельца, таких как фамилия, имя или отчество.

Как восстановить военный билет:

Обратиться к командиру (в случае военнослужащих) или руководителю территориального центра комплектования и социальной поддержки (в случае военнообязанных или резервистов). Предоставить документы, удостоверяющие личность. Написать заявление о потере или повреждении военного билета. При необходимости пройти медицинскую комиссию (для военнообязанных и резервистов). Получить дубликат военного билета.

Помните:

Возобновление военного билета может занять некоторое время.

Для получения дубликата билета необходимо уплатить государственную пошлину.

Сохраняйте свой военный билет в безопасном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

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