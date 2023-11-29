Як сформувати правильні харчові звички у собак

Багато пород собак всеїдні і не відчувають насичення. Відмінний апетит – не завжди добрий показник. Якщо тварина надто багато їсть, порушуються обмінні процеси та виникають проблеми зі здоров'ям. Тому у вихованця необхідно сформувати правильні харчові звички, підбираючи відповідний корм у магазині товарів для тварин.

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Добовий обсяг їжі

Ветеринари та виробники кормів кажуть, що собаку потрібно годувати певну кількість щодня строго дозованими порціями. Їхній розмір вказується на упаковці. Він прораховується з урахуванням ваги, фізичної активності, віку тварини. Можливі виправлення при вагітності, годуванні, відновленні після тяжких хвороб. Підходящий корм можна знайти на сайті https://www.zootovary.com/korm-dlya-sobak-c-22_24.html, попередньо проконсультувавшись зі спеціалістом. Псам складно контролювати свій апетит. Деякі не можуть зупинитися, поки миска не виявиться порожньою. Формується неправильна харчова звичка, вихованець набирає вагу, у нього виникають проблеми зі здоров'ям. Якщо суворо дотримуватись рекомендацій на упаковці корму, собака буде харчуватися правильно. Краще підтвердження — її зовнішній вигляд: підтягнуте тіло без обвислого живота, з вираженою лінією талії, ребрами, що злегка проглядаються, крізь тонкий жировий прошарок, м'язи. Живіт обвис — щось робите негаразд, наприклад неправильно оцінили фізичну активність пса. Важливий сигнал – відмова від їжі. Якщо таке спостерігається протягом двох днів, зверніться до фахівця. Можливо, тварині не подобається корм, але можуть бути проблеми зі здоров'ям.

Відвучаємо жебракувати

Людська їжа приваблива для хвостатих, але користі їх організму не приносить. Зловживання нею може зашкодити. Не варто годувати зі столу. Навіть якщо чотирилапий улюбленець активно просить, відмовте, але не різко, а ласкаво. Переключіть увагу, відволікайте грою. Якщо пес не схильний жебракувати, завжди хваліть і заохочуйте його смакотами.

Відповідні ласощі

Бажано, щоб вони були не лише смачними, а й функціонально корисними. Допомагали очистити зуби від нальоту, розробляли щелепу. Будьте обережні із сухими субпродуктами: їх легко розгризти та проковтнути, що небажано. Кормлячи чотирилапого друга за графіком і порціями, ви дбаєте про його здоров'я. Не варто переживати, що улюбленець голодує. У гранулах містяться всі необхідні поживні речовини для розвитку.