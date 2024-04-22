Як оновити військово-облікові дані онлайн без візиту до ТЦК

З 18 травня 2024 року українці, які підлягають мобілізації, зможуть оновити дані у воєнному квитку онлайн! Це означає, що вам не обов'язково йти до територіального центру комплектування (ТЦК), щоб внести зміни.

Про це пише novyny.live. Ця інформація актуальна на 22 квітня 2024 року. Законодавство може змінюватися, тому перед оновленням даних рекомендується перевірити актуальну інформацію на офіційних сайтах.

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Як це зробити:

Через ЦНАП: Зареєструйтесь на сайті ЦНАП, якщо ви ще цього не зробили. Увійдіть до свого облікового запису та оберіть пункт "Оновлення військово-облікових даних". Дотримуйтесь інструкцій на сайті.

Через електронний кабінет: Зачекайте запуску електронного кабінету, де також буде доступна можливість оновлення даних.



Важливо:

Дистанційно повістку вам не вручать.

Оновлення даних – це лише можливість привести ваші документи до ладу.

Ви можете й далі особисто звернутися до ТЦК, щоб звірити свої дані з працівником військкомату.

Пам'ятайте:

З 18 травня у вас буде 60 днів, щоб привести свої військові квитки до ладу.

За несвоєчасне оновлення даних або ігнорування повісток передбачена відповідальність.

Нагадаємо, з травня 2024 року в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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