Як у РФ масово намагаються виправдати удар по Кабміну

Российские пропагандистские площадки массово пытаются оправдать удар по зданию Кабинета министров тем, что это был удар украинской же ракетой ПВО.

Сама абсурдность такого оправдания поражает – это же надо, чтобы украинская зенитно-управляемая ракета настолько точно, сбившись с курса, попала именно в кабинет премьер-министра!

На самом деле, в этой истории есть несколько моментов, важных для понимания.

Зачастую, между странами, в ходе войн и конфликтов, всегда приняты негласные правила нанесения ударов, среди которых существует табу на устранение первых лиц государства, которые могут быть задействованы в урегулировании конфликта, либо которые легитимизуют капитуляцию одной из сторон. Бывают случаи когда это негласное табу игнорируются, но в целом, мы видим, что с 2022 года Верховная Рада, Кабмин и Банковая стоят не разрушенные до основания, а в целом, относительно, невредимые.

Удар же этой ночи это был официальный выход россии из этого негласного табу и недвусмысленный намёк на то, что в случае продолжения Украиной политики игнорирования российских ультиматумов, зона ударов будет расширяться. Кроме всего прочего, это конвульсивная реакция на горящие российские НПЗ. Своего рода угрозы – хватит бить по нашим НПЗ, или мы продолжим наносить удары по административным зданиям в Киеве.

В свою очередь, эта угроза должна быть в глазах западных партнёров Украины, особенно США, в лице Дональда Трампа, нивелирована тем, что это не российский был удар, а это украинцы сами себя обстреляли. Правда, долго ли смогут поддерживать этот нарратив, если удары по админзданиям для них может оказаться в ближайшее время единственным принуждением Украины к прекращению нанесения ударов по НПЗ?

В свою очередь, я уже не в первый раз встречаю мысль, что этот удар развязывает нам руки в вопросах ответных ударов, даже по Кремлю. Но не вижу в этом абсолютно никакого практического смысла. Не разрушенная Спасская башня, а очередной горящий НПЗ с годовым оборотом нефте-продукции 6-7 млн тонн будет оказывать давление на россию. Спасская башня может спонтанно всполохнуть в самом конце войны, накануне нашей неоспоримой победы и неизбежной капитуляции рф. А пока у нас более приоритетные цели с куда большим КПД. И по конвульсиям РОВ это заметно.