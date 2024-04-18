В Україні мобілізуватимуть чоловіків, які не сплачують аліменти: що відомо

В Україні у травні набуде чинності новий закон про мобілізацію. Зокрема, він передбачає додаткові санкції для військовозобов'язаних батьків, котрі не сплачують аліментів.

Зараз батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Однак у випадку несплати аліментів хоча б за одну дитину понад три місяці, таких батьків мобілізовуватимуть, повідомляє LB.ua.

У Міністерстві юстиції оцінюють цей потенційний мобілізаційний ресурс у 20 тисяч людей. Водночас у відомстві вказали, що мобілізація не покарання, а можливість службою в армії з досить високими зарплатами погасити борги та забезпечити дітей.

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Нардепка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз розповіла, що саме уряд ініціював таку норму. Щодо розрахунків, то ні Генеральний штаб, ні Міністерство оборони такої статистики не надавали.

Нагадаємо, з травня 2024 року в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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