Какая ответственность угрожает при потере военного билета
Потеря военного билета может привести к административной ответственности и штрафам. Согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за небрежное хранение военного билета предусмотрен штраф.
Об этом пишет ТСН. Для получения более подробной информации о порядке восстановления военного билета обратитесь в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по адресу вашего проживания.
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Штрафы и порядок восстановления
- От 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов дохода граждан, что составляет от 510 до 850 гривен за первое нарушение.
- От 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов дохода граждан, или от 850 до 1700 гривен за повторное нарушение.
Важно:
- Военный билет удостоверяет статус личности как военнослужащего, военнообязанного или резервиста, а также определяет его обязанности и права.
- Возобновление военного билета возможно в случае его потери, кражи, повреждения или уничтожения документа в результате стихийного бедствия.
- Также восстановление возможно в случае изменения личных данных владельца, таких как фамилия, имя или отчество.
Как восстановить военный билет:
- Обратиться к командиру (в случае военнослужащих) или руководителю территориального центра комплектования и социальной поддержки (в случае военнообязанных или резервистов).
- Предоставить документы, удостоверяющие личность.
- Написать заявление о потере или повреждении военного билета.
- При необходимости пройти медицинскую комиссию (для военнообязанных и резервистов).
- Получить дубликат военного билета.
Помните:
- Возобновление военного билета может занять некоторое время.
- Для получения дубликата билета необходимо уплатить государственную пошлину.
- Сохраняйте свой военный билет в безопасном месте.
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.
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